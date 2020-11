Alerta FBI de estafas en aplicaciones de pago

Cortesía / Las compras por internet y el uso de apps para transferencia de dinero y pagos, han aumentado

Durante el confinamiento debido a la pandemia de Covid-19, miles de estadounidenses han recurrido a las compras en línea o al uso de aplicaciones para enviar dinero a sus seres queridos en distintas partes del país.

Por ello el Buró Federal de Investigaciones (FBI) en El Paso advirtió a la comunidad los riesgos de las aplicaciones de pago y dio algunos consejos para evitar ser víctima de estafas.

Alex Bustillos, agente especial de la división de cibernética del FBI en El Paso, dijo que antes de la pandemia alrededor del 79 por ciento de los adultos en Estados Unidos, utilizaban aplicaciones de pago y trasferencia.

Ahora el uso de estas aplicaciones se ha popularizado, poniendo en riesgo cada vez más a la comunidad.

“El uso de estas aplicaciones se ha incrementado debido a que más personas compran en línea, además muchos envían dinero a través de estas aplicaciones a amigos o familiares en otras partes del país”, señaló el agente.

Bustillos dijo que estas aplicaciones están diseñadas para simplificar operaciones financieras entre personas que se conocen y se tienen confianza y son fáciles de usar ya que se puede buscar a la persona con el correo electrónico o el número de teléfono.

Regularmente estas aplicaciones transfieren el dinero en un periodo de 1 a 3 días o incluso transferencias instantáneas por una pequeña tarifa. Sin embargo, a pesar de ser una herramienta más rápida a diferencia de los bancos tradicionales, “estas aplicaciones no tienen los mismos mecanismos de protección contra los fraudes”, dijo.

“La mayoría de estas aplicaciones advierten a los usuarios que eviten pagar servicios u otras transacciones importantes. Aunque estas aplicaciones protegen contra los pagos o transacciones no autorizadas, no garantizan que alguien no sea víctima de fraude y aún más si el usuario vincula una tarjeta de crédito o débito a la aplicación”, agregó.

El agente del FBI dijo que las aplicaciones pueden ser peligrosas ya que si te equivocas en un dígito del número de cuenta o del número de teléfono, alguien más puede recibir dinero que no le pertenecía.

“En estos casos lo único que se puede hacer es suplicar que la persona sea ética y devuelva la transferencia al usuario inicial”, señaló Bustillos.

Además, añadió que muchos estafadores utilizan campañas de donación de fondos falsas para recibir transferencias de personas.

En cuanto a aplicaciones, “es necesario leer los acuerdos de seguridad y estafas antes de instalarla y crear contraseñas largas y complicadas o herramientas de seguridad como el reconocimiento facial o el lector de huella”, finalizó.