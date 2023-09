Albergan a migrantes en cifras ‘nunca antes vistas’

La llegada repentina de miles de migrantes a El Paso activó la alarma de los directivos de al menos tres de los albergues principales que operan en El Paso al estar rebasados en su capacidad y no tener suficientes recursos para solventar la crisis migratoria que se vive una vez más en la ciudad.

Ayer viernes y en un acto desesperado, los líderes principales de la red de refugios de la ciudad expusieron la realidad que viven en la atención a los extranjeros. Los tres demostraron con números el servicio y las condiciones en que albergan a migrantes. “Estamos operando en medio de cifras nunca antes vistas”, coincidieron.

Los representantes del Centro de Oportunidades, Misión de Rescate de El Paso y la iglesia del Sagrado Corazón mostraron su intranquilidad y angustia. “Sinceramente, ha sido muy difícil. Especialmente en las últimas tres o cuatro semanas”, dijo John Martin, subdirector del Centro de Oportunidades para Personas sin Hogar (OC).

En la rueda de prensa, a la que asistió David Scout, comisionado del Precinto 2, del Condado de El Paso, se dijo que cada una de las organizaciones está una vez más abrumada y con exceso de capacidad, por lo que es importante informar a la comunidad de lo que se está haciendo, pero sobre todo la necesidad de ayuda para enfrentar la emergencia.

“En estos momentos estamos en cifras alarmantes, cifras que ninguno de los que estamos aquí habíamos visto en el pasado”, dijo el director ejecutivo de Rescue Mission El Paso, Blake Barrow, tras agregar que diariamente albergan en promedio a 250 inmigrantes, en su mayoría originarios de Venezuela, incluidos un centenar de niños menores de 10 años.

Para él, al igual que sus colegas, lo importante es que la red de albergues del Centro, como ya se denominan, tenga la capacidad suficiente para atender a las personas que van cruzando, situación que aún no dominan.

Y es que la creciente comunidad de inmigrantes en el área fronteriza que tomó por sorpresa una vez más a las autoridades, y por ende a ellos mismos, les impide dar una respuesta eficiente. “Vemos entre 40 y 60 caras nuevas por día en cada uno de los refugios”, dijo John Martin por lo que suplica el apoyo de los mandos del Gobierno.

“Sentimos que era importante poder informar a la comunidad sobre parte del trabajo que hemos realizado hasta la fecha, algunas de las dificultades que hemos visto y dónde creemos que es necesario llenar algunos vacíos”, dijo Martin a los representantes de los medios que acudieron al comedor Hallelujah! BBQ, ubicado en el 130 N. Cotton St.

De acuerdo a los directivos de los principales refugios, los centros tienen un espacio total para unas 450 personas combinadas, pero con la afluencia de inmigrantes, no hay espacio en los refugios para adultos solteros, en su mayoría hombres.

El que queden fuera del refugio los obliga a levantar campamentos en los alrededores de los edificios involucrados o en otras calles de la ciudad como en la Dyer, en el Noreste de la ciudad, donde se ha visto a decenas de refugiados pidiendo ayuda económica o alimentos en los cruceros y en los centros comerciales del sector.

Si bien es cierto que tanto el Condado de El Paso como la Ciudad han estado al tanto de la problemática migratoria y han esbozado los esfuerzos realizados para atenderla, para muchos residentes sus acciones no han sido eficaces para enfrentar la contingencia.

“Si en realidad quisieran atenderla no estaríamos viendo esta imagen urbana que parece que llegó para quedarse. El ver a tanta gente deambulando por las calles con la mirada perdida en el horizonte me parte el corazón”, dijo Olivia Hernández, residente del Segundo Barrio.

Manifestó que no es posible que las autoridades no estén preparadas cuando tenemos más de un año viendo este panorama inhumano. “Es tiempo que sepamos lo que están haciendo cada uno y sobre todo la coordinación que existe para que no ande cada quien por su lado y gastando los recursos que no se tienen”, apuntó.

En ese sentido David Stout, comisionado del Condado de El Paso, pidió transparencia a la Ciudad de El Paso con respecto al aumento de inmigrantes y la instó a ser más comunicativa con otras esferas de Gobierno y directivos de los albergues, que han atendido cada una de las crisis que se presentan en la región. Los conferencistas coincidieron en que desconocen a cabalidad lo que hace la Ciudad.

“Creo que ha sido un poco oscuro entender cuál es exactamente su plan y la comunicación podría ser mejor”, dijo David Stout, al mencionar que si bien la Ciudad ha alojado a inmigrantes en hoteles y busca comprar la escuela secundaria Morehead, propiedad del Distrito Escolar Independiente de El Paso, para usarla como refugio, le preocupa que no sea suficiente.

De acuerdo a los líderes de las organizaciones no lucrativas, han proporcionado colectivamente alojamiento para 90 mil noches a 15 mil personas desde el 1 de enero de este año. Aun así el hacinamiento en los refugios es frecuente.

Según las autoridades esto se debe a que hoy en día hay más personas y familias, que no tienen los recursos para seguir su camino para reunirse con sus patrocinadores en alguna de las ciudades del interior del país, lo que provoca una mayor permanencia en esta ciudad por lo que urge el levantamiento de más refugios.

“Carecen de medios económicos para continuar su viaje por todo Estados Unidos, lo que prolonga su estancia en los refugios y contribuye a los problemas de capacidad”.

“Estamos ansiosos por saber qué sucederá aquí en el futuro cercano, pero por lo pronto calculamos que necesitamos una capacidad adicional de alojamiento de unas 500 camas”, dijo Martin, al enfatizar que si bien todos los días se van 30, entran 50, y de esa forma no se dan abasto.

“Normalmente, veíamos una estadía promedio de entre dos y tres días, sin embargo ahora vemos que ese número crece a siete o nueve días porque les está tomando tiempo reunir los fondos para poder viajar“, dijo el director adjunto del Centro de Oportunidades para Personas sin Hogar.

A su vez Stout mencionó que el Condado de El Paso ha procesado a más de 48 mil inmigrantes en su centro de procesamiento de inmigrantes, ubicado en las inmediaciones del aeropuerto local, al tiempo que apuntó que se prevé que el Condado gaste alrededor de $28 millones que recibió de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) para fin de año en este rubro.

El anuncio hecho por la Ciudad hace un par de días referente a la compra del edificio que albergaba la Escuela Secundaria Morehead fue bien visto por los conferencistas ya que de aprobarse permitiría a la Ciudad alquilar la escuela hasta que se cierre el trato.

La conversión de la Escuela Secundaria Morehead en un refugio “aliviaría enormemente la situación y proporciona espacio para hombres solteros, así como para mujeres y niños cuando otros refugios están llenos”, dijo Stout. El Concejo municipal de El Paso votará sobre la compra el lunes próximo.

Pero mientras los encargados de brindar asistencia experimentan esta nueva oleada, la red de refugios del centro pidieron a la Ciudad de El Paso actuar con urgencia a medida que avanza esta racha que parece estar estacionada en la región binacional.

Asimismo urgieron a las autoridades a instalar contenedores portátiles fuera de sus instalaciones así como lavabos móviles, duchas móviles, toallas, jabón y sobre todo alimentos.

Se dijo que los refugios necesitan especialmente más espacios para los adultos solteros y de esta forma evitar que duerman en las calles debido a que las mujeres y los niños tienen preferencia.