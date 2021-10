Aguardan paseños una lenta justicia

La justicia para un ciudad que sufrió el peor atentado armado en toda su historia avanza de una manera muy lenta. La herida permanece abierta, en tanto que no existe una fecha determinada para el juicio de fuero común –en el que la parte acusadora es el Estado de Texas– en contra del presunto autor de masacre: el mayor ataque anti-mexicano en Estados Unidos.

Han pasado dos años desde que Patrick Wood Crusius, acusado de matar a 23 personas y herir a otras tantas, se declaró como ‘no culpable’ en lo que fue su primera audiencia pública el 10 de octubre de 2019. Desde entonces, se ha pospuesto incluso otro encuentro de Crusius con la justicia y el juicio se ve cada vez más lejano; incluso se desconoce si se realizará en El Paso o en otra ciudad de Texas.

Frente a las familias de víctimas mortales y los sobrevivientes del ataque armado del pasado sábado 3 de agosto en un Walmart de El Paso, Crusius renunció hace dos años a la lectura de su acusación y se declaró no culpable. La audiencia completa duró menos de tres minutos.

“Señor, usted ha sido acusado por homicidio capital por el asesinato de múltiples personas”, dijo el juez Medrano.

El acusado en todo momento asistía con la cabeza en señal de entendimiento, sin embargo, luego de que el juez le cuestionara: “¿cómo se declara ante estos cargos, culpable o no culpable?, Crusius expresó “Not guilty” (no culpable).

De acuerdo con el parte policiaco, el día de la masacre Crusius huyó de la escena del tiroteo en su auto pero se entregó a las autoridades menos de una hora después. En su declaración dijo: “Yo soy el tirador”, lo cual contrasta con sus palabras en la corte.

Mark Stevens y Joe Spencer, abogados defensores de Patrick Wood Cruisus, pidieron a los medios de comunicación y a la comunidad en general ‘tener una mente abierta para escuchar ambos lados de la historia’.

“Buscamos la oportunidad de tratar este caso en la Corte y dejar que todo sea contado, les pedimos que tengan una mente abierta para escuchar las dos partes de la historia”, expresó a los medios en ese entonces, el abogado Stevens.

“La gente que no es de aquí o que no sabe exactamente lo que pasó, la que no conoce este lugar piensan que esto pasará. Pero lo que se hace en corte es diferente. Siempre hay dos partes en cada historia y nos aseguraremos de que la historia de Patrick Wood Crusius sea contada”, expresó Stevens.

“La comunidad de El Paso necesita un cierre. Y la manera más rápida para cerrar y sanar no es a través de buscar la pena de muerta”, dijo por su parte, Spencer.

Marcó a El Paso Strong

El 3 de agosto de 2019 un tiroteo masivo ocurrido la tienda de autoservicios Walmart ubicada cerca del Centro Comercial Cielo Vista, resultó en la muerte 23 personas manos de Patrick Crusius.

Según las autoridades, Crusius condujo por más de nueve horas desde su residencia en Allen, Texas, para luego llegar al estacionamiento de la tienda ya disparar un arma AK-47 -conocida como 'cuerno de chivo'- y continuar su objetivo mortal al interior del supermercado.

El tiroteo se informó a las 10:39 a.m. pero la policía llegó al lugar seis minutos después. El sospechoso, identificado por múltiples fuentes conducía un vehículo gris, según la conversación del escáner policial.

Aproximadamente a las 12:40 pm., El tráfico del escáner indicó que la Policía había recuperado el arma y el automóvil del sospechoso.

Tras el ataque Crusius fue detenido sin resistencia por elementos el Departamento de Policía de El Paso (EPPD) y acusado de asesinato capital a raíz del incidente.

Buscan su muerte

La Fiscal de Distrito de El Paso, Yvonne Rosales, aseguró que continua en la búsqueda de la pena de muerte, a pesar de que el juicio de Patrick Crusius se ha pospuesto constantemente debido a la pandemia del Covid-19.

“Aproximadamente a las 10:39 am, la comunidad de Paso sufrió la mayor pérdida de vidas jamás presenciada en una comunidad pacífica y el espíritu humano de esta comunidad unida cambió para siempre”, dijo la Fiscal Rosales.

“A medida que nos acercamos al segundo aniversario, los ciudadanos de El Paso vamos a tomar un momento de silencio para honrar a aquellos que perdieron la vida en el evento de Walmart y mantener en oración a los miembros de la familia que se han atrás”, agregó.

La Fiscal de Distrito aseguró que el sistema judicial se encuentra bajo estrictas restricciones de Covid-19 por lo tanto, aun no “existe una fecha de juicio” para el caso que marcó la historia de los paseños.

“En este momento debemos tener en cuenta que las restricciones limitan la cantidad de juicios con jurado que podemos tener en esta sala de audiencias en cualquier fecha determinada que tengamos que hacer. Aun así, tengamos en cuenta que debemos tener distancia social, tenemos que limitar los tipos de casos que proceden a juicio porque tenemos que limitar el número de testigos que están presentes en el juzgado ”, descrito Rosales.

“Hasta la fecha, solo hemos estado procediendo en casos de delitos menores porque son casos pequeños que solo toman entre dos y tres días como máximo para proceder y completar el proceso de juicio con jurado, un caso de esta magnitud va a exceder más de cuatro a seis semanas, por lo que no podemos bajo las restricciones actuales ”, agregó.

Agregó que espera mantener el caso en El Paso y continua la búsqueda para la pena de muerte.

“Esperamos que podamos mantener esto en El Paso, todavía estamos buscando la pena de muerte, mi equipo de juicio ha estado trabajando muy exhaustivamente en este caso durante los últimos seis meses y continuaremos haciéndolo hasta que se nos de una fecha. Cuando tengamos esa información, la compartiremos con todos y la comunidad, aseguró.

Pospone audiencia de tirador de Walmart

En julio autoridades anunciaron que la audiencia de Crusius se pospondría hasta el próximo mes de noviembre debido a la gran cantidad de casos pendientes de la corte y la solicitud del abogado defensor de un aplazamiento.

La audiencia judicial estaba programada originalmente para el pasado 3 de agosto de 2021 a las 8:30 am a través de una videoconferencia de Zoom.

Sin embargo, debido a circunstancias derivadas de la pandemia de Covid-19, el procedimiento programado se anuló y se fijó para el 18 de noviembre a las 2:00 p.m.

Desde mayo, el tribunal ha celebrado un total de siete juicios penales con jurado.