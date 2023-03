Alerta Texas sobre ‘combo’ letal de droga

Una nueva amenaza está en las calles de Texas y en otros 47 estados más de los Estados Unidos. Se llama xilacina y es conocida como ‘tranq’ o ‘zombie’ por algunos consumidores que ya han experimentado con este medicamento, que se supone que es exclusivo para los animales.

De acuerdo con los especialistas la xilacina se usa para adulterar o “cortar” las drogas recreativas, los opioides comunes (fentanilo, heroína) y las benzodiacepinas, para prolongar la duración de los efectos de la droga o aumentar su valor en la calle.

El Departamento Estatal de Servicios de Salud de Texas (DSHS) está asesorando a los proveedores de atención médica acerca de las sobredosis emergentes de drogas mezcladas con xilacina en los Estados Unidos, incluido Texas.

Al igual que en otros estados, Texas y Nuevo México mantienen la alerta enviada esta semana por la agencia de Administración de Control de Drogas (DEA) debido a que este alucinógeno se utiliza para cortar el fentanilo, por lo que el peligro radicaría en que los antídotos contra el fentanilo no tendrían efectos ante este nuevo ingrediente, dijo Carlos Briano, portavoz de la DEA El Paso.

La emergencia ha encendido los focos rojos de diversas agencias de salud, comercio y policiacas del país que trabajan en una estrategia con el fin de reducir o erradicar este peligro, que se extiende por miles de barrios de la unión americana.

Manifestó que durante años han dicho que el fentanilo es una droga sumamente peligrosa, pero ahora que están agregando la xilacina se está complicando la situación, “porque los bomberos cuando se les llama por un envenenamiento o sobredosis, una droga ilícita, ellos usan el medicamento Narcan, pero con esto ya no funciona porque no es opioide”.

Adicionalmente el ‘tranq’, que causa heridas putrefactas en la piel de los consumidores, ha alarmado también a legisladores, quienes están luchando por controlar una crisis de opiáceos que está matando a miles de personas cada mes, según asientan las autoridades que enfatizan que la droga también daña el tejido de la piel, dejando agallas y heridas que no sanan.

“Sí he escuchado de esa nueva droga, que según me contaron está muy pesada porque te puede dar pa’ abajo machín y no contarla”, dijo Hugo, un joven que prefirió mantenerse en el anonimato. “Si el fentanilo está pesado esta mezcla está más”, afirmó.

Tras el anuncio, la DEA ha elogiado la medida y ha prometido detener “la devastadora ola de intoxicaciones por drogas que azota” el país.

“Ya no podemos estar experimentando con sustancias ilícitas… Los dos cárteles están usando todo tipo de químicos, hasta tranquilizantes veterinarios para adulterar las drogas ilícitas. Ninguna droga ilícita segura puede terminar su vida y si no termina su vida va a quedar en un trastorno de adicción tremendo”, expresó Briano en su mensaje a la comunidad.

El Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, el cual promueve la innovación y la competitividad industrial de los Estados Unidos mediante el avance de la ciencia, los estándares y la tecnología de medición, es otra de las agencias involucradas en la atención de la contingencia médica.

Por lo pronto, el Gobierno de Estados Unidos anunció una serie de medidas restrictivas contra la importación ilegal de xilacina, sedante animal que se utiliza en el país mezclándolo con otro tipo de drogas, y que se conoce comúnmente como ‘tranq’ o ‘zombie’.

Asimismo, la Administración de Drogas y Alimentos estadounidense (FDA) ha indicado que la xilacina, que no está aprobada para su uso en humanos, ha provocado efectos secundarios graves y potencialmente mortales.

“Por lo tanto, en un esfuerzo por proteger la salud pública y salvaguardar contra el uso inseguro no veterinario, la FDA emite esta alerta de importación para medicamentos que contienen xilacina”, dio a conocer la agencia sanitaria en un comunicado de prensa.

Para el sector médico la presencia de esta droga es algo muy preocupante, porque se están utilizando drogas que se emplean para animales y que no son un opioide.

El temor de las autoridades es que ha aumentado su consumo entre las personas, aunque al mismo tiempo se sigue estudiando cómo interactúa el medicamento en el cuerpo humano.

Según las autoridades, el descubrimiento de este nuevo y peligroso ingrediente en los suministros de fentanilo se hizo luego de que el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) comenzó a recolectar y analizar muestras de drogas en el estado de Maryland el pasado mes de octubre a través de un nuevo programa de vigilancia llamado RAD, o análisis rápido de drogas.