Alcoholizado, mató a bebé por accidente

El presunto responsable de matar accidentalmente a un bebé de 10 meses se encontraba alcoholizado el día del suceso y expresó a las autoridades de no saber cómo se pudo haber disparado el arma, según documentos oficiales en poder de El Diario de El Paso.

Hace unos días, el Sheriff del Condado de El Paso (EPCSO) arrestó a Jesse David González, de 31 años, como el principal sospechoso de arrancarle la vida al pequeño Axel Arcos, de tan solo 10 meses de edad.

De acuerdo con los documentos, se presume que González causó imprudentemente la muerte del menor después de manejar descuidadamente un arma y haber ingerido alcohol.

La investigación reveló que González tomó una pistola de 9 mm y un rifle AK-47 para guardarlos cuando la pistola disparó el 18 de junio en una casa en el área de Agua Dulce cerca de Horizon City, según documentos.

Mientras González laboraba, su novia -identificada como Damaris Menchaca- reorganizó las recamaras de su casa en la cuadra 700 de Gasport Street, de acuerdo con los documentos.

“Fue cuando Menchaca sacó el arma 9 mm y el AK-47 de debajo de un colchón y los colocó encima de una litera en la misma habitación”, se detalla en el documento.

Luego de salir de su trabajo, González recogió a su novia y a sus tres hijos para luego acudir a la casa de su madre.

De acuerdo con lo expresado por González, aceptó que bebió un shot de licor y cuatro cervezas de 12 onzas durante las tres o cuatro horas en la casa de su madre antes de regresar a su hogar, según la denuncia.

Cuando llegaron a casa, Menchaca le pidió a González que fuera y escondiera las armas antes de que ingresaran a la casa con los otros niños. González colocó al bebé Axel en su cama de bebé, -que estaba al lado de la litera, donde se encontraban el arma y el rifle.

Según los documentos, González declaró que luego alcanzó la litera superior y tomó su pistola de 9 mm. Dijo que sostuvo el arma en su mano y verificó si la pistola estaba cargada antes de guardarla.

“Entonces, González declaró que la pistola se disparó accidentalmente y que él y Menchaca notaron de inmediato que el bebé -que aún estaba acostado en la cama estaba sangrando”, se lee en la declaración.

González instó a los investigadores que ‘él no apretó el gatillo y que no sabía cómo se disparó el arma’. Agregó que él no apuntó el arma hacia el niño, según el documento.

Menchaca dijo a los detectives que no vio cuando se disparó el arma y que solo escuchó el disparo antes de ver que el bebé estaba tendido en la cama sangrando.

Luego del estruendo, la pareja tomó al bebé y subieron al vehículo para llevarlo al hospital, sine embargo, al momento de doblar la esquina hacia Ascencion Road, vieron dos patrullas del Sheriff y llamaron a los agentes para pedir ayuda.

Eran las 10:13 de la noche, según los documentos del Sheriff del Condado de El Paso.

Los oficiales informaron que el bebé estaba en los brazos de su madre en el asiento delantero. “El niño tenía una herida de bala en su cabeza pero estaba consciente y respiraba. Se llamó a una ambulancia”, declararon autoridades.

A las 10:29 de la noche una ambulancia transportó al bebé al Hospital Infantil de El Paso. Sin embargo, a las 12:56 de la madrugada del 19 de junio, el bebé fue declarado muerto en el hospital.

La Oficina del Sheriff inicialmente describió el incidente como un "posible disparo accidental" y no reveló que el bebé había muerto hasta seis días después, cuando se buscó a González por un cargo de homicidio involuntario.

El bebé Axel habría cumplido 1 año el 23 de julio, según su obituario publicado en línea. Fue enterrado el pasado 26 de junio.

González permanece recluido en la Cárcel del Condado de El Paso en el Centro bajo una fianza de 250 mil dólares.