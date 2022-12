Alaba el Papa Francisco liderazgo del obispo Seitz

Considerado uno de los líderes católicos más comprometidos con la migración y otras temáticas de la frontera, el obispo de la Diócesis de El Paso, Mark J. Seitz, es conocido a nivel internacional por la defensa de los que menos tienen.

Participante de mesas de debate, consejero de líderes políticos en Washington, monseñor Seitz ha llamado también la atención del máximo jerarca de la Iglesia Católica Romana: el Papa Francisco.

En una entrevista realizada esta semana por una revista católica estadounidense de circulación nacional, Francisco alabó la labor que realiza Mark Seitz como un líder pastoral efectivo.

El pontífice fue entrevistado por America Magazine, una publicación de su orden jesuita. La entrevista abarcó una variedad de temas, incluida la guerra en Ucrania, la polarización política en los Estados Unidos y el desempeño de los obispos estadounidenses.

Al responder a una pregunta sobre los puntos de vista de los católicos estadounidenses sobre los obispos del país, el Papa Francisco señaló a Seitz como un ejemplo de fuerte liderazgo de una diócesis.

“Permítanme mencionar un obispo del que no sé si es conservador, si es progresista, si es de derecha o de izquierda, pero es un buen pastor: Seitz, en la frontera con México. Es un hombre que capta todas las contradicciones de ese lugar y las lleva adelante como pastor. No digo que los otros no sean buenos, pero este es uno que conozco”, dijo el Papa.

“Usted tiene algunos buenos obispos que están más a la derecha, algunos buenos obispos que están más a la izquierda, pero son más obispos que ideólogos; son más pastores que ideólogos. Esa es la clave”, señaló el Papa.

Una buena relación

Nacido en Buenos Aires, Argentina, el 17 de diciembre de 1936, Jorge Mario Bergoglio –nombre de pila del Papa– nombró a Seitz obispo de El Paso en 2013, dos meses después de su elección como Sumo Pontífice.

A lo largo de su pontificado, Francisco ha tenido una serie de consideraciones hacia el obispo Seitz, que exhiben su respeto.

En enero de 2020, durante una visita que realizó al Vaticano para informar sobre el estado de su diócesis, el obispo Seitz le mencionó al Papa Francisco los trágicos eventos que tuvieron lugar durante la masacre de Walmart del 3 de agosto de 2019.

“Mencioné el tiroteo masivo que experimentamos el 3 de agosto. Le pregunté al Santo Padre si estaría dispuesto a enviar una bendición” a las 22 familias que tenían un miembro muerto y los 24 heridos cuando un tirador masivo abrió fuego contra ellos en un Walmart local, recordó el obispo Seitz durante un video publicado por la Diócesis de El Paso el 31 de enero.

El Papa le preguntó si podía llevarles un rosario en su nombre. Pero cuando preguntó cuántos rosarios necesitaba, el obispo dijo que no quería ser “codicioso”, por lo que sólo pidió 20.

“Llamó a una ayuda y luego trajeron una bolsa durante la reunión, una bolsa blanca y me di cuenta de que había algo (adentro)”, recordó. “Supuse que eran 20 rosarios, así que al final de la reunión me llamó y me entregó personalmente esta bolsa blanca. Era pesada”.

Pero en lugar de los 20, tenía 50 rosarios, señaló sorprendido el obispo de El Paso en esa ocasión.

Llamada de apoyo

En junio de 2020, el Papa Francisco llamó por teléfono a monseñor Seitz en solidaridad por haber sido el primer obispo católico en arrodillarse públicamente en reconocimiento simbólico de la injusticia racial y la brutalidad policial en Estados Unidos.

El lunes 1 de junio, el obispo Seitz asistió a una manifestación con feligreses y otros clérigos en Memorial Park en el vecindario de Manhattan Heights en El Paso.

Sosteniendo un cartel que decía “Black Lives Matter”, se arrodilló y cerró los ojos, dirigiendo una oración en silencio durante 8 minutos y 46 segundos, el tiempo que el oficial de Policía de Minneapolis, Derek Chauvin, sostuvo su rodilla sobre el cuello de George Floyd.

Dos días después, el miércoles 3 de junio, el Papa se comunicó por dos o tres minutos vía telefónica con Seitz.

Hablaron en español, dijo Seitz, y señaló que “dijo que quería felicitarme”.

“Le expresé al Santo Padre que sentía que era imperativo mostrar nuestra solidaridad con aquellos que están sufriendo”, agregó el obispo.

Floyd fue asesinado el 25 de mayo durante un arresto por parte de la Policía de Minneapolis. Fue arrestado por intentar usar un billete falso de 20 dólares. Las imágenes del incidente circularon ampliamente en Internet. Mostraron a Floyd sometido y acostado boca abajo, diciendo repetidamente: “No puedo respirar” y gimiendo cuando un oficial de Policía se arrodilló sobre su cuello durante casi ocho minutos, mientras otros oficiales estaban cerca y observaban.