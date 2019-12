Amigos y familia despiden a ex militar que perdió la vida en tragedia

Decenas de motociclistas rodaron sus máquina en memoria de Kevin Guardado Barraza, joven ex militar y entusiasta del deporte motor, quien murió el pasado 9 de diciembre en un accidente automovilístico.

Familiares de Guardado se transportaron de California a El Paso, para visitar el sitio del choque en donde se levanto una ofrenda en memoria de Kevin.

“Kevin era muy cuidadoso porque sabía que en su unidad no veían bien el que fuera un ferviente motociclista, porque pensaban que estaba en riesgo de sufrir un accidente, pero paradójicamente murió al chocar en un auto”, dijo Alma Rojas, amiga de Guardado.

La comunidad paseña que es fan del motociclismo deportivo hizo un simbólico adiós a su amigo, al rodar a lo largo del Transmountain Road hasta el lugar donde Guardado perdió la vida.

“No había paradas en el trayecto, el recorrido fue por el Transmountain Drive del 375 a la carretera 54, y de la 54 hasta llegar al Chafee Road, justo frente al memorial a Kevin”, dijo la sargento Yaneli Dorado, amiga personal de Guardado.

El Suncity Bike Life en honor a Kevin Guardado dio inicio a las 3:45 de la tarde y culminó al momento del atardecer, situación que dio realce al homenaje.

La familia del finado hizo el viaje de California a El Paso para participar en esta serie de emotivos homenajes, y colocaron su motocicleta BMW 2015 S1000RR en el lugar del memorial, donde amigos, motociclistas y ex militares le recuerdan.

En memoria de Guardado se llevará a cabo un servicio religioso en la capilla de Fort Bliss, donde el Sargeant Mayor honrará al integrante del en la Compañía Fox del Cuarto Batallón del 27 Regimiento de Artillería de Campo.

La misa iniciará a las 9:30 de la mañana del próximo martes 17 de diciembre, en tanto “aun estamos haciendo arreglos para el funeral”, dijo América González, esposa de Brian Guardado.

Trascendió que el ex militar de 21 años de edad, había causado baja honorable del ejército apenas el pasado 6 de diciembre, pero su futuro se truncó al convertirse en la víctima mortal número 66 en incidentes de tráfico en lo que va del año en El Paso.

A las 4:45 de la tarde del lunes 9 de diciembre se reportó un choque en la cuadra 9100 de Railroad Road, donde Guardado perdió el control de su BMW i35 y perdió la vida tras impactarse contra un poste metálico.

A pesar de su pasión por las motociclistas, Guardado dijo a sus amigos que dejaría estacionada su motocicleta para adaptarse a la vida civil, al ir a la universidad y tener un trabajo.

Sin embargo, el joven ex militar falleció después de que su automóvil BMW se derrapó al cruzar a una velocidad inadecuada por un encharcamiento, y su marcha la detuvo un poste contra el que se impactó y perdió la vida.

El especialista murió en un accidente donde la velocidad y los caminos mojados por la lluvia fueron factores que propiciaron el fatal desenlace.