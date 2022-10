Aligera El Paso castigos contra manifestantes

Cuando Emma Bowar organizó rápidamente una protesta en El Paso contra la brutalidad policial hacia los afroamericanos, días después de que George Floyd fuera asesinado bajo las rodillas de un oficial de Policía de Minneapolis, el 25 de mayo de 2020, no anticipó que atraería mucha atención.

El viernes 29 de mayo de 2020, según documentos judiciales, Bowar publicó una invitación para una protesta pacífica en solidaridad con el movimiento nacional Black Lives Matter (BLM) frente a la sede del Departamento de Policía de El Paso (EPPD) mientras estallaba la indignación nacional y, en ocasiones, protestas violentas en todo el país exigiendo la reforma policial y el retiro del financiamiento público a las corporaciones policiacas.

La ubicación de la manifestación se cambió al Memorial Park y se llevó a cabo ese domingo por la noche, 31 de mayo.

Cientos de manifestantes –que portaban fotografías de Floyd y carteles que decían “Latinos for Black Lives Matter”, “Say His Name” y “Justice for Floyd”– caminaron desde el parque, en la zona Central de El Paso hasta la sede de la Policía a una milla de distancia y de regreso.

La protesta terminó cuando la Policía de El Paso, equipada con equipo antidisturbios, dispersó a la multitud con gases lacrimógenos y balas de goma.

Bowar, quien dice que abandonó la marcha poco antes de que estallara la violencia, fue citada por la Ciudad de El Paso el 9 de junio. Fue acusada de no tener permiso para protestar. Una demanda de derechos civiles presentada en un tribunal federal en su nombre en octubre de 2021 cambió todo. La Ciudad desestimó la citación contra Bowar en enero porque el oficial no podía recordar los detalles detrás de la orden.

Sin embargo, como resultado de la demanda, la Ciudad ahora está cambiando su ordenanza que regula las protestas, incluida la notificación previa requerida para realizar una protesta o manifestación dentro de los límites de la ciudad y eliminando las sanciones si no se cumplen ciertos parámetros.

“Es un gran, gran paso”, dijo Fernando Chacón, abogado de derechos civiles de El Paso desde hace mucho tiempo, quien representó a Bowar. “Esta es la forma en que debe redactarse el Código Municipal en lo que respecta a la libertad de expresión de la Primera Enmienda”.

Además de los daños compensatorios y punitivos y el pago de los honorarios de los abogados, la demanda buscaba que se declarara inconstitucional el código que exige el aviso previo para manifestaciones y marchas.

Bowar no pudo ser contactada para hacer comentarios sobre esta historia. Los funcionarios de la Ciudad se negaron a comentar porque la demanda aún está técnicamente abierta.

Chacón, a quien se le atribuye haber ayudado a cambiar la forma en que los tribunales municipales castigan a las personas por multas de tránsito, dijo que decidió impugnar la constitucionalidad de los códigos municipales de la Ciudad a través del caso de Bowar.

En la demanda, Chacón afirmó que el Código de la Ciudad viola los derechos civiles de las personas porque requiere que un permiso para una manifestación o marcha se presente por escrito con al menos 30 días de anticipación, o siete días con una excepción en algunos casos.

“No tienen en cuenta la realidad moderna en la que las protestas ocurren espontáneamente en respuesta a noticias o eventos que se desarrollan rápidamente en los que el aviso de siete a 30 días no es práctico y sirve como un obstáculo para el derecho a reunirse y manifestarse pacíficamente”, dice la demanda.

La querella afirma además que el Código de la Ciudad es inconstitucional porque sólo permite excepciones para un permiso si el evento es de interés para toda la ciudad, lo cual es determinado por los propios funcionarios de la Ciudad.

“Efectivamente sofoca y/o restringe los derechos de libre expresión de los ciudadanos”, afirman los documentos judiciales.

Chacón dijo que la Ciudad acordó cambiar su ordenanza como parte de un acuerdo. La demanda originalmente nombró al jefe de Policía de El Paso, Greg Allen, y a otros oficiales no identificados, alegando la autorización de fuerza excesiva contra los manifestantes.

Allen, quien en 2016 llamó al movimiento Black Lives Matter un “grupo de odio radical” después del tiroteo fatal de cinco policías en Dallas, finalmente fue retirado de la demanda.

Dado que Bowar no resultó herida y abandonó la protesta antes de que la Policía dispersara a la multitud, Chacón dijo que no podían demandar por daños monetarios. El juez también determinará qué honorarios legales se pagarán a Chacón, según documentos judiciales.

Modifican reglas

El Ayuntamiento, durante una revisión de la agenda el 12 de septiembre, discutió los cambios a la ordenanza que se introducirían al día siguiente sin mencionar la demanda o las protestas de Black Lives Matter.

El Ayuntamiento presentó la ordenanza el 13 de septiembre, pero todavía está haciendo los cambios solicitados por el Cabildo y aún no ha programado la audiencia pública requerida para la segunda lectura de la ordenanza antes de ser adoptada.

Los cambios clave a la ordenanza incluyen la eliminación de la sanción de un cargo de delito menor por no dar aviso previo de una manifestación y la eliminación del requisito de notificación de 30 días. Antes de los cambios, los grupos de menos de 25 personas podían organizar manifestaciones sin previo aviso.

El Cabildo solicitó que también se cambie parte de la ordenanza para garantizar que los grupos no sean penalizados si el número de manifestantes supera los 25 individuos.