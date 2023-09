Agregan a contrato de UPS nuevas protecciones de seguridad

Los trabajadores de United Parcel Service (UPS) en todo el país votaron el mes pasado para ratificar un nuevo contrato, agregando protecciones de seguridad contra lesiones y enfermedades relacionadas con el calor. Las disposiciones sanitarias se producen después de que El Paso experimentara una ola de calor sin precedentes este verano.

Entre los aumentos salariales y otras disposiciones para los trabajadores de UPS, varios tipos de vehículos comprados a partir del 1 de enero de 2024 vendrán con aire acondicionado, según el acuerdo. UPS también equipará vehículos nuevos y modernizará los existentes con tomas de ventilación por inducción de aire, así como protectores térmicos de escape para reducir la cantidad de calor transferido al piso de carga. La empresa de paquetería ya ha comenzado a instalar ventiladores en las cabinas de los vagones de carga, como también está previsto en el contrato.

La compañía está dando prioridad a estas medidas en las regiones más calurosas de Estados Unidos, que incluyen El Paso. Hay alrededor de 700 empleados de UPS en la ciudad y la mayoría de ellos paga cuotas sindicales, según la última nómina trimestral, dijo el transportista Víctor James.

Los habitantes de El Paso soportaron 44 días consecutivos por encima de los 100 grados en junio y julio, y julio fue el mes más caluroso jamás registrado en El Paso por casi 3 grados. Durante el fin de semana del Día del Trabajo, la ciudad rompió su récord de más días con temperaturas superiores a los 100 grados en un año.

La crisis climática, impulsada por actividades humanas que emiten gases de efecto invernadero, ha hecho que sea más probable que se produzcan olas de calor severas como las de este verano, dicen científicos de World Weather Attribution. La organización utiliza modelos climáticos para comprender cómo el cambio climático influye en la intensidad y probabilidad de fenómenos meteorológicos extremos.

En junio, un transportista del Servicio Postal de Estados Unidos se desplomó y murió en su ruta en Dallas, en un día que alcanzó los 115 grados. Ese mismo mes un conductor de UPS de 24 años se desmayó y falleció en su camión por un posible golpe de calor en el sur de California. El verano pasado en Arizona, una cámara en la puerta capturó un video de un conductor de UPS que se desplomaba en el porche de un residente mientras dejaba un paquete.

Según la cláusula de deber general de la Administración federal de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA), cada empleador individual tiene la responsabilidad de reducir los riesgos relacionados con el calor. OSHA no ha establecido estándares federales para la seguridad contra el calor, pero California, Minnesota y Washington han establecido estándares estatales para la exposición al clima extremo.

James, que ha trabajado en UPS en El Paso durante más de 20 años, dijo que era fundamental incluir medidas de salud y seguridad en un contrato legalmente vinculante, en lugar de solo conversaciones, para que los trabajadores puedan hacer que UPS cumpla sus promesas. James representa a las empresas de El Paso para Teamsters Local 745.

En el verano escucha a trabajadores de UPS que tienen náuseas o diarrea. Las personas contratadas durante esta época a menudo no están acostumbradas a trabajar bajo altas temperaturas, y mucho menos a cargar y descargar remolques de 53 pies que hacen más calor por dentro que por fuera, dijo.

“Creo que eso llevó a la rotación”, señaló James. “No podían mantener a los niños trabajando allí, no podían mantener a nadie trabajando allí. Muchos chicos empiezan a vomitar y literalmente nunca regresan al día siguiente. Empiezan a vomitar por el calor”.

En el nuevo contrato, la compañía ahora proporcionará una carga de trabajo gradual a los nuevos empleados en sus primeros cinco a siete días hábiles para monitorear signos de enfermedades por calor. Esto les da a los nuevos empleados tiempo para aclimatarse a trabajar en altas temperaturas, dijo James.

Trabajadores elaboran estrategias vs el calor

Un día de principios de agosto en el almacén de UPS, ubicado en una zona industrial junto al Aeropuerto Internacional de El Paso, el comité de salud y seguridad del sindicato dirigió un estiramiento grupal para ayudar a prevenir lesiones de espalda y otras lesiones en el trabajo.

Un grupo de trabajadores tomó botellas de agua fría de una hielera, así como paquetes de mezclas de bebidas con electrolitos. Otros llenaron sus botellas aislantes reutilizables y sus hieleras personales con agua y hielo de la máquina cercana. Algunos llevaban toallas, que podían mojar en agua helada y colocarlas sobre sus cuellos para refrescarse.

Se colocaron carteles para prevenir la deshidratación en toda el área de la reunión. Una pantalla digital mostraba una tabla de colores de la orina y preguntaba “¿Estás hidratada?”. El comité de salud y seguridad distribuyó folletos con sugerencias de alimentos para ayudar con la hidratación: tomate, pepino, fresa, sandía, frutas compuestas por más del 90% de agua. Una pizarra enumera los síntomas de la deshidratación, que incluyen mareos y confusión, frecuencia cardíaca rápida, respiración rápida y fatiga.

Los trabajadores de UPS llenan hieleras personales con hielo y agua al comienzo de su turno.

El conductor de UPS, John Ray Martínez, dijo que se unió al comité de seguridad porque sentía que era importante tener más personas que se preocuparan por las condiciones del almacén y de los conductores. Los trabajadores se enorgullecen de lo rápido que completan sus tareas y los novatos pueden ser susceptibles a la presión, ya sea autoimpuesta o por parte de la gerencia, para trabajar más rápido, comentó.

Martínez dijo que les dice a los trabajadores que no se sientan culpables si no se sienten bien durante su descanso y necesitan salir de su ruta para hidratarse. Y si temen que su supervisor los castigue por tomar más tiempo para terminar su ruta, es trabajo de los delegados sindicales como él apoyar a los empleados en esas situaciones, agregó.

En su noveno año como conductor y su decimoséptimo año trabajando en UPS, Martínez comentó que nunca ha tenido que terminar un turno antes de tiempo debido a una lesión o enfermedad por calor. Pero ha escuchado una buena cantidad de ellos. A veces los conductores regresan a casa para recuperarse mientras otro trabajador termina su ruta. Otros conductores deben ser llevados al hospital y recibir líquidos por vía intravenosa.

Algunos de los vehículos que salieron del almacén de El Paso ese día tenían uno o dos ventiladores instalados sobre la cabeza del conductor. Pero los empleados expresaron opiniones encontradas sobre los aficionados. Uno dijo que los ventiladores eran mejor que nada, mientras que otro los describió como un secador de pelo que hacía circular aire caliente por su cabeza. Otro deseó que los ventiladores hubieran estado sujetos al tablero en lugar de a la tira de metal caliente que se encuentra encima del techo.

Los conductores no son los únicos que consiguen fans. El nuevo contrato de UPS asigna 18 mil ventiladores más a los almacenes de todo el país para mejorar la circulación del aire en todos los edificios.

Lesiones por calor podrían no estar contabilizadas

OSHA señala que las muertes por las altas temperaturas pueden no ser reportadas porque la causa del deceso a menudo aparece como un ataque cardíaco, cuando la causa real fue la exposición a peligros relacionados con el calor.

Desde 2015, al menos 270 conductores de UPS y USPS en todo el país han sufrido enfermedades o han sido hospitalizados por exposición al calor, informó The New York Times. Pero los Teamsters dijeron que las lesiones, enfermedades y muertes relacionadas con el calor entre los conductores no se reportan en gran medida.

Los accidentes cerebrovasculares, el agotamiento y los calambres son algunas de las lesiones más comunes relacionadas con el clima extremo. Un caso grave, como un golpe de calor, es una emergencia médica que requiere una visita al hospital. Una persona que sufre uno de estos episodios tiene una temperatura corporal de 103 grados o más y puede perder el conocimiento.

Muchos trabajadores no presentan un informe de lesiones, informó James. Es común para él escuchar acerca de supervisores que presionan a un empleado para que lo lleven a casa en lugar de al hospital para evitar un informe de lesiones, dijo. A veces, un supervisor puede afirmar que la lesión por calor de un trabajador comenzó antes de que llegara a laborar, por lo que no es una lesión relacionada con el trabajo, añadió James.

“Si bien no puedo especular sobre acusaciones aisladas... la seguridad y el bienestar de cada usuario de UPS es nuestra principal prioridad”, dijo la portavoz de la empresa, Becky Biciolis-Pace, a El Paso Matters.

La División de Compensación para Trabajadores de Texas supervisa el proceso administrativo y de resolución de disputas para los empleados que se lesionan o enferman en el trabajo y están cubiertos por la póliza de seguro de compensación para colaboradores de su empleador.

El Paso Matters solicitó el número de reclamaciones de compensación laboral para trabajadores de UPS en Texas que experimentaron postración por calor (sobrecalentamiento del cuerpo debido a condiciones climáticas extremas) en la última década. Pero para mantener la confidencialidad de los trabajadores, la división no publica datos sobre categorías de lesiones y enfermedades con menos de cinco reclamaciones reportables.

La división solo proporciona un resumen de los reclamos por días laborales perdidos cuando un empleado muere, pierde al menos un día de trabajo debido a una lesión o tiene una enfermedad o dolencia ocupacional.

Un golpe de calor puede no ser una “enfermedad ocupacional” reportable porque, como evento único, probablemente se considera una lesión, no una enfermedad o dolencia, explicó Kate Sidora, portavoz de la División de Compensación para Trabajadores de Texas. Si un conductor de UPS es hospitalizado o enviado a casa temprano por una lesión por calor, pero puede hacer el siguiente turno programado, eso puede no considerarse un reclamo reportable porque no perdió al menos un día fuera del trabajo, agregó Sidora.

La preocupación por la seguridad térmica puede variar según el supervisor, informaron los trabajadores de UPS a El Paso Matters. Velásquez ha trabajado para la compañía durante cinco años como cargador y descargador de paquetes a tiempo parcial. Sus supervisores los monitorean para detectar un posible agotamiento por calor. Si alguien parece lento y acalorado, sus supervisores lo alentarán a beber agua y refrescarse en su oficina donde hay aire acondicionado, señaló Velásquez.

“Sí, estoy allí para tener un trabajo, pero mi salud general es lo primero”, dijo Velásquez. “Si siento que necesito parar, lo haré. … Hay un par de supervisores que nos cuidan y controlan. No puedo decir eso de todos los demás”.

El comité busca mejorar la tecnología de seguridad térmica

Si bien las olas de calor de junio y julio rompieron récords de temperatura en todo el mundo, es más probable que altas temperaturas severas empeoren, no mejoren, advierten los científicos. La quema de combustibles fósiles libera emisiones de gases de efecto invernadero, que elevan las temperaturas, lo que crea una mayor demanda de combustibles fósiles para impulsar la tecnología de refrigeración, como el aire acondicionado.

En Estados Unidos, que ocupa el segundo lugar en emisiones actuales de gases de efecto invernadero después de China, ciudades de todo el país han adoptado planes de acción climática para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

Pero en las elecciones de mayo de El Paso, en las que la participación electoral fue inferior al 8%, los votantes bloquearon la Proposición K, una carta climática que habría establecido una meta de 80% de energía renovable para 2030, entre otros objetivos. Amanecer People’s Project, un grupo de activistas climáticos entonces conocido como Sunrise El Paso, lideró la campaña local, pero los opositores a la carta climática, entre los que se encontraban El Paso Electric, la Cámara de Comercio de El Paso y grupos de interés de los combustibles fósiles, gastaron más dinero.

Nicole Alderete-Ferrini, jefa de la Oficina de Clima y Sostenibilidad de la ciudad, ahora tiene el desafío de generar consenso entre los partidarios y opositores de la Proposición K mientras elabora un plan de acción climática para El Paso.

Dado que la gente trabaja en condiciones cada vez más calurosas, el contrato de UPS forma un nuevo comité para buscar soluciones de mitigación del calor en sus vehículos. El comité, formado por trabajadores, identificará métodos de ventilación y aislamiento de los compartimentos de carga para que la empresa los evalúe y pruebe en el campo.

Los pisos de carga están hechos de metal, por lo que el aislamiento debajo del piso podría potencialmente reducir el calor que se eleva, sugirió James. Los vehículos más antiguos todavía tienen techos transparentes en el área de carga para que los choferes puedan ver dónde están trabajando, pero la parte trasera puede parecer una “sauna móvil”, dijo un conductor.

Biciolis-Pace señaló las acciones que la empresa ya está tomando, como equipar a los conductores con gorros y mangas refrescantes.