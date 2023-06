Alcanzan niveles de agua del embalse el máximo de 3 años

El Paso.- Durante gran parte de las últimas tres semanas, el agua que fluye a través del río Bravo ha brillado en El Paso bajo el sol de principios de verano, una señal de bienvenida para los agricultores de la región fronteriza que vieron llegar el agua este año semanas antes que la corta temporada de riego afectada por la sequía del año pasado.

La liberación anticipada de agua en el lecho del río se produce cuando el embalse Elephant Butte en Nuevo México, 120 millas (193 kilómetros) al Norte de EP, está al 27% de su capacidad, más del doble de lo que estaba el año pasado. Ahora hay más agua en Elephant Butte que en cualquier otro momento desde la primavera de 2020, según la Junta de Desarrollo del Agua de Texas, la agencia estatal que planifica y financia proyectos de agua.

La pronta llegada del agua y las reservas más profundas al lago representan un bienvenido respiro para los planificadores y los agricultores de la región, que cultivan principalmente nueces, algodón y alfalfa en los valles superior e inferior.

“En los últimos años, no hemos podido liberar (agua) hasta junio, debido a que no tenemos agua en el embalse de Elephant Butte río arriba”, dijo Jay Ornelas, gerente general del Distrito de Mejoramiento del Agua del Condado de Paso No. 1, que administra la infraestructura de riego y entrega agua a los agricultores de El Paso.

“Empezamos el 17 de mayo con la asignación, que ha traído mucha emoción, y todos están felices de tener agua aquí para esta temporada 2023”, comentó.

La llegada anticipada del agua del río Bravo a la zona fronteriza este año es el resultado de fuertes nevadas invernales en las montañas del Sur de Colorado cerca de Pagosa Springs, que produjeron la capa de nieve más espesa en cinco años.

También hay un poco de suerte involucrada: la nieve tiene que acumularse en el lugar correcto, generalmente alrededor de Wolf Creek en Colorado, para que se derrita y entre en la cuenca del río Grande. La capa de nieve en las montañas más al Norte o al Oeste no beneficiaría mucho al río Grande, dijeron expertos en agua.

Esa nieve que se derrite en Colorado ha estado alimentando el río Grande y aumentando los niveles de agua en Elephant Butte, que cayó a menos del 4% de su capacidad en medio de una sequía en agosto pasado.

“Lo que vemos fluir en el río aquí está muy influenciado por lo que sucede en cuanto a las nevadas en el área de la cabecera y luego cómo se derrite la nieve”, dijo Alex Mayer, director del Centro para la Gestión de Recursos Ambientales de la Universidad de Texas en El Paso. “Este es un año muy bueno en comparación con lo que hemos visto durante los últimos 20 años más o menos. Muy bienvenido para los agricultores y los distritos de riego”.

Los flujos del Río Grande pueden suministrar a El Paso hasta la mitad del suministro de agua de la ciudad en un buen año, o tan sólo el 10% en un mal año de sequía, dijo Scott Reinert, hidrogeólogo y gerente de recursos hídricos de El Paso Water.

Para compensar la diferencia cuando el río está seco, la empresa municipal de agua bombea más agua subterránea del acuífero subterráneo Hueco Bolsón. Pero depender únicamente de las aguas subterráneas en EP agotaría de manera insostenible el acuífero con el tiempo, comentó.

“Cuando falta nuestro río, tenemos que bombear agua subterránea. Mucho más. Entonces, cuando tenemos suministro de río, nos permite reducir un poco nuestros pozos”, dijo Reinert, y agregó que el río Grande está produciendo alrededor de 60 millones de galones por día de agua para los clientes de El Paso. “Eso significa que la mayor parte de nuestra demanda se satisface a través del agua del río”.

Desde mediados de la década de 1980 hasta alrededor de 2003, Elephant Butte estuvo llena la mayor parte del tiempo, lo que permitió a los agricultores regar desde marzo hasta octubre, dijo Ornelas.

Para los cultivadores de algodón, una liberación más temprana de agua les permite humedecer previamente su campo antes de plantar el algodón. Mientras tanto, los cultivos de nueces y alfalfa necesitan agua periódicamente desde marzo hasta octubre, especialmente cuando las temperaturas aumentan en el verano, mencionó Ornelas.

Cuando no hay suficiente agua del río, obliga a los productores que tienen pozos en su propiedad a bombear agua del subsuelo usando bombas eléctricas, lo que crea un “costo significativo” para un agricultor, dijo Ornelas. Y el agua subterránea puede ser salada, lo que puede dañar los cultivos y la tierra con el tiempo.

“Y los que no tienen pozos, o riegan con manguera o no riegan” si no hay agua del río, explicó Ornelas. “En ese momento, te estás preguntando si podré mantener vivo mi árbol o mi cultivo”.

En la década de 2000, los niveles de agua en Elephant Butte cayeron con respecto a las décadas anteriores y se han mantenido bajos durante los últimos 20 años. El embalse experimentó una sequía similar de varias décadas alrededor de 1950 y 1960, lo que ha complicado a los planificadores del agua predecir la cantidad de agua que el río Grande suministrará año tras año.

Y el cambio climático está complicando aún más la situación del suministro de agua en EP.

Mayer comentó que durante las últimas dos décadas, la nieve en las montañas del sur de Colorado se ha derretido más tarde en el año, y más nieve se evapora en el aire en lugar de fluir hacia el lecho del río que en años anteriores.

El suelo increíblemente seco absorbe más agua que en el pasado.

Los impactos del cambio climático “darán como resultado más extremos en todos los ámbitos”, dijo Mayer. “Tal vez años más húmedos extremos, pero también, lo que es más importante, años de sequía más extrema en el Suroeste”.