Alistan juicio político ‘exprés’ vs Trump

The Washington Post / Comienza hoy proceso

Washington— El Senado se preparaba ayer lunes para iniciar un histórico segundo juicio político contra Donald Trump por la acusación de que instigó el mortal motín del 6 de enero en el Capitolio, y los líderes demócratas y republicanos acordaron un cronograma rápido que podría cerrar el proceso en un plazo de una semana.

El cargo es grave y las circunstancias no tienen precedentes: es el primer juicio político para un ex presidente, así como la primera vez que un presidente ha sido acusado y juzgado dos veces. Pero hay poco drama en torno a su resultado: la mayoría de los senadores republicanos han señalado que no votarán para condenar a un ex presidente.

Según un acuerdo negociado por el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, demócrata de Nueva York, y el líder de la minoría Mitch McConnell, republicano por Kentucky, todavía existe la posibilidad de que los senadores puedan votar después de cuatro días de argumentos para extender el juicio llamando a testigos y examinando testimonios que podrían arrojar nueva luz sobre las acciones y motivaciones de Trump en torno a los eventos del 6 de enero.

Pero eso parecía extremadamente improbable el lunes, ya que los demócratas querían actuar rápidamente para aprobar la propuesta de ayuda por la pandemia de $1.9 billones del presidente Joe Biden y los republicanos buscaban superar el debate internamente divisivo sobre Trump lo antes posible.

Varios asesores del Senado, que hablaron bajo condición de anonimato para describir las discusiones internas, dijeron que esperan una votación de absolución tan pronto como el 15 de febrero, Día de los Presidentes.

Schumer dijo el lunes que el acuerdo “permitiría que el juicio logre su propósito: la verdad y la rendición de cuentas”, y obligaría a los republicanos a dejar constancia.

“Se presentarán los méritos del caso contra el ex presidente, y el abogado del ex presidente montará una defensa”, dijo Schumer.

“En última instancia, los senadores decidirán sobre la única pregunta verdadera que está en juego en este juicio: ¿Es Donald Trump culpable de incitar a una turba violenta contra Estados Unidos, una turba cuyo propósito era interferir con el proceso constitucional de contar los votos electorales y garantizar una transferencia de poder?”.

En una nueva presentación el lunes, los nueve gerentes de juicio político de la Cámara de Representantes dijeron que la evidencia de la condena de Trump ya era “abrumadora” y prometieron probar su caso en los próximos días.

“Vivimos en una nación gobernada por el Estado de Derecho, no por la violencia de las turbas incitada por presidentes que no pueden aceptar su propia derrota electoral”, dijeron.

McConnell y el equipo de defensa de Trump también elogiaron el acuerdo del juicio en breves declaraciones.

“Este proceso nos brindará la oportunidad de explicar a los senadores por qué es absurdo e inconstitucional llevar a cabo un juicio político contra un ciudadano privado”, dijeron los abogados de Trump, horas después de presentar un escrito legal de 78 páginas, su defensa legal más completa, de la conducta de Trump hasta la fecha.

En él, se basaron en gran medida en el desafío a la constitucionalidad de acusar a un ex presidente, así como en una defensa de la Primera Enmienda de la retórica de Trump que condujo al motín, que buscaba interrumpir la certificación final del Congreso de la derrota de Trump.

Conscientes de que necesitan persuadir a 34 senadores republicanos para obtener una absolución, los abogados de Trump expresaron su defensa desde un punto de vista político y calificaron el rápido esfuerzo de juicio político como la culminación de una larga campaña demócrata para “silenciar a un oponente político y un partido minoritario” a través del juicio político.

“El Senado debe rechazar sumariamente este acto político descarado”, escribieron los abogados de Trump Bruce Castor, David Schoen y Michael van der Veen. Dijeron que el único artículo de juicio político era “inconstitucional por una variedad de razones, cualquiera de las cuales por sí sola sería motivo de despido inmediato”.

El equipo de defensa agregó: “Tomados en conjunto, demuestran de manera concluyente que complacer el hambre de los demócratas de la Cámara de Representantes por este teatro político es un peligro para nuestra República, la democracia y los derechos que valoramos”.

Los nueve gerentes de juicio político de la Cámara presentaron argumentos expansivos a favor de la condena de Trump la semana pasada, acusándolo de “una traición de proporciones históricas” al promover la falsa afirmación de que él, y no el candidato demócrata Biden, ganó las elecciones de noviembre. Trump luego avivó la ira entre sus partidarios, los convocó a Washington y finalmente los dirigió hacia el Capitolio cuando el Congreso se reunió para contar los votos electorales, dijeron los gerentes.

“Si provocar un motín insurreccional contra una sesión conjunta del Congreso después de perder una elección no es un delito imputable”, escribieron, “es difícil imaginar qué lo sería”.

Los abogados de Trump describieron su refutación a ese cargo el lunes:

En pocas palabras, Trump estaba comprometido con la libertad de expresión protegida por la Primera Enmienda cuando cuestionó los resultados de las elecciones, destacando “cuestiones de integridad electoral esenciales para su carrera que ha defendido constantemente, una posición impopular entre sus oponentes políticos”.

“El intento de la Cámara de transmutar el discurso de Trump –la libertad de expresión fundamental bajo la Primera Enmienda– en un delito imputable no puede ser apoyado, y condenarlo violaría la propia Constitución que el Senado jura defender”, escribieron.

En una breve presentación el lunes, los gerentes criticaron ese argumento de la libertad de expresión como “completamente infundado”, diciendo que las afirmaciones falsas y la retórica incendiaria de Trump no tenían derecho a tal protección.

“Cuando el presidente Trump exigió que la multitud armada y enojada en su rally Save America ‘luche como el infierno’ o ‘ya no tendrá un país’, no los instó a formar comités de acción política sobre ‘seguridad electoral’ en general”, dijeron, citando las palabras de la defensa de Trump.

Los gerentes demócratas escribieron: “La Cámara no acusó al presidente Trump porque expresó una opinión política impopular. Lo acusó porque intencionalmente incitó a una insurrección violenta contra el Gobierno”.

La decisión de condenar a Trump y potencialmente excluirlo de un cargo futuro está ahora en manos de un Senado dividido equitativamente, con 67 votos de 100 necesarios para asegurar una condena.

El juicio ya está en camino de ser marcadamente diferente del primer juicio político de Trump el año pasado, que duró tres semanas en una Cámara de mayoría republicana, presidido por el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts.

Esta vez, los demócratas están a cargo y los senadores de los dos principales partidos políticos están contemplando un procedimiento más rápido.

Una vez que se aprueben las reglas del juicio, el proceso comenzará el martes con un debate de cuatro horas sobre si la Constitución permite que el Senado juzgue a un presidente que ha dejado el cargo.

El equipo legal de Trump, algunos académicos legales y muchos legisladores republicanos han apoyado los argumentos de que es inconstitucional hacerlo. En una señal de que la teoría por sí sola podría ser suficiente para ganar una absolución, 45 de 50 senadores republicanos apoyaron a Trump en esa cuestión en una votación de prueba el mes pasado, lo que significa que otros 12 republicanos tendrían que ser persuadidos de que el juicio es constitucionalmente permisible para que los gerentes tenga alguna esperanza de convicción.

Los demócratas del Congreso y más de 150 académicos constitucionales, incluido un fundador de la conservadora Sociedad Federalista, dicen que se permite el juicio político post-presidencial, la condena y la descalificación para ocupar cargos futuros. Esa opinión recibió el respaldo el domingo de un influyente abogado republicano, Charles Cooper, quien dijo en un artículo de opinión del Wall Street Journal que la expulsión era sólo un castigo “mínimo obligatorio” para un funcionario condenado por juicio político.

“Dado que la Constitución permite que el Senado imponga la pena de inhabilitación permanente sólo a los ex funcionarios, desafía la lógica sugerir que el Senado tiene prohibido juzgar y condenar a ex funcionarios”, escribió Cooper, quien ha representado a numerosos políticos conservadores prominentes y causas.