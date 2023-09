Alista El Paso albergue migratorio de emergencia

Después de tener que albergar a 700 migrantes en hoteles locales en un día la semana pasada, la Ciudad está instalando un refugio de emergencia de “desbordamiento” en el Centro Recreativo Nations Tobin en el Noreste de El Paso.

Los funcionarios de la Ciudad dijeron en un correo electrónico el lunes que no anticipaban tener que usar las instalaciones en Railroad Drive y que las están preparando “por extrema precaución”. No dijeron cuántas personas podría albergar ni quién lo atendería si se abriera.

Los equipos abrieron docenas de cajas que contenían catres y las alinearon a lo largo de la pista de patinaje del centro recreativo el lunes, como muestra un video de Instagram publicado por el sitio de redes sociales FitFam El Paso. A los equipos de noticias en el sitio, incluidos los reporteros de El Paso Matters, no se les permitió entrar para ver la instalación, pero sí vieron a los trabajadores descargar el equipo y llevarlo a las instalaciones mientras los agentes de Policía de El Paso vigilaban.

Esto se produce cuando la frontera Suroeste, incluido El Paso, está experimentando otro aumento de migrantes.

Para ayudar a mitigar la afluencia, la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos también ha estado realizando esfuerzos de descompresión lateral, donde transportan a migrantes de diferentes sectores a otros con mayor capacidad de retención.

El viernes, la Ciudad llevó a unos 700 inmigrantes a hoteles locales, ya que los refugios administrados por organizaciones no gubernamentales de la zona tenían rebasada su capacidad y decenas de inmigrantes dormían en las calles después de haber salido de ellos o haber sido rechazados.

La Ciudad ha estado utilizando fondos federales para pagar las habitaciones de hotel que albergan temporalmente a los inmigrantes, incluidas otras 700 antes del viernes. La Oficina de Manejo de Emergencias (OEM) está “actualmente operando hoteles con más de 900 migrantes a los que se les proporciona comida y refugio mientras aseguran y esperan su viaje”, dijo la portavoz de la Ciudad, Laura Cruz-Acosta, a El Paso Matters en un correo electrónico el lunes.

Dos primos de Venezuela estaban sentados afuera del Motel Superlodge en el Noreste el lunes, uno de ellos con una bolsa de supermercado que contenía una rebanada de pan de trigo, algunas papas fritas y una botella de agua.

“No queremos mendigar, pero no tenemos permiso para trabajar”, dijo Emanuel Peña, de 24 años, barbero de profesión, mientras se levantaba la camisa para mostrar lo delgado que está ahora.

Los hombres dijeron que trabajarían en cualquier cosa, incluso barrer calles, para ganar dinero y poder llegar a Denver y Dallas.

“La Ciudad y la OEM han proporcionado refugio a más de 4 mil 200 migrantes durante los últimos siete días en hoteles”, decía el correo electrónico, y agregaba que los hoteles son “más humanos que abrir refugios de emergencia, especialmente para familias”.

Ese sentimiento también fue expresado por el alcalde Oscar Leeser y el administrador municipal adjunto Mario D’Agostino durante una conferencia de prensa el viernes, donde afirmaron que los hoteles brindan privacidad a las familias, pero también dijeron repetidamente que usar los hoteles como refugios era una opción costosa.

Leeser ha declarado repetidamente que la prioridad número uno de la Ciudad ha sido no tener liberaciones en las calles, es decir, cuando los inmigrantes que fueron procesados por la Patrulla Fronteriza y se les permitió permanecer en el país a la espera de su audiencia de inmigración, son liberados de su custodia en las calles cercanas a las estaciones de autobuses, el aeropuerto, iglesias o refugios.

Cruz-Acosta enfatizó que debido a los recientes “esfuerzos por la oleada”, la Patrulla Fronteriza no ha tenido que liberar a los migrantes en las calles de El Paso como sí lo ha hecho en California y Arizona.

Algunos regidores de El Paso dijeron que les tomó por sorpresa saber que la pista Nations Tobin estaba siendo preparada como refugio de emergencia.

La representante municipal Alexsandra Annello, que representa el área del parque, ha estado pidiendo a los líderes de la Ciudad que hablen abiertamente sobre sus planes para mitigar la afluencia de inmigrantes.

“Necesitamos ayudar a nuestras ONGs asociadas”, dijo Annello a El Paso Matters el lunes. “Estoy feliz de que (la Ciudad) esté dando un paso al frente, pero también entiendo la frustración de la comunidad”.

El representante del Noreste de la ciudad, Joe Molinar, se presentó en el lugar el lunes por la mañana, pero no se le permitió entrar. Dijo que le preocupaba que hubiera migrantes deambulando por las calles, ya que se encuentran a lo largo de Dyer Street, donde están alojados en varios hoteles.

“Esto está abrumando nuestros recursos, abrumando a nuestra ciudad y abrumando a nuestros ciudadanos”, dijo, añadiendo que no tiene una solución pero que la afluencia debe abordarse a nivel federal. “Es necesario cerrar la frontera, pero entonces la gente dirá que eso no está bien y no es la solución”.

Cruz-Acosta dijo que la Ciudad y la OEM tienen “múltiples planes y operaciones implementadas para abordar diferentes escenarios y garantizar la seguridad y el bienestar públicos de la comunidad, al mismo tiempo que brindan un enfoque humano a los migrantes que viajan a través de nuestra comunidad”.

John Martin, director del Centro de Oportunidades para Personas sin Hogar de El Paso, se encuentra entre varios operadores de refugios que han estado haciendo sonar la alarma sobre lo que llaman una crisis humanitaria a las puertas de la región, y pidiendo a la Ciudad que establezca un refugio para ayudar.

“Estamos viendo un cuello de botella en el que sólo podemos manejar a una cantidad limitada”, dijo Martin, y agregó que le complació saber que la Ciudad estaba preparando el sitio Nations Tobin como refugio. “Las cifras están creciendo... y creciendo exponencialmente”.

El tablero de migrantes de la Ciudad mostraba más de 4 mil personas bajo custodia de la Patrulla Fronteriza en El Paso el domingo, y casi 900 migrantes fueron liberados en refugios de la zona y en hoteles de la ciudad ese mismo día. El tablero también muestra que los agentes de la Patrulla Fronteriza encontraron el domingo a más de mil 200 migrantes en el Sector El Paso, que abarca el condado y todo Nuevo México.

El Centro de Servicios de Apoyo a Migrantes del Condado de El Paso está a plena capacidad y recibe alrededor de 600 inmigrantes por día, dijo la portavoz del Condado, Laura Gallegos, en un correo electrónico. El centro ayuda a los migrantes a organizar su viaje a su próximo destino y también ofrece servicios de transporte desde los refugios de la zona hasta el aeropuerto y las terminales de autobuses.

Gallegos dijo que el Condado también está aumentando sus vuelos chárter coordinados a Houston de una a dos veces por semana, y podría aumentar hasta cuatro veces por semana según sea necesario.

“El Condado está trabajando en otras soluciones de refugios de desbordamiento para incluir el apoyo financiero a otras organizaciones religiosas para aumentar la capacidad de refugios en la comunidad en más de 200 camas de refugios colectivos”, dijo Gallegos en el correo electrónico.