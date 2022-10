Alertan vs muertes viales en motos

Para concientizar a los automovilistas y motociclistas de tal manera que ayude a terminar con la racha de muertes por accidentes de tránsito en las carreteras del estado de Texas, el Distrito El Paso del Departamento de Transporte de Texas (TxDOT), en asociación con la policía local y el concesionario de Harley-Davidson, realizaron un evento de seguridad vial en 8272 Gateway Blvd East.

Lauren Macías Cervantes, portavoz de TxDOT, dijo que la razón por la que se organizó el evento en la agencia de venta de motocicletas, fue porque en los últimos años se ha registrado un incremento en los accidentes de motos.

Las estadísticas del distrito también muestran que el 40% de las muertes por ese tipo de percances involucran a una persona que no usa casco y que las personas de entre 21 a 35 años de edad es el grupo más afectado. Al igual que con la mayoría de los accidentes mortales, la velocidad también es el factor contribuyente más citado en estas muertes en motocicleta.

“Estamos aquí para recordarle a la gente que debe mantenerse segura en la carretera y que todos hagan su parte…”, expresó Macías tras remarcar que es importante que los conductores, ya sean de vehículos o motocicletas, hagan lo posible por mantenerse seguros y a todos los que están a su alrededor”.

“Nos tomamos muy en serio la vigilancia del tráfico y estamos comprometidos a participar en estas importantes campañas para promover la seguridad de las motocicletas”, dijo a su vez Josh Cass, oficial del Departamento de Policía de El Paso (EPPD).

Comentó que en El Paso han ocurrido 13 muertes de motocicletas en lo que va del año por lo que es importante concientizar a los conductores a extremar precauciones.

El sargento Robert Gómez, de EPPD dijo que desafortunadamente la estadística de accidentes y fatalidades va a la alza. “Estamos aquí con oficiales del Departamento de la Oficina del Sheriff, quienes al igual que nosotros siempre estamos brindando seguridad a la comunidad.

De acuerdo con las autoridades, los principales factores que intervienen para que sobrevengan los accidentes mortales en el Distrito de El Paso son: falta de control de la velocidad, falta de atención del conductor, el hecho de que los peatones no cedan el derecho de paso y la conducción bajo la influencia de bebidas embriagantes.

Los factores principales en todo el estado incluyen velocidad insegura, peatones que no ceden el derecho de paso y conducir bajo la influencia del alcohol.

“Recomendamos a todos que antes de conducir un vehículo hagan un plan, en el caso de que vaya a beber alcohol, así como cuando hacen planes para ir a una fiesta de que se van a poner o a que horas se irán, para llegar seguros a casa”, dijo Macías Cervantes.

“La comunidad de motociclistas aprecia mucho la campaña Look Twice for Motorcycles de TxDOT”, dijo Mark Barnett, propietario de Barnett Harley-Davidson., quien resaltó la demostración de los simuladores de volcaduras y estados de embriaguez.

Durante varias horas estuvieron disponibles los aparatos reproductores de sensaciones y experiencias que en la realidad pueden llegar a suceder.

“Aquí podemos ver como una persona sale disparada del vehículo en una volcadura, por no traer puesto su cinturón de seguridad”, explicó Mónica O’Kane, especialista de tráfico de TxDOT y certificada en el manejo de cinturones de seguridad.

Otra de las exhibiciones de concientización mostradas fueron los googles especiales para simular la experiencia que se tiene cuando una persona maneja ebria.

“Me sentí mareado, si marea, es como si uno estuviera tomado”, explicó Samuel Canales, uno de los clientes que asistió al evento, luego de bajarse de uno de los go-karts con los lentes especiales puestos para realizar la prueba.

Agregó que durante el trayecto en el laberinto vio borroso y sin tanteo de donde estaban los conos que trazaban el camino, “piensa uno que los libró pero en realidad los arrolló uno con la llanta”, explicó Canales, quien compartió el paseo con sus hijos, pero ellos sin lentes.

Para los motociclistas asistentes la promoción de este tipo de eventos es de suma importancia para todos los que conducen un vehículo de motor…”Nunca está de más un consejo o un recordatorio de lo que debemos de hacer en materia de seguridad. Es nuestra vida y la de los deseos, la de nuestros seres queridos”, apuntó José Esquivel, al bajarse de su motocicleta.

Lauren Macías, comentó que el objetivo de organizar el evento en estas fechas tiene como fin recordar una fecha especial para TxDOT en que no hubo ninguna fatalidad en las carreteras de Texas.

“Este 7 de noviembre, Texas cumple 22 años de muertes diarias en nuestras carreteras con más de 75 mil vidas inocentes perdidas por accidentes fatales prevenibles”, dijo el ingeniero de distrito de TxDOT El Paso, Tomas Treviño.

“Queremos recordarles a todos que hagan su parte para mantenerse seguros en la carretera, pero les recordamos especialmente a los conductores que ayuden a prevenir accidentes de motocicletas: apuntó.

Subrayó que los accidentes han aumentado en los últimos años a 18 en el distrito de El Paso hasta septiembre de este año, lo que se traduce en un 15 por ciento del total de accidentes fatales el año pasado y un 25 por ciento en lo que va del año”, dijo.

Durante los últimos años, unas 10 personas han muerto cada día en accidentes en el estado. Durante el apogeo de la pandemia, cuando el tráfico cayó casi un 50%, la tasa de mortalidad aumentó a más de 11 por día, añadió Macías Cervantes.