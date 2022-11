Agradecido, regala comidas para familias del Segundo Barrio

Para regresar un poco de lo mucho que le ha dado la vida, el empresario Héctor Daniel Chávez, propietario de Jalisco Café, ubicado en el Segundo Barrio, trae de regreso la tradicional cena del Día de Acción de Gracias para que familias de escasos recursos convivan y disfruten hoy jueves.

Y es que después de casi tres años de que fue suspendida a causa de la pandemia del Covid-19, el restaurantero decidió reanudar la práctica ahora que la crisis sanitaria está bajo control.

“Es una costumbre que heredé de mi tía Antonia y que seguiré llevando hasta que Dios me lo permita”, dijo Chávez mientras cocinaba uno de los platillos.

Comentó que gracias a la contribución de diversas agrupaciones de la comunidad que se han sumado a la iniciativa será posible dar alimento a poco más de 350 personas.

Indicó que desde hace un par de semanas empezó a recibir donaciones por parte de miembros de la comunidad y de la agrupación de ex estudiantes de la escuela Bowie.

“Recibí poco más de 70 pavos, mismos que empezamos a preparar y hornear desde hace días para poderlos servir hoy a primera hora”, expresó.

Tal y como lo ha hecho en los casi 20 años, este día de Acción de Gracias entregará a las familias los platillos suficientes para que coman esta noche, ya sea para llevar o los consuman en el restaurante.

“Mucha gente prefiere llevárselos para reunirse en casa con sus seres queridos y agradecer las bondades recibidas”.

Chávez dijo que el tener la oportunidad de dar le representa una satisfacción enorme. “El compartir con mis semejantes es una bendición de Dios”, resaltó luego de rememorar que en repetidas ocasiones su gente le tendió una mano para salir adelante.

Añadió que muchas personas no tienen los recursos económicos para comprar un pavo y otras no cuentan con las herramientas para cocinarlo, tienen la estufa, pero no horno y se les complica.

“Aquí todos son bienvenidos por lo que invitamos a las familias, veteranos, personas sin hogar a que vengan por su platillo”, dijo tras resaltar el servicio que han brindado a la comunidad a lo largo de más de 50 años.

Según el hábito de los comensales, la mayoría llega al restaurant, ubicado en el 1029 E. Seventh Ave., a recoger los alimentos al término del desfile de Acción de Gracias, pero otros acuden entrada la tarde.

Las personas que deseen contribuir con la causa pueden llevar sus donativos, ya sea en especie o económicos, al mesón, ubicado en el 1029 E. Seventh Ave., este jueves por la mañana. Se requiere agua embotellada, refrescos, desechables, fruta, vegetales, panecillos u otros complementos de la cena.

“Con lo que puedan socorrerme es bienvenido aquí lo procesamos”, puntualizó el recién galardonado que ingresó al salón de la fama de la escuela Bowie por su contribución desinteresada a la comunidad.