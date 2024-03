Alumno de UTEP gana competencia nacional de emprendimiento

Estudiante de UTEP es uno de los cuatro ganadores de nacionales de la última Competencia de Ideas Blackstone LaunchPad.

Arat Fraga, de 23 años de edad, cursa el último año de administración en el Woody L. Hunt College of Business de la Universidad de Texas en El Paso (UTEP). El concepto de Fraga, Health Tag, un kit de prueba rápida para medir la toxicidad de los tejidos, lo aseguró en el primer lugar en la categoría de Pistas de Productos y Servicios al Consumidor.

La motivación de Fraga detrás de Health Tag surge de su deseo de proteger a los bebés y recién nacidos de los químicos nocivos encontrados en la ropa de cama y la ropa en general. Al proporcionar a los padres una herramienta para evaluar la toxicidad de los tejidos, Health Tag tiene como objetivo mejorar la salud y seguridad de los niños. Como ganador nacional, a Fraga se le ha otorgado $10,000 para desarrollar aún más su idea innovadora.

“Creo que al tomar decisiones informadas como consumidores, podemos mejorar la calidad de vida y los resultados de salud en los Estados Unidos”, dijo Fraga. “Dada mi dedicación a la salud y el bienestar, me he dedicado por completo a este proyecto”.

La Competencia de Ideas Blackstone LaunchPad sirve como plataforma para que los estudiantes con ideas en etapa temprana muestren sus habilidades empresariales y compitan por varios premios, incluido dinero en efectivo y apoyo adicional. La competencia a nivel nacional también fomenta habilidades de innovación como mentalidad de crecimiento, creatividad, pensamiento crítico y liderazgo.

El viaje de Fraga hacia el círculo de ganadores estuvo lejos de ser convencional. Inicialmente persiguiendo un título en ingeniería en UTEP, descubrió su pasión por la actuación y decidió especializarse en el campo. Esto lo llevó a asegurar una beca a través del prestigioso programa de becas internacionales Benjamin A. Gilman, lo que le permitió estudiar actuación en Londres. Sin embargo, Fraga eventualmente abandonó la universidad y se aventuró en el mundo de los bienes raíces.

Impulsado por su nueva pasión por el mundo de los negocios, Fraga regresó a UTEP en 2022 como estudiante de administración con una concentración en emprendimiento en el Woody L. Hunt College of Business. Con el apoyo de sus profesores y el personal del Mike Loya Center for Innovation and Commerce, encontró los recursos y la orientación necesarios para emprender su viaje empresarial.

El próximo paso de Fraga hacia la comercialización de Health Tag implica solicitar un lugar en el incubador de empresas, VentureWell. El resultado de su solicitud se revelará en abril. Si es aceptado, Fraga tendrá acceso a subvenciones adicionales, mentorazgo, oportunidades de networking y otras herramientas cruciales para el desarrollo de su idea.