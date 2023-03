Alarma criminalidad entre menores

Ante el incremento de hechos delictivos protagonizados por menores de edad, autoridades de los tres niveles de gobierno llevaron a cabo la segunda reunión pública de mesa redonda para atender la problemática que mantiene preocupada a la comunidad y a las propias corporaciones policiacas.

A decir de las autoridades, en los últimos meses cuatro de cada cinco crímenes están relacionados con delincuentes juveniles, que armados con pistolas, cuchillos o bats atacan a sus víctimas para robar dinero o pertenencias personales. Los comercios no son la excepción, de donde hurtan todo tipo de mercancías.

“Es muy importante hacer estas juntas porque estamos viendo que ha subido mucho el crimen con los jóvenes y es importante hablar ahora de lo que está pasando en nuestra comunidad”, dijo visiblemente preocupada la regidora Isabel Salcido, representante del Distrito 5, quien junto con el comisionado Carlos León organizó la junta comunitaria.

Para rendir tributo a las víctimas agraviadas por los actos criminales registrados en el Condado de El Paso los asistentes iniciaron la reunión con la solemnidad de un minuto de silencio, en especial por el reciente hecho ocurrido en la plaza de comidas de Cielo Vista donde murió a balazos un varón de 17 años a manos de otro de 16 años.

La ley vigente en Texas considera delincuentes juveniles a aquellos menores de 17 años cumplidos, por lo que se les juzga penalmente como menores.

“Realmente me abrió una herida. No sabía ni entendía lo que estaba sintiendo, pero era sólo un trauma”, dijo Salcido tras apuntar que aún no hemos curado y la comunidad todavía está de luto desde ese momento… sólo necesitamos encontrar una solución”.

Durante un par de horas jefes policiacos de las diversas corporaciones, fiscales y superintendentes de los diferentes distritos escolares, entre otros expertos en materia de seguridad, escucharon atentos las inquietudes y respondieron a las preguntas de las madres de familia que acudieron a expresar sus temores y sugerencias para parar la ola de violencia.

“El objetivo es recibir aportes de los funcionarios y el público para ayudar a crear una política, o varias políticas que ayudarán a mitigar el crimen, especialmente el crimen juvenil y mantener segura a la comunidad”, expresó la concejal municipal.

El comisionado Carlos León, representante del Precinto 1, dijo que la gente que tomó la palabra está preocupada por el aumento de las incidencias juveniles en donde los jóvenes agreden con navajas y pistolas u otro tipo de armas. “Mucha gente requiere ayuda y debemos educarlas en cuanto a cómo resguardar sus armas para evitar que las tomen sus hijos u orientarlas para saber cómo atender los problemas y los trastornos mentales.

“Ahorita la salud mental es preocupante y los jóvenes si ven que traen armas, la tensión y la ansiedad crece entre los alumnos en las escuelas, hay un nivel alto de adolescentes que viven en una situación muy insegura y estamos haciendo lo posible por atenderla”, dijo el juez del Condado, Ricardo Samaniego.

“Manifestó que cuando se trabaja con menores, cuanto antes puedas participar y descubrir qué está pasando, será mucho mejor porque una vez que llega a un punto en que se convierte en una situación y se repite, es muy difícil atenderla”, externó Samaniego, tras remarcar que es temprano cuando se puede manejar la situación.

Indicó que cuando no se entiende y se deja crecer ya es muy difícil atenderla, porque ahí es cuando surgen las pandillas, se hace más difícil enfrentarlo y es cuando hay más crimen.

A su vez Oscar Ugarte, oficial del Condado, manifestó que una vez que la Policía se pone en contacto con los menores, por lo general es cuando ya están en problemas por lo que, junto con los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, coincidió en que los jóvenes deben tener una relación desarrollada con los policías desde el principio para aprender sobre lo que hacen y que sus acciones tienen consecuencias.

En su intervención agregó que hoy en día todos estos menores tienen acceso a armas por lo que se preguntó ¿De dónde vienen estas armas? Vienen de las casas de sus padres. Una cosa en la que nos gustaría enfocarnos es en educar a los padres sobre la tenencia responsable de armas”, dijo Ugarte, quien al igual que León se pronunció por educarlos.

En su turno el fiscal de Distrito Bill Hicks dijo “vamos a procesar a los mayores de 17 años, y vamos a procesar a las personas que hacen que las armas estén disponibles para los niños”, en referencia a los menores que se ven involucrados en hechos criminales.

Y es que en el estado de Texas un adolescente de 17 años es juzgado como adulto mientras que los menores de 16 son turnados a un tribunal juvenil, a lo que el comisionado León dijo que espera que en la presente Legislatura sea modificada la ley.

“En lo personal espero que se modifiquen las leyes ya que la edad para juzgar a una persona debe ser de 18 para arriba porque es muy peligroso que nuestros jóvenes de 17 convivan con criminales de 30 años o mayores”.

Los funcionarios de Gobierno mostraron su confianza en que a través de estas mesas redondas puedan escuchar y compartir los testimonios del público. “Necesitamos tener conversaciones importantes y trabajar en soluciones.

“Estos actos de violencia sin sentido no deberían estar sucediendo en ningún lado”, dijo Salcido al puntualizar que con comunicación y liderazgo se puede trabajar en las soluciones necesarias para continuar manteniendo seguros a los habitantes de El Paso. La reunión fue celebrada en las instalaciones del Colegio de la Comunidad (EPCC).

