Al borde de la deportación exagente de Aduanas

Un exagente del servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) enfrenta un proceso de deportación, después que investigadores descubrieron una acta de nacimiento Mexicana a su nombre, justo cuando intentaba arreglar la situación migratoria de su hermano.

Raúl Rodríguez ha vivido 50 años en los Estados Unidos, donde sirvió dignamente en la Marina y desde el año 2000 se unió al CBP.

Sin embargo, el secreto que guardaba su padre es ahora motivo para que el ex agente que procesó cientos de casos de deportación, peticiones de asilo y cancelación de visas, ahora enfrente él mismo un proceso legal para ser deportado a su natal Matamoros, México.

El panorama está lleno de incertidumbre para Rodríguez, ya que además de perder su trabajo, el contacto con su familia y sus derechos de jubilación, tampoco podrá estar en el país donde vivió casi toda su existencia en caso de que la apelación de su caso no tenga éxito.

“A un reclamo falso de ciudadanía estadounidense. Lo llamamos el ‘beso de la muerte’, porque una vez que afirmas falsamente que eres ciudadano de los EU, se te niega para siempre la entrada a al país”, dijo la abogada Jeanne Morales.

El problema surgió cuando Rodríguez tramitó la inmigración de su hermano, pero durante dicho proceso recibió una llamada de la oficina del Inspector General, cuyos agentes le presentaron a Rodríguez una acta de nacimiento mexicana a su nombre.

“Me mostraron un certificado de nacimiento mexicano y me preguntan si alguna vez lo vi”, dijo Rodríguez a la estación KRGV, sobre el certificado de nacimiento que estaba a su nombre.

“Cunado me preguntaron si había visto alguna ese certificado dije que no. Que nunca lo había visto antes. Tengo casi 50 años y nunca lo había visto”, dijo Rodríguez.

La situación se complicó para el ex agente migratorio, ya que al comprobarse que no era realmente un ciudadano estadunidense su caso personal fue el principal que le ocupó.

Rodríguez entró en contacto con su padre, quien tras cierta renuencia asintió al decir que su hijo había nacido en México, con las consecuencias devastadores que procedieron.

En un recurso en su defensa, Rodríguez pidió por medio de su esposa una tarjeta de residente legal permanente, misma que le fue negada por haber proporcionado información falsa sobre su nacionalidad.

“En el caso del Sr. Rodríguez, una vez que se determinó que en realidad no era ciudadano estadounidense, él intentó obtener una Green Card a través de su esposa ciudadana estadounidense, pero dado que él había afirmado falsamente que era ciudadano estadounidense, no es elegible para vivir legalmente en los Estados Unidos”, agregó Morales, especialista en migración.

La familia Rodríguez perdió en primera instancia el sueldo de empleado federal que ascendía a 100 mil dólares anuales, y entre otras medidas han tenido que consolidar la hipoteca de su hogar para evitar perderlo, mientras el proceso legal continua con ligeras esperanzas en su defensa.

Los investigadores de la oficina del inspector general declararon sobre este caso

“Los hechos recopilados no confirmaron la acusación de que R. Rodríguez presentó a sabiendas un certificado de nacimiento fraudulento de los Estados Unidos en un intento de ajustar el estado migratorio de su hermano”, suscribe el documento.

Jaime Diez, abogado defensor de Rodríguez, mencionó la Sección 212 (a) (6) (C) (ii) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) que señala la inadmisibilidad en el país al haber hecho un reclamo falso de ciudadanía estadounidense, donde se define a un solicitante inadmisible cuando:

“En general, cualquier extranjero que se represente falsamente o se haya representado falsamente a sí mismo como ciudadano de los Estados Unidos para cualquier propósito de beneficio".

En defensa de Rodríguez, su abogado se ha amparado en la decisión dictada en el año 2018 en el caso Jun Yun Zhang, ciudadano de origen chino que adquirió un certificado de nacionalidad a un oficial de migración que realizó actos ilegales, y ahora purga una sentencia.

Díaz presenta este recurso de apoyo ante la Corte de Apelaciones de Inmigración para demostrar que su cliente no sabía que los documentos que amparaban su estatus legal no eran verdaderos o legítimos.

El abogado sostuvo que una política en los procedimientos del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) establece que los términos de inadmisibilidad se determinan si “un extranjero hizo la representación falsa a sabiendas”, es decir con conocimiento de la falta.

"Creemos que la decisión (del caso de Jun Yun Zhang) no es aplicable en este caso. Hemos presentado una apelación, una moción para reconsiderar. Eventualmente, podría terminar con un juez, pero lo que eso significa para él es que su vida estará en suspenso en el futuro ", sostuvo Diez.









La verdad surge





El hecho de que Raúl Rodríguez no supiera la verdad sobre su lugar de nacimiento recae en este asunto en particular en sus padres, que de acuerdo a especialistas, pueden atraer consecuencias de gran gravedad en el futuro de sus hijos.

“Con respecto a mentir sobre dónde nace un niño, nos hemos encontrado con esta situación antes. Los padres, creyendo que están haciendo lo correcto para su hijo, obtienen un certificado de nacimiento falso, poniendo en marcha una situación que solo tendrá consecuencias desastrosas para su hijo”, dijo la abogada Jeanne Morales.

“Y no se trata solamente de certificados de nacimiento falsos de E.U., ya que hay padres cuyo hijo nació en los Estados Unidos y obtienen un certificado de nacimiento falso en México para su beneficio”, comentó la abogada. “Recientemente terminamos 7 años de litigio en la Corte de Inmigración porque los padres habían mentido al decir que su hijo nació en México, cuando en realidad él nació en los Estados Unidos”.

“Nuestro cliente tuvo que pagar por abogados en México y Estados Unidos para que todo se arreglara, y aún enfrenta una demanda federal para obtener su pasaporte estadounidense”, afirmó.

