Amonesta a ex regidora Comisión de Ética

La ex regidora de la Ciudad de El Paso Claudia Rodríguez violó la ordenanza de ética de la Ciudad y la Comisión de Ética le emitirá una carta de amonestación a pesar de que ya no está en el cargo.

Rodríguez no asistió el miércoles a la audiencia de la Comisión de Revisión de Ética, pero emitió una declaración pública diciendo que no confiaba en el proceso. La Comisión de Revisión de Ética encontró que Rodríguez hizo un mal uso de su tarjeta de combustible emitida por la Ciudad.

El comisionado de Ética, Mark-Thomas Bray, dijo que sin Rodríguez, la Comisión se vio “obligada con lo que nos queda considerando la evidencia que se presentó durante el transcurso de esta noche”.

La evidencia presentada incluyó un video de una presentación en la reunión del Comité de Supervisión y Auditoría Financiera en mayo, donde el auditor interno presentó los hallazgos de una auditoría de la tarjeta de combustible, artículos de los medios locales, incluido El Paso Matters, y políticas de la Ciudad.

Los comisionados votaron unánimemente para emitirle a Rodríguez la carta o amonestación, la sanción más alta que podría darse dado que Rodríguez ya no está en el cargo y no se le puede emitir una recomendación de destitución de su cargo.

Según la ley de la Ciudad, se emite una carta de amonestación cuando la Comisión determina que una irregularidad fue “cometida intencionalmente o por desprecio” de las reglas de ética de la Ciudad.

El comisionado Arnulfo Hernández y el presidente de la Comisión, Casey Williams, se abstuvieron de asistir a la audiencia. Hernández se recusó porque anteriormente había presentado quejas sobre finanzas de campaña contra Rodríguez ante la Comisión de Ética de Texas. Williams no dio una razón específica durante la reunión de la Comisión del 30 de octubre cuando informó que no asistiría a la audiencia. La comisionada Elena Grasheim presidió la audiencia.

La denuncia fue presentada por Phillip Laign en agosto luego de una auditoría de la tarjeta de combustible publicada en mayo que generó dudas sobre si Rodríguez y la representante de la ciudad Cassandra Hernández hicieron un mal uso de sus tarjetas de combustible en 2022.

En la denuncia, Laign alegó, en parte, que Rodríguez obtuvo indebidamente privilegios injustificados utilizando su puesto oficial y utilizó recursos de la Ciudad para beneficio personal.

La comisión estuvo de acuerdo.

Phillip Laign testificó ante la Comisión de Revisión de Ética de la Ciudad el miércoles. Laign presentó una denuncia de ética contra la representante de la Ciudad Claudia Rodríguez, alegando que hizo un mal uso de su tarjeta de gasolina que le proporcionó la Ciudad.

“Quiero que todos sepan que la apoyé durante su candidatura inicial para el cargo y luego en su candidatura a la reelección y que me decepcioné gravemente cuando todas estas acusaciones salieron a la luz sobre el gasto excesivo de combustible meses después de que ella dejó el cargo”, dijo Laign durante su testimonio.

La auditoría fue motivada por una denuncia anónima que alegaba que Rodríguez estaba usando su tarjeta de combustible para llenar los tanques de sus trabajadores de campaña antes de su fallido intento de reelección.

Rodríguez usaba su tarjeta de gasolina cada pocos días, según los hallazgos de la auditoría. Hizo 86 transacciones que le costaron a los contribuyentes alrededor de 5 mil 300 y usó su tarjeta para llenar el tanque de un vehículo el 2 de enero, su último día en el cargo, según la auditoría.

De enero a mayo, la auditoría muestra que Rodríguez estaba llenando sus vehículos cada tres o cuatro días con compras de gasolina sin plomo Suprema y Regular. También usó su tarjeta de combustible mientras estaba fuera de la ciudad.

El uso de la tarjeta de combustible por parte de Rodríguez mostró que puso gasolina Premium y Regular en múltiples ocasiones en los años fiscales 2020 y 2021, según un análisis de El Paso Matters. El análisis mostró que Rodríguez llenó su tanque de gasolina en Carlsbad, Nuevo México, durante el fin de semana del 4 de julio de 2021, una de las cinco veces que utilizó dólares de los contribuyentes para comprar combustible fuera de la ciudad en menos de tres años en el cargo.

El auditor interno jefe le dijo a Rodríguez que no usara su tarjeta para compras de combustible fuera de la ciudad luego de que la utilizó en Pecos en 2020. Rodríguez dijo que no recuerda la conversación y que no conocía al auditor interno.

Rodríguez gastó alrededor de $10 mil 260 durante el tiempo que ocupó el cargo desde febrero de 2020 hasta el 2 de enero.

La auditoría descubrió que las tarjetas no estaban destinadas a ser entregadas al alcalde ni a los representantes de la Ciudad porque la política no incluía reglas o pautas para el uso de vehículos personales. El programa estaba destinado al uso de flotas de vehículos de propiedad de la Ciudad para el Departamento de Calles y Mantenimiento y vehículos de emergencia para los departamentos de Policía y Bomberos.

En julio, la Comisión de Ética emitió a Hernández una carta de amonestación –la segunda sanción más grave disponible de la Comisión– por su uso de la tarjeta de combustible. Antes de la audiencia de julio, Hernández devolvió su tarjeta de combustible y pagó a la Ciudad $6 mil 700 por el combustible que usó en 2022. Hernández solicitó una reconsideración del fallo en agosto, pero la Comisión desestimó la solicitud.

En agosto la Comisión desestimó una denuncia de ética presentada contra la representante municipal Alexsandra Annello por su uso de la tarjeta de combustible.

La Ciudad puso fin al programa de tarjetas de combustible para funcionarios electos en julio.