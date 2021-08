Alerta FBI estafas con tarjetas de vacunas Covid

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) en El Paso alertó a la comunidad ante el incremento de estafas relacionadas con tarjetas de vacunación Covid-19 falsas, así como resultados de pruebas sin validez.

Jeanette Harper, agente especial de comunicaciones del FBI, dijo que las tarjetas de registro de vacunación están destinadas a proporcionar a los receptores de la vacuna contra el coronavirus información sobre el tipo de dosis que recibieron y cuándo podrían recibir una segunda.

“Si no recibió la vacuna, no compre tarjetas de inyecciones falsas, no haga sus propias tarjetas y no complete las tarjetas de registro de vacunación en blanco con información falsa”, dijo la agente.

Harper añadió que al presentarse falsamente como vacunado al ingresar a escuelas, transporte público, lugares de trabajo, gimnasios o lugares de culto, usted y los demás a su alrededor corren el riesgo de contraer Covid-19.

“Cada vez vemos más personas afectadas y ahora estamos comenzando a ver que los empresarios o estafadores se están aprovechando de la situación al ofrecer dos, estaban vendiendo tarjetas de vacunación falsas, los resultados de las pruebas o le decían a las personas cómo imprimir de las tarjetas de vacunación de alguna manera”, informó Harper.

“Lo que nos preocupa es que las personas se tergiversan a sí mismas cuando reciben estas tarjetas de la vacuna. Se pone usted mismo en riesgo y a otros a su alrededor”, agregó.

La agente especial señaló que los estafadores suelen cobrar de 10 a 250 dólares por estas tarjetas o los resultados de las pruebas y, en ocasiones, es posible que nunca los reciban.

“En abril, acabamos de reiniciar la campaña proactiva para educar a nuestras comunidades sobre la compra de estas papeletas y ahora que estamos viendo otro aumento con la variante Delta”, comentó.

“Sólo estamos tratando de ser proactivos una vez más y advertir a las personas que no compren o impriman los resultados de pruebas falsos porque es ilegal, por lo que comprendemos las presiones a las que todos se enfrentan”, añadió.

Harper dijo que una persona podría enfrentar hasta cinco años en una prisión federal y hasta 5 mil en una multa.

“Ya lo vimos recientemente con el FBI de Chicago arrestando a un farmacéutico que estaba vendiendo una tarjeta de vacunación en blanco en un sitio de comercio electrónico y cobraba 10 dólares por ella”, precisó.

“Fue acusado de 12 cargos de robo de propiedad del Gobierno y con eso puede enfrentar hasta 10 años en cargos, por lo que por mil 200 dólares enfrenta hasta ciento veinte años en la cárcel, por eso sólo estamos tratando de guiar a las personas”.

Finalmente, la agente instó a la comunidad a no difundir su tarjeta de vacunación para evitar ser víctimas de estas estafas.

“Si recibió la vacuna, le recomendamos que no publique fotos de su tarjeta de vacuna en los sitios web de las redes sociales; su información personal podría ser robada para cometer fraude”, finalizó.