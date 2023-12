Afectará Ley SB 4 a solicitantes de asilo

Los legisladores de Texas aprobaron el mes pasado el Proyecto de Ley Senatorial 4, una ley de inmigración que permitiría a la Policía de Texas arrestar a personas por cruzar ilegalmente la frontera desde México.

De acuerdo con expertos, al haber sido detenidos por autoridades estatales, los extranjeros ponen en juego la posibilidad de obtener asilo político en Estados Unidos.

La SB 4, que el gobernador Greg Abbott prometió promulgar, ha provocado un intenso debate, con opositores diciendo que conducirá a la discriminación racial por parte de la Policía y sus partidarios diciendo que Texas necesita intervenir porque el Gobierno federal no está haciendo lo suficiente para detener la inmigración ilegal.

Una vez firmado el proyecto de ley, está previsto que entre en vigor a principios de marzo.

Abbott ha tomado una serie de acciones desde marzo de 2021, como enviar policías y miembros de la Guardia Nacional a la frontera entre Texas y México de mil 200 millas de largo para detener a los inmigrantes que cruzan el Río Grande.

Según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), los agentes federales encontraron casi 2.5 millones de migrantes en la frontera Sur en el año fiscal 2023, que finalizó en septiembre, batiendo el récord establecido en 2022. Esos encuentros incluyeron migrantes que acudieron a los puertos de entrada para solicitar asilo.

Ya es ilegal ingresar a Estados Unidos sin permiso según la ley federal. Sin una ley estatal contra el cruce ilegal, las autoridades estatales han estado acusando a los migrantes de allanamiento cuando cruzan el Río Grande hacia propiedad privada.

Esto es lo que necesita saber sobre la nueva ley estatal propuesta.

¿Qué es el Proyecto de Ley 4 del Senado?

El proyecto de ley convertiría en delito estatal cruzar la frontera entre Texas y México entre puertos de entrada. Si un oficial de Policía tiene causa probable para creer que una persona cruzó el Río Grande, esa persona podría ser acusada de un delito menor Clase B, que conlleva una pena de hasta seis meses de cárcel. Si la persona ha sido condenada previamente por ingresar ilegalmente a Texas bajo el SB 4, el cargo podría aumentarse a un delito grave de segundo grado, que conlleva una pena de dos a 20 años de prisión.

El proyecto de ley permite a un juez retirar los cargos si el migrante acepta regresar a México.

Si el migrante es declarado culpable y ha cumplido su condena, un juez deberá emitir una orden para que la Policía lo transporte a un puerto de entrada, y podría enfrentar un cargo de delito grave por negarse a regresar a México.

El SB 4 prohíbe a la Policía arrestar a inmigrantes en escuelas públicas o privadas, iglesias y otros lugares de culto, centros médicos, e instalaciones que brindan exámenes médicos forenses a sobrevivientes de agresión sexual. El proyecto de ley no prohíbe los arrestos en campus universitarios.

Según un informe de la Cámara estatal sobre el SB 4, la Policía puede entregar familias migrantes a agentes de la Patrulla Fronteriza para evitar separar a los niños de sus padres en lugar de arrestarlos.

¿Puede Texas hacer cumplir leyes migratorias?

Los tribunales federales, incluida la Corte Suprema de Estados Unidos, han dictaminado que las leyes de inmigración sólo pueden ser aplicadas por el Gobierno federal.

En un caso histórico de 2012, Arizona contra Estados Unidos, la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que la Policía local no tenía autoridad para arrestar a alguien basándose únicamente en su estatus migratorio; esa responsabilidad recae en el Gobierno federal. Ese caso surgió de una ley de Arizona de 2010 conocida como Proyecto de Ley del Senado 1070, que convertía en delito estatal que los inmigrantes legales no portaran sus documentos de inmigración y exigía que los agentes de Policía investigaran el estatus migratorio de cualquier persona con la que entraran en contacto.

El representante estatal David Spiller, republicano por Jacksboro, patrocinador del SB 4 en la Cámara de Representantes de Texas, ha dicho que cree que la propuesta es constitucional porque simplemente sigue la ley federal de inmigración. Dijo que la intención del proyecto de ley no es provocar otro caso en la Corte Suprema que anule la decisión de 2012.

“La gente me ha preguntado: ¿Estás intentando anular el caso Arizona v. Estados Unidos? Y mi respuesta es no”, dijo Spiller.

Pero otros republicanos de Texas han indicado que esperan que la ley conduzca a un enfrentamiento ante la Corte Suprema.

El año pasado, un abogado de la Oficina del Fiscal General de Texas, que ha demandado repetidamente a la administración Biden por sus políticas de inmigración, dijo a los legisladores que la oficina “agradecería leyes” que provocaran un desafío judicial “porque la composición de la Corte Suprema ha cambiado”.

“Les pedimos que consideren leyes que nos permitan impugnar ese fallo –de la Corte Suprema de 2012– nuevamente”, dijo el fiscal general adjunto de Texas, Brent Webster.

¿Permitirá SB 4 que la Policía arreste a cualquier indocumentado en Texas?

Spiller ha dicho que esta ley está destinada a personas que recientemente cruzaron la frontera, no a inmigrantes indocumentados que han estado viviendo en Texas durante años.

Debido a que el plazo de prescripción para delitos menores es de dos años en Texas, y de tres años para muchos delitos graves, los inmigrantes indocumentados que hayan estado en el país por más tiempo no podrían ser acusados de un delito estatal, dijeron los autores del proyecto de ley.

El proyecto de ley no limita los arrestos al área fronteriza y permite a la Policía arrestar a inmigrantes indocumentados en cualquier parte del estado.

¿Cómo afectará esto a los solicitantes de asilo?

Cualquier persona que ingrese a Estados Unidos, legal o ilegalmente, tiene hasta un año para solicitar asilo.

El Gobierno federal está pidiendo a los migrantes que no se presenten en un puerto de entrada y que en su lugar programen una cita en la aplicación CBP One para reunirse con un oficial de inmigración. Pero las 450 citas disponibles cada día en toda la frontera entre Estados Unidos y México se llenan rápidamente y muchos migrantes optan por cruzar la frontera lejos de los puertos de entrada y entregarse a las autoridades estadounidenses.

Según la SB 4, si la Policía de Texas arresta a un migrante antes de que se entregue a la Patrulla Fronteriza, eso afectaría cualquier futura solicitud de asilo, dijo Kathleen Campbell Walker, abogada de inmigración de El Paso y ex presidenta y asesora general de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración.

Cuando un inmigrante solicita cualquier tipo de beneficio para poder permanecer en el país, incluido el asilo, los agentes federales investigan si el solicitante tiene antecedentes penales que descalifiquen su solicitud, como delitos menores y felonías graves.

“Esta persona ha sido arrestada bajo una ley estatal, y bajo la ley de inmigración de los Estados Unidos, si ha sido acusada y condenada por un delito estatal, hay delitos estatales que hacen que esté sujeta a expulsión de los Estados Unidos”, dijo.

¿Cómo ha respondido la administración Biden?

Ni el presidente Biden ni ningún funcionario de su administración ha hecho ningún comentario público sobre la SB 4.

¿Cómo ha respondido México?

La canciller mexicana, Alicia Bárcena, dijo en un comunicado que “rechaza categóricamente cualquier medida que permita a autoridades estatales o locales detener y devolver a territorio mexicano a nacionales o extranjeros”. La declaración no decía explícitamente que México se negaría a aceptar inmigrantes expulsados bajo la ley de Texas.

Los expertos en inmigración han dicho que México no está obligado a recibir inmigrantes de Texas que no sean ciudadanos mexicanos. En el año fiscal 2023, alrededor del 83% del millón de inmigrantes encontrados por la Patrulla Fronteriza en la frontera entre Texas y México no eran ciudadanos mexicanos. Muchos provienen de América Central y del Sur, Asia o países de Europa del Este.

Tonatiuh Guillén López, ex jefe del Instituto Nacional de Migración de México, dijo que al igual que en Estados Unidos, las políticas de inmigración de México se establecen a nivel federal y México no negocia acuerdos con estados individuales de Estados Unidos.

“Texas no puede hacer esto porque no tiene una relación diplomática con México”, dijo Guillén López.