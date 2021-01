Alistan segunda ronda de pagos de estímulo

Associated Press / El IRS mandará por correo cheques o tarjetas de prepago a las personas que califican

Un segundo estímulo económico aprobado por el Gobierno federal llegará en los próximos días a los hogares de esta comunidad en una nueva modalidad: por correo y en una tarjeta Visa prepagada, se informó.

El Departamento del Tesoro y el Servicio de Impuestos Internos (IRS) enviarán casi ocho millones de dólares a las personas que califiquen como parte de la segunda ronda de pagos ligados al estímulo económico para rescatar al país de una posible crisis económica.

Autoridades informaron que aquellos que no reciban un depósito directo deben estar pendientes a su correo para la llegada de un cheque en papel o una tarjeta de débito prepagada.

“He tenido conocidos que desde antes de que entrara el año ya tenían su depósito, su dinero. Esperemos que llegue porque quiero pagar con eso mi renta y los pagos atrasados que traigo del carro”, dijo Jessica Favela, residente del Este de El Paso, quien comentó que aún está en espera de su segundo depósito de estímulo federal.

Estas tarjetas se distribuyen en la segunda fase de este esfuerzo luego de que millones de dólares en pagos fueron realizados mediante depósito directo y el envío continuo de cheques en papel.

“No sé si me va a llegar un cheque o una tarjeta, no he recibido aún ninguna carta o notificación”, señaló.

El IRS dijo que, para acelerar la entrega de los pagos y llegar a la mayor cantidad de personas lo antes posible, la Oficina del Servicio Fiscal del Departamento del Tesoro envía los pagos mediante tarjeta de débito prepagada.

Esté pendiente

El IRS insta a las personas elegibles que no reciban un depósito directo a revisar su correo con frecuencia durante este período.

La tarjeta de débito prepagada, llamada tarjeta de Pago de Impacto Económico (EIP), está patrocinada por la Oficina del Servicio Fiscal del Departamento del Tesoro y emitida por el agente financiero del Tesoro, MetaBank®.

El IRS no determina quién recibe una tarjeta de débito prepagada, declararon autoridades.

“Los contribuyentes deben tener en cuenta que la forma de pago del segundo EIP enviado por correo puede ser diferente a la del primer EIP. Algunas personas que recibieron un cheque en papel la última vez pueden recibir una tarjeta de débito prepagada esta vez, y algunas personas que recibieron una tarjeta de débito prepagada la última vez pueden recibir un cheque en papel”, declaró el IRS.

En cuanto a las tarjetas, las autoridades informaron que son seguras y convenientes.

Los beneficiarios de la tarjeta EIP pueden realizar compras en línea o en tiendas en cualquier lugar donde se acepten tarjetas de débito Visa, obtener efectivo de los cajeros automáticos nacionales dentro de la red, transferir fondos a una cuenta bancaria personal y obtener una tarjeta EIP de reemplazo si es necesario sin incurrir en ningún cargo.

También pueden verificar el saldo de su tarjeta en línea, a través de una aplicación móvil o por teléfono sin incurrir en cargos. La tarjeta brinda protección al consumidor, incluidas ciertas protecciones contra el fraude, pérdida y otros errores.

Las tarjetas EIP se envían en un sobre blanco que muestra de manera prominente el sello del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

La tarjeta EIP tiene el nombre de Visa al frente y el nombre del banco emisor, MetaBank®, N.A. en el reverso. Cada envío incluirá instrucciones de cómo activar y usar de manera segura la tarjeta EIP, de acuerdo con el IRS.

