Agilizarán cruce a El Paso por temporada de vacaciones

Esta temporada de vacaciones y ventas decembrinas, el Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) informó que implementarán una iniciativa que mantendrá todos los carriles de acceso a los puentes abiertos con el fin de agilizar los tiempos de espera en los cruces internacionales.

El operativo especial llamado All Lanes Open o Todas las Líneas Abiertas, por su traducción en español,

estará activado de lunes a viernes de las 6 a 10 de la mañana en todos los puentes de El Paso con todas las garitas abiertas, así como en los períodos ocupados durante el fin de semana.

La agencia federal también dijo que conforme lo permitan sus recursos, se abrirán todas las garitas en horas pico durante estas vacaciones, con la intención de ‘garantizar una experiencia de procesamiento eficiente y sin problemas a su llegada a los Estados Unidos en El Paso’.

“Este esfuerzo se complementará con la asociación pública-privada entre CBP y la Ciudad de El Paso, en la cual, la Ciudad identifica y financia períodos en los que se desea un servicio adicional de CBP”, informó CBP en un comunicado.

En diciembre del 2018, el Cabildo de la Ciudad de El Paso aprobó dos importantes proyectos que impactan de forma significativa el flujo en los puertos fronterizos.

Uno de ellos consiste en la inversión de 33 millones de dólares en cien obras –algunas todavía por detallar– a largo plazo con el objeto de mejorar la infraestructura, en cuanto al acceso y revisión en los puentes.

El otro consiste en la renovación del programa P3, el cual paga horas extras a oficiales de CBP en horarios estratégicos para mejorar el flujo de automóviles, peatones y camiones de carga en el sector comercial.

El P3 es un acuerdo mutuo que la Ciudad de El Paso que ha estado en funcionamiento desde el 2014 y ha logrado ahorros millonarios durante su implementación, según autoridades.

Desde hace un año, el programa se implementa de forma permanente, pero desde la última renovación, se implicó un cambio en las horas financiadas por la Ciudad de El Paso.

Anteriormente se pagaban un total de mil 600 horas extras a oficiales de CBP por mes. Desde diciembre del 2019, la Ciudad aprobó el cambio para que esas horas se reduzcan a mil cien únicamente.

Al bajar las horas extras de los oficiales, ese dinero se ha utilizado para otros proyectos de mejoras en los puentes internacionales”, explicó entonces David Coronado, director del Departamento de Puentes Internacionales de la Ciudad de El Paso.

Traducido a fondos, la Ciudad de El Paso pagaba mediante los ingresos de los peajes de los puentes internacionales de Zaragoza-Ysleta y Paso del Norte un total de 2.2 millones de dólares por mes, ahora solo se proporciona al programa P3 la cantidad de 1.5 millones mensuales.



Usted también puede ayudar

Para que los oficiales realizan su trabajo de forma expedita se le insta a los usuarios a que declaren la mercancía que traen consigo, no envuelvan los regalos que crucen y que tengan su documentación a la mano.

Además, para evitar posibles demoras o multas, por traer artículos agrícolas prohibidos o restringidos, la agencia pide a las personas que consulten la guía ‘CBP Know Before You Go’ en línea y declaren al oficial en turno todos los artículos agrícolas en su posesión.

Esto incluye tomates y chiles cuya importación recientemente se prohibió desde México.

Tenga los documentos de cruce disponibles para la inspección. Los viajeros deben declarar todos los artículos adquiridos en el extranjero para evitar multas y sanciones.

También es mejor que los regalos de Navidad no estén envueltos en caso de que CBP necesite realizar una inspección más exhaustiva del producto. Además, se pide finalizar las conversaciones por teléfono celular antes de llegar a la garita de inspección.

CBP también recomienda a las personas que soliciten sus permisos turísticos por internet.

“Los viajeros recibirán un I-94 provisional después de enviar su solicitud y pago en línea. Para finalizar el proceso, debe presentarse dentro de los siete días de su solicitud y presentar datos biométricos, una foto y ser entrevistado por un oficial de CBP”, informó la agencia.

Se recomienda a los viajeros a obtener y utilizar documentos de viaje equipados con tecnología de identificación por radiofrecuencia, como tarjetas de pasaporte, las versiones más nuevas de la tarjeta de cruce fronterizo y la tarjeta de residente para que puedan utilizar los carriles Ready Lane.

“El procesamiento en carriles Ready Lane un 20 por ciento más rápido que los carriles normales y proporciona un ahorro de tiempo de hasta 20 segundos por vehículo”, detalló CBP.



Prepárese con tiempo

Las personas que planean cruzar la frontera pueden monitorear ‘Border Wait Times’ en línea u obtener la aplicación CBP BWT en su teléfono a través de Apple App Store o Google Play, lo que les permite verificar los tiempos de espera y tomar una decisión informada sobre dónde cruzar.

Estos tiempos de espera se actualizan cada hora.



Horarios

Aduanas y Protección Fronteriza CBP pondrá en marcha la iniciativa Todos las lineas abiertas en el siguiente horario en los días festivos y de alta afluencia en los cruces internacionales.