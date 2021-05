Alertan por robo de identidad

Archivo

Con el fin de minimizar los casos de robo de identidad, el procurador general de Texas, Ken Paxton, emitió una alerta debido a que cada vez hay más casos de robo de identidad al solicitar beneficios de desempleo en Texas.

José Ortiz es una de las víctimas de robo de identidad. Aunque él trabaja en un establecimiento del Centro de El Paso, fue hace casi un mes que recibió una llamada del Departamento de Empleos del Estado de Oklahoma en donde le cuestionaban por qué si estaba trabajando en esta ciudad, estaba solicitando beneficios de desempleo en dicho estado.

“Me dijeron que tenía que pagar lo que me habían depositado, y yo ni siquiera sabía de lo que me estaban hablando. Aparentemente alguien usó mi nombre y mis datos para pedirles dinero y ahora me piden que yo les regrese ese dinero que yo nunca recibí y mucho menos pedí; yo no perdí mi trabajo por la pandemia”, dijo Ortiz bastante enojado.

Según la Oficina del Procurador de Texas, el robo de identidad de beneficios de desempleo ocurre con bastante frecuencia.

El procurador general explica que el fraude ocurre cuando un impostor utiliza la información personal de otra persona, como su nombre y número de Seguro Social, para presentar una solicitud del seguro de beneficios por falta de empleo.“Los criminales sin escrúpulos están victimizando a los texanos robando sus identidades y presentando reclamos de desempleo falsos. Si recibe documentos de la Comisión de la Fuerza Laboral de Texas sobre reclamos de beneficios que no hizo, permanezca atento, presente un informe y tome las medidas apropiadas para proteger su identidad”, dijo Paxton.

Los texanos que no están reclamando beneficios de desempleo y tienen información de que una reclamación fue presentada usando su identidad deben reportar el reclamo de robo de identidad en la página de Internet de la Comisión de la Fuerza Laboral de Texas (TWC).

El sitio web de TWC tiene más información sobre cómo utilizar el portal y otros métodos para presentar un informe. Cualquier persona que reciba una carta de TWC pidiendo verificar una identidad usando ID.me y que no presentó una reclamación no debe completar la verificación y en lugar debe reportarla a TWC. Las víctimas también deben notificar a sus empleadores. Los empleadores pueden recibir un “Aviso de Solicitud de Beneficios de Desempleo” de TWC informándoles que se presentó una reclamación. Los texanos deben decirle a su empleador que siga las instrucciones para responder al aviso e indicar que la reclamación fue presentada por un impostor.

Los texanos también deben tomar medidas para educar y protegerse con respecto al robo de identidad. La página de Internet de la Procuraduría General de Texas tiene recursos que explican qué es el robo de identidad y explican qué hacer si su identificación es robada. Además, TWC dispone de recursos adicionales relacionados con el robo de identidad, se informó.

Si sospecha un fraude, también puede reportarlo a la División de Protección al Consumidor de la Procuraduría General de Texas llamando al número gratuito 1-800-621-0508 o presentando una queja electrónica en la página de Internet de la Procuraduría General en https://www.texasattorneygeneral.gov/es/consumer-protection/presente-una-queja-de-consumidor.