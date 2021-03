Alistan refugio para niñas migrantes en el Westside

Archivo

Lo que era un espacio de atención para personas con Alzheimer, ubicado en uno de los vecindarios más atractivos al Oeste de El Paso, ahora se convertirá en un Centro de Detención de Migrantes para Niñas no Acompañadas, informó la organización BCFS, que opera programas para el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHSC).

A escasas cuadras de Coronado Country Club, en uno de los vecindarios de mayor abolengo, el nuevo centro albergará a niñas de 12 a 17 años por un período temporal y mientras esperan ser ubicadas con familiares o un tutor identificado.

Evy Ramos, portavoz de BCFS, dijo que la instalación de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) tendrá licencia para 104 camas e inmediatamente después de la llegada de las menores, recibirán una evaluación médica completa en la clínica en el lugar.

“La instalación seguirá las pautas de seguridad de los CDC, y todas las jóvenes serán puestas en cuarentena de 14 días antes de reunirse con un tutor o algún familiar”, dijo Ramos.

Agregó que el refugio ofrecerá diversas herramientas a las niñas mientras esperan para ser reubicadas.

“El centro funcionará las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Está diseñado para proporcionar todos los recursos necesarios a las niñas migrantes menores de edad que vivirán allí”, añadió Ramos.

“La instalación es completamente autónoma, por lo que recibirán servicios de orientación legal, educación, servicios de atención médica y salud mental, así como diversas actividades recreativas en el lugar. Así que todo es autosuficiente en la instalación durante la duración de su estadía”, dijo Ramos.

La vocera dijo que pronto se programará un recorrido por las instalaciones, antes de la apertura, para vecinos, líderes locales, estatales y federales.

Ramos añadió que el propietario del edificio, David Bingham, “es responsable de los costos relacionados con la reutilización de las instalaciones y que aproximadamente 200 empleados a tiempo completo serán contratados en la instalación”, dijo la vocera.

Por su parte, Fernando García, director de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos (BNHR), expresó que la decisión de crear el centro es “completamente incomprensible”.

“Evidentemente estamos esperando una nueva administración con una nueva narrativa y el hecho de que todavía se insiste en tener centros de detención para niños y familias migrantes es contrario a lo que nosotros estamos esperando de esta administración. Es una decisión incomprensible”, dijo García.

“Claro que ellos te dicen que los centros están muy bonitos, pero no dejan de ser cárceles. Es muy desafortunado, nosotros no estamos de acuerdo y pensamos que no es la solución ni es una práctica viable”, añadió el director de BNHR.

García añadió que la ‘zona exclusiva’ habla también de la administración y los planes que tiene para la comunidad migrante.

“No sé cómo hayan decidido esa zona o cuáles criterios se utilizaron, pero como personas que pagamos impuestos, esperamos que se construyan refugios y no que se pague a privados para tener a niños migrantes”, señaló.

“Estamos en completo desacuerdo. Se han demostrado muchos abusos en estos lugares y ellos no merecen estar en cárceles”, finalizó.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHSC) ha pedido mantener la ubicación del lugar fuera de la información pública por seguridad de las niñas que se alojarán ahí.

No obstante, algunos vecinos del área manifestaron su desacuerdo con la ubicación del nuevo centro.

“La verdad es que yo no estoy de acuerdo con esto. Es una mala ubicación para alojar a los niños y a nosotros los vecinos no nos notificaron de lo que iban a hacer hasta después. Un día estaban desalojando las cosas y construyendo y no sabíamos qué iban a hacer”, dijo un vecino que pidió no ser identificado.

“Por lo menos esperamos que el lugar sea bueno y que la situación para estas personas mejore y les den un buen trato”, añadió.

Hasta el momento, se desconoce la fecha de apertura del centro que podrá albergar hasta 104 niñas, sin embargo, se dio a conocer que el centro operaría al 50 por ciento de su capacidad debido al Covid-19.