Albergará Lincoln Center al Instituto Mexicoamericano

El Lincoln Center de El Paso se convertirá pronto en la sede del Instituto Cultural Mexicoamericano (MACI), informaron líderes de esta ciudad que se reunieron el jueves en el edificio histórico para mostrar los siguiente pasos del proyecto.

De esta manera el anhelado proyecto –aprobado por los votantes en los Bonos de Calidad de Vida de 2012– tendrá un espacio definido. Previamente se buscó albergarlo, sin que se concretara, en el Teatro Abraham Chávez, en la Biblioteca Pública del Centro, hasta que ahora se optó por el Centro Lincoln.

Los miembros de la mesa directiva que supervisa el proyecto del MACI –el ex congresista Silvestre Reyes, el ex fiscal de Distrito de El Paso, Jaime Esparza; la ex representante de la Ciudad, Lily Limón, y monseñor Arturo Bañuelas– presentaron sus motivaciones para este punto turístico.

De acuerdo con los líderes, el edificio histórico en el Centro-Sur de El Paso será restaurado y utilizado para enseñar historia mexicoamericana.

“Para mí este es realmente el lugar. Será muy importante para los paseños que tendrán la oportunidad de venir aquí. El estacionamiento es excelente, el edificio en sí es histórico y el hecho de que estemos al lado de Lincoln Park, todo el ambiente es realmente grandioso para este centro cultural y la historia que se va a contar”, dijo el ex congresista Silvestre Reyes.

Las labores de construcción comenzarán la próxima semana, según informaron los líderes luego de firmar el contrato de arrendamiento del edificio a favor del MACI.

“La construcción comenzará a principios de la próxima semana y entraremos en el verano. Luego nuestro proyecto de recaudación de fondos también comenzará el próximo mes y pretendemos recaudar millones de dólares para hacer el trabajo”, dijo el ex fiscal Jaime Esparza.

La Junta de MACI compartió su visión con la esperanza de traer un campus múltiple a El Paso con la posibilidad dar a los visitantes un vistazo a documentos archivados, exhibiciones, clases, celebraciones y otros eventos históricos.

“Contaremos nuestra historia, desde el Ejército hasta la exploración del espacio, los inventos y tantas cosas en las que a menudo estamos involucrados, pero no se ha podido contar nuestra historia, así que esperábamos un cambio y aquí está con el MACI”, añadió Esparza.

Lily Limón, ex regidora de la Ciudad, recordó la lucha por la preservación del edificio luego de que, en 2014, el Departamento de Transporte de Texas (TxDOT) planeó demoler el edificio para continuar con su proyecto I-10 Connect.

“El 20 de marzo de 2014 el Ayuntamiento, dirigido por el alcalde Oscar Leeser, presentó una orden de restricción temporal al equipo de demolición. Estaban aquí y estaban listos para desconectar el edificio”, dijo Limón.

“El alcalde Leeser, y todos juntos logramos que se aprobara una orden de restricción temporal contra TxDOT, a partir de ahí, el comité de conservación de Lincoln y muchas personas en la comunidad reunidos y velando día y noche porque lo que queríamos, acordamos negociar y hoy firmamos ese acuerdo. Este ha sido un viaje tan largo y difícil, pero la gente prevalece y, en última instancia, son las personas las que pueden hacer los cambios en esta comunidad”, finalizó.

Se espera una ceremonia de corte de listón para la inauguración en 2023.