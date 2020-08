‘Ángeles’ harán vigilia cuatro noches

Desde el bordo del río Bravo, los Ángeles Mensajeros de la iglesia cristiana Salmo 100 orarán durante cuatro noches en una vigilia por las familias de las 23 víctimas de la masacre ocurrida el 3 de agosto de 2019 en la tienda Walmart de El Paso.

“Nosotros estamos enviando un mensaje de paz a todos los juarenses y a gente de El Paso”, dijo Emmanuel Torres, de 10 años, quien, vestido de blanco, con el rostro pintado y unas alas grandes de ángel, le pidió la noche del jueves a Dios por el arrepentimiento de Patrick Crusius, acusado oficialmente de cometer la masacre.

Emmanuel fue uno de los tres ángeles que comenzaron la noche del jueves la vigilia en los límites de la frontera entre México y Estados Unidos, acompañados por un grupo de cristianos, quienes oraron con veladoras y los rostros de las víctimas, entre las que se encontraron 10 mexicanos.

“Van a ser cuatro días de oración, de clamor, de pedirle a Dios que traiga consuelo, que traiga paz a los corazones de todas estas 23 familias que resultaron afectadas por esta persona que les quitó la vida por un asunto racial’, informó Carlos Mayorga, coordinador de la agrupación Ángeles Mensajeros.

Durante las cuatro noches que comenzaron el jueves y culminarán mañana, cantarán y orarán por las víctimas y sus familias, pero también por quien cometió la masacre que terminó con la vida de por motivos de racismo. “Les mandamos decir a estas familias que hay un Dios que trae consuelo y que trae paz… también queremos mandarle un mensaje a este joven asesino de 23 años que le arrebató de manera abrupta la vida a todas estas personas, que es necesario que se arrepienta y busque a Dios porque no solamente le ha hecho daño a estas familias, le ha hecho daño a todos estos pueblos que hoy claman y hoy levantan su voz y piden no más muertes y no más violencia por índole racial”, apuntó Mayorga.

De acuerdo con las autoridades, el presunto asesino viajó aproximadamente 10 horas, desde Allen, Texas hasta la tienda Walmart ubicada a 17.8 kilómetros del puente internacional Córdova-Américas, que une a Ciudad Juárez con El Paso.

Los jóvenes de la iglesia cristiana Salmo 100 desde 2009 han salido a las calles de la frontera a enviar mensajes de paz contra la violencia.