Al borde de la muerte, chofer de Uber baleado por pasajera

Con una gran fe y concentrados en la oración, familiares y amigos de Daniel Piedra García, el conductor de Uber que fue baleado por una pasajera el pasado viernes, esperan que ocurra un milagro y salve la vida de su ser querido que se encuentra al borde de la muerte en el Centro Médico Universitario (UMC).

Desde su ingreso al nosocomio los médicos lo han mantenido con vida artificial debido a que la bala que entró por la nuca le rebotó cuatro veces provocando un severo daño a su cerebro. La bala se alojó en su cabeza.

PUBLICIDAD

La familia dijo que los doctores no se han atrevido a intervenir por lo que consideran que no hay nada qué hacer y es posible que su esposa Ana dé la autorización para desconectarlo este miércoles.

“Estamos destrozados, desconcertados. Mi tío no merecía esto y por más que nos preguntamos por qué tenía que pasarle esto, no encontramos una respuesta”, dijo Javier Armendáriz Barragán, sobrino del infortunado hombre.

Y es que en su pensar dijo “uno cree que a uno o la familia nunca le van a pasar este tipo de cosas y ahora estamos sufriendo en carne propia esta violencia que lacera al estado de Texas por el uso indiscriminado de armas.

“Mi tío es una gran persona, muy alegre y extrovertido en las convivencias familiares que organizamos siempre. No tenía problemas con nadie, al contrario, es muy amigable”, dijo su sobrino quien vive con la pareja, que no procreó hijos.

“Ese día mi esposo Daniel estaba trabajando para Uber cuando su pasajera le disparó en la cabeza porque ella pensó que la iba a secuestrar y llevársela a Juárez”, escribió su esposa Ana en la página Gofundme que abrió la familia con el fin de allegarse recursos para enfrentar los gastos médicos.

Esto no era el caso, dijo la afligida mujer… “él simplemente estaba siguiendo la ruta que le dio la aplicación de Uber. Él es el proveedor de nuestra familia y no pudo trabajar por un tiempo porque se había lastimado su rodilla en su último trabajo y tuvo que tener cirugía en abril 18 del presente año”, agregó.

“Él estaba muy feliz de finalmente poder trabajar y traer ingresos a casa… y sucede esta tragedia. Estamos pidiendo donaciones y agradecemos cualquier ayuda”, expresó la residente del Valle Bajo en su mensaje a la comunidad.

Daniel Piedra García tenía sólo tres semanas de haberse afiliado a la aplicación de la compañía estadounidense Uber, resaltó su sobrino tras agregar que este empleo le había dado la estabilidad después de la racha económica sufrida.

Explicó que en el proceso de rehabilitación, luego de la cirugía, le significó que la compañía en la que laboraba en vez de apoyarlo lo presionara para que renunciara, cambiándolo de posición y recortando horas, lo que provocó afectaciones a la economía familiar.

Piedra García, de 52 años, se desempeñaba como mecánico y previo a este empleo trabajó como chofer en diferentes empresas y líneas de transporte de pasajeros foráneos, entre éstos Greyhound.

“Daniel es una buena persona, de ninguna manera merece esto que está pasando... todos estamos orando por su salud. Y pedimos justicia para él…”, escribió Blanca Barragán en su muro de Facebook.

Asimismo Patty Torres, otra de las integrantes de la familia, expresó que Daniel es un hombre responsable, trabajador, buen esposo y buen ciudadano y no es justo que venga una desquiciada criminal y quiera quedar como víctima. No, no es justo”, dijo tras sumarse a las voces de justicia y castigo para la responsable.

“Estamos molestos por el tratamiento que se dio a la noticia. Mi tío es un hombre íntegro”, dijo su sobrino tras mostrar su enojo por la versión dada por la mujer. El Departamento de Policía de El Paso no confirmó el dicho e investiga la agresión que sufrió Piedra García.