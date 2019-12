Agente de Policía amenaza de muerte a civil: en video

Un altercado entre un agente del Departamento de Policía de El Paso (EPPD) y un civil es investigado, después de que el oficial lanzó una amenaza “de muerte” en hechos ocurridos el pasado 23 de noviembre, se informó.

Un video grabado por una cámara de seguridad, de un domicilio ubicado en el este de El Paso, capturó el enfrentamiento verbal entre un agente no identificado y Rubén García Jr., residente del lugar.

“En caso de que saques algo te mataré aquí y ahora mismo”, dijo el agente de EPPD en inglés, con palabras soeces, después de que lo que parecía una entrevista de rutina se tornó en una confrontación verbal que no escaló a mayores.

El agente en cuestión realizaba preguntas a los vecinos de domicilio en la cuadra 4900 de la calle Marcella Santillana, en el extremo este de El Paso.

Trascendió que el pasado viernes 22 de noviembre, alrededor de las 11:09 de la noche, agentes de EPPD respondieron a una llamada referente a un asalto agravado en proceso.

En videos que han sido utilizados en la investigación se observa al sospechoso Zachary Frampton, de 26 años de edad, corriendo desnudo en la calle, gritando incoherencias, momentos previos al asalto que realizó a sus hijos de 3 y 7 años de edad.

Una vez que las autoridades pusieron bajo custodia a Frampton, efectivo militar del Fort Bliss, y que sus hijos fueron trasladados a un centro hospitalario para ser atendidos, los agentes realizaron preguntas a los residentes del sector.

Sin embargo, en la casa de los García, la manera en que se registró la entrevista con uno de los residentes escaló en una confrontación verbal mal controlada por el oficial.

En una actitud hostil, García Jr. (de 24 años de edad) le dijo al oficial que él “no había llamado a la policía”, y que no debía de importarle su declaración sobre los hechos.

Sin embargo, el agente respondió con insultos a García Jr. utilizando palabras como “Fuck you then, get the fuck out of here and fuck you homie”.

En el más álgido momento del altercado García Jr le dijo al oficial “Quítate la placa”, ya cuando el agente estaba tocando la puerta del domicilio adyacente.

“Qué vas a hacer al respecto, pruébalo!”, dijo García Jr., a lo que el agente respondió enardecido:

“¿Probarlo?. Te lo pruebo ahora mismo. En caso de que saques algo te mataré aquí y ahora mismo”, dijo el agente de EPPD.

Un segundo agente de EPPD llegó entonces al lugar y calmó los ánimos, con lo que la situación fue controlada, sin embargo, Rubén García Sr., dio a conocer a los medios el video donde quedaron registrados tanto los insultos como la amenaza de muerte realizada por el oficial.

Al respecto EPPD declaró que existe una investigación interna sobre los hechos.

“Se realizará una investigación sobre la conducta del oficial”, dijo el sargento Enrique Carrillo, vocero de EPPD.

“Es decepcionante cuando una persona se rehúsa a verse involucrada en una situación donde niños inocentes han sido victimizados”, dijo Carrillo sobre el origen de la discusión.

“No se trata únicamente de una responsabilidad cívica, sino de decencia humana básica que dicta una intervención, como lo es llamar a la Policía”, afirmó el vocero.