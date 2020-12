Amplía DPS horario para licencias de conducir

El Departamento de Seguridad Pública (DPS) de Texas anunció la extensión de horarios en las oficinas de licencias de conducir (DL) en todo el estado, a partir de 2021.

De acuerdo con DPS, a partir del 4 de enero, el horario de atención en las oficinas designadas se ampliará desde las 7:00 a.m. a 7:00 p.m. de lunes a jueves y de 7:00 a.m. a 5:30 p.m. los viernes.

“Las horas de oficina más largas son una iniciativa para ayudar a los clientes que aún necesitan servicios debido a los cierres de oficinas por Covid-19. Las oficinas se seleccionaron en función del volumen de los clientes”, declaró DPS.

Asimismo, DPS también implementó el horario de los sábados para ayudar a abordar este problema, y las citas aún están disponibles en muchas oficinas el 12 y 19 de diciembre de este año para renovaciones, reemplazos y certificados de identificación electoral. Los clientes cuyas licencias expiraron mientras las oficinas estaban cerradas deben programar una cita lo antes posible.

Programar una cita

Por otra parte, DPS lanzó una nueva solución de citas cuando las oficinas de DL reabrieron en mayo, y ahora todos los servicios se realizan sólo con cita previa.

Para programar una cita o verificar la disponibilidad, se debe visitar el programador de citas en línea. Si no puede encontrar una cita en la oficina de su elección, consulte la disponibilidad en esa oficina o en otras ubicaciones cercanas. Verifique con frecuencia ya que la disponibilidad cambia.

El sistema de citas está diseñado para brindar comodidad adicional, reduciendo el tiempo que los texanos esperan en la fila. Los clientes pueden reservar citas para un día y una hora específicos, hasta con seis meses de anticipación, y llegar 30 minutos o menos antes de la hora programada. Los clientes pueden registrarse utilizando el quiosco dentro de la oficina o desde su dispositivo móvil.

“Un recordatorio, si no puede asistir a su cita programada, cámbiela con anticipación. Los clientes que no se presentan se ha convertido en un problema importante en todo el estado. Desde el 26 de mayo hasta el 30 de noviembre, aproximadamente el 27 por ciento de las personas no se presentaron a sus citas”, declaró DPS.

Para ayudar a combatir ese problema, muchas oficinas están ofreciendo a los clientes sin cita previa un lugar en una lista de “espera”. Estos clientes deben esperar en la oficina y son asistidos en caso de cancelación o no presentación. El número de citas de reserva disponibles está limitado para garantizar que todos los clientes que se colocan en la lista recibirán atención al final del día.

Además, habrá un número limitado de citas para el mismo día disponible en cada oficina de DL. Estas citas están disponibles por orden de llegada. Los clientes que reserven estas citas pueden salir de la oficina de DL hasta la hora designada.