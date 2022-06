Alista el Condado centro para procesar migrantes

El condado está ampliando sus conversaciones con refugios de emergencia y proveedores de personal para ayudarlo a establecer un centro de procesamiento de inmigrantes, pero los funcionarios no dirán si sus conversaciones anteriores con la firma no lucrative Endeavors están sobre la mesa o no.

El Paso Matters informó la semana pasada que el condado parecía estar en negociaciones de contrato sin licitación con Endeavors, una compañía citada recientemente en una investigación federal por la controvertida forma en que consiguió y manejó un contrato multimillonario con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas el año pasado.

El lunes, la Corte de Comisionados del Condado de El Paso votó para autorizar al personal a reunirse con contratistas certificados por la Administración de Servicios Generales (GSA) y pedirles que presenten propuestas para el centro de procesamiento.

Las empresas que figuran en la lista de la agencia gubernamental independiente han sido preseleccionadas y certificadas por la agencia, lo que le da al gobierno federal acceso a sus productos y servicios a costos negociados previamente. La contratación de GSA se puso a disposición de los gobiernos estatales y locales al comienzo de la pandemia a principios de 2020 como parte de la respuesta de emergencia de salud pública.

En un comunicado por correo electrónico, la agente de compras del condado, Karla Davidson, dijo que el condado "puede o no" recibir una propuesta de Endeavors dependiendo de si la organización sin fines de lucro con sede en San Antonio es un contratista aprobado por GSA. La empresa figura como proveedor de GSA en el sitio web de la agencia.

Sin embargo, en un memorando fechado el 23 de mayo, la oficina del fiscal adjunto del condado afirma que el Tribunal de Comisionados “está actualmente en negociaciones con Endeavors para un Centro de Procesamiento de Migrantes del Condado de El Paso. La información a ser discutida incluye temas que involucran información comercial y financiera relacionada con esas negociaciones activas de contratos”.

La carta se emitió como una determinación legal de por qué los comisionados podrían entrar en sesión ejecutiva el 23 de mayo “para deliberar sobre asuntos comerciales y financieros relacionados con un contrato en sesión de negociaciones”.

Los comisionados no tomaron ninguna medida en la sesión abierta posterior a la discusión.

La urgencia de establecer el centro de procesamiento surge cuando la frontera suroeste está viendo un número cada vez mayor de inmigrantes que intentan ingresar a los Estados Unidos y en anticipación de la rescisión del Título 42.

Una regla de salud pública promulgada al comienzo de la pandemia, el Título 42 permite a los funcionarios de inmigración rechazar a los solicitantes de asilo para controlar la posible transmisión de enfermedades transmisibles como el COVID-19. La regla debía ser rescindida el 23 de mayo, pero el 20 de mayo un juez federal decidió mantenerla.

“En el momento en que comenzaron las discusiones iniciales, el levantamiento del Título 42 era inminente, lo que obligó al Condado a considerar varias opciones de 'solución rápida' para evitar el hacinamiento, las salidas a la calle y el procesamiento desordenado de migrantes, una preocupación expresada por una ONG del área y el Patrulla Fronteriza”, dijeron funcionarios del condado en un comunicado por correo electrónico el martes.

“Debido a que la preocupación ya no es inminente, la instrucción recibida por el Tribunal el 6 de junio de 2022 tiene personal trabajando para considerar propuestas de todos y cada uno de los contratistas calificados de GSA”, se lee en el comunicado.

Los funcionarios del condado en su respuesta no abordaron el memorando o si la corte continuó las negociaciones con Endeavors después de que el juez federal Título 42 permaneciera en su lugar.

Una presentación del 19 de mayo a los comisionados del condado de El Paso por parte de Endeavors, una organización sin fines de lucro con sede en San Antonio, incluyó una diapositiva que hace referencia a su trabajo para establecer refugios para migrantes en hoteles.

Propuestas no solicitadas

El año pasado, Inmigración y Control de Aduanas (ICE) le otorgó a Endeavours un controvertido contrato de $87 millones sin licitación para administrar varios hoteles para alojar a inmigrantes durante la pandemia.

A través de Endeavors, ICE gastó $17 millones en habitaciones de hotel que quedaron en gran parte sin usar, incluidos $9 millones en dos hoteles de El Paso, según un informe de la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional.

El informe de la Oficina del Inspector General del DHS publicado en abril dijo que ICE no estaba justificado al otorgar el contrato a Endeavors, que proporcionó una propuesta no solicitada para alojar a familias migrantes en hoteles.

Los registros de ICE mostraron que Endeavors “no tenía experiencia en la prestación de los servicios cubiertos por el contrato de fuente única, incluidas las camas de hotel o los servicios residenciales familiares de emergencia con todo incluido”, indica el informe. Endeavours solo tenía experiencia proporcionando personal para otros servicios para migrantes y, aparte de las declaraciones hechas en su propuesta, no tenía documentación que demostrara que tenía la capacidad para hacerlo, dijo el inspector general en el informe.

Buscan soluciones

Irene Valenzuela, directora ejecutiva del Departamento de Servicios Comunitarios del condado, dijo el lunes que el personal ha estado discutiendo opciones internamente y recopilando información sobre lo que podría hacer para ayudar con la afluencia de inmigrantes que llegan a El Paso.

El condado se está enfocando en un centro de procesamiento que ayudaría a trasladar a los inmigrantes que han sido autorizados a permanecer en los Estados Unidos fuera de la región y hacia otras partes del país con sus familias anfitrionas, dijo.

Entre las opciones que presentó a los comisionados estaba que el condado podría trabajar con los contratistas de la GSA, presentar una solicitud formal de propuestas o aprobar una orden renunciando al proceso de licitación en virtud de una sección del Código del Gobierno de Texas que permite exenciones para la licitación competitiva.

Los funcionarios del condado no mencionaron qué exención podrían reclamar si los comisionados toman esa opción, y dijeron que presentar una solicitud de propuestas podría demorar hasta tres meses.

Davidson dijo que el condado para el lunes ya se había comunicado con ocho contratistas potenciales, pero solo les está pidiendo a aquellos que están certificados por GSA que presenten propuestas. Agregó que se les pide a los contratistas que presenten propuestas para el final de la semana.

Cuando se les presionó sobre las conversaciones del condado con Endeavors específicamente, los funcionarios del condado reiteraron el martes por la mañana que están “considerando propuestas de todos y cada uno de los contratistas calificados de GSA, que pueden incluir a Endeavors”.

Uno de los otros dos contratistas que habían respondido hasta el lunes es Vighter, una empresa con sede en San Antonio que brindó servicios en El Paso en el punto álgido de la pandemia cuando la División de Manejo de Emergencias de Texas estableció un sitio de atención alternativa en el Judson F. Centro de convenciones Williams en el centro.

El segundo es La Posada Providencia, una empresa con sede en Virginia que actualmente brinda servicios en un albergue para migrantes en Brownsville.

El personal luego presentará las propuestas a los comisionados, quienes votarán si contratar a un proveedor aprobado por GSA o buscar otras opciones, dijo Valenzuela.

La administración Biden ha asignado $110 millones en fondos federales de emergencia para reembolsar a los gobiernos locales y organizaciones no gubernamentales los gastos relacionados con la afluencia de inmigrantes.

“Queremos ser razonables, responsables y fiscalmente responsables”, dijo el lunes la administradora del condado, Betsy Keller, a los comisionados. Ella dijo que aunque el gobierno federal reembolsará al condado, es probable que el condado tenga que afrontar los fondos.

“Y sigue siendo dinero de los contribuyentes”, agregó Keller.