Amenaza Trump pacto con Japón y Corea del Sur

Camp David, Maryland— El nuevo pacto de seguridad tripartito sellado por el presidente Joe Biden y los líderes de Japón y Corea del Sur en Camp David el viernes se forjó teniendo en cuenta las amenazas de China y Corea del Norte. Pero había otro factor posible que amagaba el avance diplomático: Donald Trump.

Si bien el nombre del ex presidente no apareció en ninguna parte de los “Principios de Camp David” que los líderes emitieron en el retiro presidencial, uno de los subtextos fue la posibilidad de que pudiera regresar al poder en las elecciones del próximo año y romper los lazos con los dos aliados más cercanos de Estados Unidos en la región del Indo-Pacífico.

PUBLICIDAD

Tanto Japón como Corea del Sur batallaron durante cuatro años cuando Trump amenazó con reducir los compromisos económicos y de seguridad de larga data de Estados Unidos mientras cortejaba a China, Corea del Norte y Rusia.

Al formalizar una alianza tripartita que durante mucho tiempo había eludido a Estados Unidos, Biden y sus homólogos esperaban consolidar una arquitectura estratégica que perdurara independientemente de quién sea el próximo en la Casa Blanca.

“Esto no se trata de un día, una semana o un mes”, dijo Biden en una conferencia de prensa conjunta con el primer ministro Fumio Kishida de Japón y el presidente Yoon Suk Yeol de Corea del Sur. “Se trata de décadas y décadas de relaciones que estamos construyendo”. El objetivo, agregó, era “establecer una estructura a largo plazo para una relación que durara”.

Cuando un periodista le preguntó por qué Asia debería confiar en las garantías estadounidenses dada la campaña de Trump para recuperar la presidencia en la llamada plataforma America First, Biden ofreció un testimonio del valor de las alianzas para garantizar la seguridad de la nación en tiempos peligrosos.

“No hay mucho, si es que hay algo, en lo que esté de acuerdo con mi predecesor en política exterior”, dijo Biden, y agregó que “alejarnos del resto del mundo nos deja más débiles, no más fuertes. Estados Unidos es fuerte con nuestros aliados y nuestras alianzas y es por eso que aguantaremos”.

La reunión en el retiro de las montañas Catoctin de Maryland fue un hito en los esfuerzos de Biden por unir una red de asociaciones para contrarrestar la agresión china en la región. Si bien Estados Unidos ha estado cerca de Japón y Corea del Sur durante mucho tiempo individualmente, las dos potencias asiáticas han alimentado generaciones de agravios que las mantuvieron a distancia una de la otra.

Adiós al pasado

La alineación en Camp David fue posible gracias a la decisión de Yoon de tratar de dejar atrás el pasado de los dos países. Su acercamiento a Tokio no ha sido universalmente popular en casa con un público que alberga largos recuerdos de la ocupación japonesa en la primera mitad del siglo XX, pero ambas partes dejaron en claro que están dedicadas a un nuevo comienzo.

“Esa es una herida colonial larga y amarga que el presidente Yoon tiene que superar, y Kishida también”, dijo Orville Schell, director del Centro de Relaciones entre Estados Unidos y China en la Sociedad de Asia. “Eso creo que es una expresión consonante del grado en que el comportamiento beligerante y punitivo de China ha unido a aliados, socios y amigos dentro de Asia”.

Biden esperaba capitalizar eso al reunir a los líderes de Japón y Corea del Sur para la primera reunión independiente entre las tres naciones que no estaba al margen de una cumbre internacional más grande. En repetidas ocasiones elogió a Yoon y Kishida por “el coraje político” que estaban demostrando.

Eligió el escenario resonante de Camp David para las conversaciones para enfatizar la importancia que le otorga a la iniciativa, e invitó a los líderes al histórico retiro que ha sido escenario de eventos trascendentales durante décadas, incluida la más memorable negociación de 13 días de Jimmy Carter en 1978 negociando la paz entre Israel y Egipto.

“Esto es algo grande”, dijo Biden, y señaló que era la primera vez que invitaba a líderes extranjeros al campamento desde que asumió el cargo. “Esta es una reunión histórica”.

Los otros se hicieron eco de los sentimientos. “Hoy será recordado como un día histórico”, dijo Yoon. Kishida estuvo de acuerdo y dijo que el hecho de que los tres pudieran reunirse “significa que, de hecho, estamos haciendo una nueva historia a partir de hoy”.

Línea directa

Los líderes acordaron establecer una línea directa tripartita para comunicaciones de crisis, mejorar la cooperación en misiles balísticos y ampliar los ejercicios militares conjuntos. Emitieron un “compromiso de consulta” por escrito en el que resolvieron “coordinar nuestras respuestas a los desafíos, provocaciones y amenazas regionales que afectan nuestros intereses y seguridad colectivos”.

El compromiso no es tan amplio como el pacto de seguridad mutua de la OTAN, que considera que un ataque a un miembro es un ataque a todos, ni llega tan lejos como los tratados de defensa que Estados Unidos tiene por separado con Japón y Corea del Sur. Pero consolida la idea de que los tres poderes comparten un vínculo especial y esperan coordinar estrategias cuando sea posible.

China se ha burlado de la idea de una “mini-OTAN” en Asia, acusando a Washington de ser provocativo, pero los asesores de Biden enfatizaron la diferencia con la alianza atlántica. “Explícitamente no es una OTAN para el Pacífico”, dijo Jake Sullivan, el asesor de seguridad nacional.

Biden y sus ayudantes sostuvieron que la colaboración sellada en Camp David no debe verse como dirigida a China ni a ningún otro país. “Esta cumbre no fue sobre China. Ese no era el propósito”, dijo el presidente. “Pero obviamente surgió China”. En cambio, dijo, “esta cumbre fue realmente sobre nuestra relación entre nosotros y definió la cooperación en una amplia gama de temas”.

Aún así, nadie tenía dudas sobre el contexto en el que se desarrollaba la reunión. Los Principios de Camp David emitidos por los líderes no mencionaron directamente a China, pero sí “reafirmaron la importancia de la paz y la estabilidad en el Estrecho de Taiwán”, una advertencia contra las acciones militares agresivas de Beijing.

Directo vs Norcorea

Los documentos publicados fueron más explícitos sobre Corea del Norte con armas nucleares y los esfuerzos conjuntos que realizarán para contrarrestar sus amenazas militares, cibernéticas y de lavado de dinero en criptomonedas.

En el telón de fondo estaba Trump, cuyas acciones volubles y estallidos de hostilidad mientras era presidente desconcertaron a los líderes japoneses y surcoreanos, acostumbrados a interacciones más estables con Washington.

En varios momentos, amenazó con retirarse del tratado de defensa de Estados Unidos con Japón y retirar todas las tropas estadounidenses de Corea del Sur. Canceló abruptamente los ejercicios militares conjuntos con Corea del Sur a pedido de Corea del Norte y dijo a los entrevistadores después de dejar el cargo que si tuviera un segundo mandato obligaría a Seúl a pagar miles de millones de dólares para mantener la presencia militar de Estados Unidos.

Los líderes asiáticos esperan que el acuerdo tripartito diseñado por Biden ayude a evitar cambios bruscos en el futuro. El presidente y sus invitados buscaron institucionalizar su nueva colaboración comprometiéndose a reuniones anuales de los tres países en el futuro por parte de quien sea que ocupe sus cargos.