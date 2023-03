Alergias en El Paso: una ‘tormenta perfecta’

El Paso.- Las recientes tormentas de polvo en El Paso señalan el comienzo de la temporada de vientos, una pesadilla potencial para las personas que luchan contra alergias graves.

Si bien las alergias están asociadas con la primavera, la polinización ocurre casi todo el año en El Paso debido al clima cálido, dijo Nicole Davis, enfermera practicante de Southwest Allergy and Asthma Associates en El Paso.

Pero los vientos fuertes también ocurren en marzo, abril y mayo antes de que comience la temporada del monzón en junio. A medida que el polen y el polvo se dispersan en el aire, factores adicionales en la región, como la calidad del aire de El Paso, también pueden desencadenar síntomas, dijo Davis.

La Asthma and Allergy Foundation of America clasificó a El Paso entre las 20 ciudades más difíciles de los Estados Unidos para vivir con alergias, según un informe de 2022. La organización clasificó las ciudades según los puntajes de polen estacional, el uso de medicamentos de venta libre para la alergia y la cantidad de especialistas en alergias.

“El Paso tiene la tormenta perfecta, sin juego de palabras. Tiene el clima cálido, tiene el viento, tiene arena y tierra y tiene polen”, dijo Davis.

Los pólenes comunes en el área de El Paso incluyen moreras, fresnos y robles que florecen en la primavera. El pasto bermuda, un alérgeno común, poliniza desde abril hasta noviembre. El Paso también tiene plantas que florecen en el otoño, como la ambrosía y el pasto.

El tratamiento de las alergias se reduce al costo y la conveniencia. Pero una persona que deja las alergias sin tratar durante mucho tiempo puede desarrollar problemas respiratorios, desde asma hasta cicatrices en las vías respiratorias provocadas por la inflamación crónica, dijo Davis.

Alrededor de una cuarta parte de los adultos de Estados Unidos y casi 1 de cada 5 niños tienen al menos una alergia estacional, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

Cómo tratar las alergias en El Paso

Si tiene alergias graves, Davis recomienda permanecer en el interior tanto como sea posible en días ventosos y días con altos niveles de polen, que se pueden verificar en aplicaciones como My Pollen Forecast.

Si tiene que salir, Davis recomienda usar una máscara facial. Luego, después de entrar, cámbiese de ropa inmediatamente y tome una ducha para eliminar el polen adherido a su cabello, piel y ropa, agregó.

Los dispositivos de irrigación con solución salina, como la olla Neti, ayudan a eliminar los desechos del conducto nasal.

Los antihistamínicos también son fácilmente accesibles en diferentes tipos, vendidos comúnmente como marcas como Benadryl, Zyrtec, Allergy, Claratin, pero lo que es efectivo para una persona puede no serlo para otra, dijo el Dr. Luis González, un alergólogo que dirige una práctica privada en El Paso.

“Los antihistamínicos, todos hacen lo mismo, pero no son lo mismo”, dijo González. “Lo importante es considerar cómo su cuerpo maneja los diferentes medicamentos para decidir qué funciona para usted”.

Una vez que encuentre lo que funciona para usted, como una combinación de aerosol nasal con esteroides y antihistamínicos, tome el medicamento de manera constante, dijo González. A menudo, las personas dejan de tomar sus medicamentos porque se sienten mejor, solo para que sus reacciones alérgicas regresen.

Sin embargo, González advirtió contra tomar Benadryl a largo plazo. Múltiples estudios vinculan el uso a largo plazo de fármacos anticolinérgicos, un grupo que incluye Benadryl, con un mayor riesgo de demencia y deterioro cognitivo.

Beber alcohol con medicamentos para la alergia de venta libre también puede intensificar los efectos secundarios, como la somnolencia, añadió. Esa es una de las razones por las que las personas podrían preferir la inmunoterapia, que no cura las alergias, pero ayuda a las personas a desarrollar tolerancia a los alérgenos, dijo.

La inmunoterapia está disponible más comúnmente como vacunas contra la alergia. Después de realizar una prueba cutánea de alérgenos comunes: polen de árboles y pasto, polvo, moho y caspa de animales, un alergólogo diseña un vial o varios viales con una pequeña cantidad de los alérgenos del paciente. Durante la fase de acumulación, que generalmente dura de tres a seis meses, el paciente acude a la clínica una o más veces por semana para recibir una inyección de los alérgenos, según la Academia Estadounidense de Alergia, Asma e Inmunología.

Después de la acumulación, los pacientes reciben dosis gradualmente más fuertes, pero menos frecuentes. Puede tomar de tres a cinco años para que alguien complete la inmunoterapia. Algunos pacientes nunca tienen que regresar, mientras que otros regresan en 10 a 15 años cuando comienzan a tener reacciones alérgicas nuevamente, dijo Davis. Es posible que las personas desarrollen nuevas alergias más adelante en su vida, dijo.

Conseguir que la gente tome sus fotos de manera consistente suele ser el mayor desafío, dijo. Requiere que alguien visite el consultorio del médico todas las semanas y espere allí media hora después de cada inyección en caso de una reacción grave.

“Se necesita consistencia para construir”, dijo Davis. “Si no eres consistente con venir semanalmente al menos, realmente ralentiza el progreso. Necesitas llegar a ciertas dosis para sentir la diferencia”.

Luego está el costo, que la mayoría de los seguros de salud deberían cubrir hasta cierto punto, dijo González. Pero el precio puede ser asombroso para las personas que no tienen seguro médico o planes de seguro con deducibles altos.

El Paso Matters contactó a tres clínicas de alergias diferentes en El Paso y encontró que una visita inicial oscilaba entre $125 y $285; una prueba cutánea de alergia osciló entre $300 y $695; y el costo de hacer un vial, que puede durar de tres meses a un año, osciló entre $315 y $660.

Las gotas antialérgicas brindan a las personas la comodidad de tomar sus dosis en casa, por vía oral, pero no están disponibles en todas las clínicas. Aunque pueden ser igual de efectivos, la FDA no ha aprobado las gotas para la alergia, por lo que las compañías de seguros generalmente no cubren este tratamiento, dijo Davis.

Davis recomienda a las personas con alergias graves que hablen con un alergólogo para desarrollar un plan que se ajuste a su presupuesto.