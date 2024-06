Afecta más a familias restricción al asilo

Una nueva medida de represión fronteriza presentada por la administración de Biden esta semana probablemente afectará desproporcionadamente a las familias, cuyo número creciente en la última década ha cambiado drásticamente el perfil de la población que cruza la frontera Sur.

Las unidades familiares han llegado a representar una parte sustancial de los que cruzan la frontera, representando alrededor del 40 por ciento de todos los migrantes que han ingresado a los Estados Unidos este año. Las familias generalmente han sido liberadas rápidamente en el país debido a restricciones legales que impiden que los niños sean detenidos por períodos prolongados.

Luego se unen a los millones de personas indocumentadas que permanecen en los Estados Unidos indefinidamente, bajo el radar de las autoridades estadounidenses, mientras esperan fechas en la Corte que duran años.

Pero según un memorando emitido por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y obtenido por The New York Times, las familias serán devueltas a sus países de origen en pocos días bajo la nueva política fronteriza del presidente Joe Biden, que cerró temporalmente la frontera entre Estados Unidos y México a la mayoría de los solicitantes de asilo desde las 12:01 a.m. del miércoles tiempo del Este (10:01 en El Paso).

Las implicaciones de la nueva política son enormes para las familias, que son uno de los grupos más vulnerables que hacen el viaje a los Estados Unidos. Los defensores advierten que podría tener repercusiones peligrosas, haciendo que los padres sean más propensos a separarse de sus hijos o enviarlos solos a la frontera, ya que los menores no acompañados están exentos de la nueva política.

La gran mayoría de las familias que buscan asilo son de América Central y México, lo que las coloca en una categoría descrita en el memorando como “fácilmente removibles”, similar a los adultos solteros de esas regiones. El memorando detalla cómo las autoridades deben llevar a cabo la nueva política.

Las organizaciones de contrabando habían usado durante mucho tiempo la probabilidad de que los migrantes fueran liberados después de ingresar ilegalmente al país como un punto de venta. Pero la nueva política fronteriza no hace distinción entre cómo se manejan las familias y los adultos solteros que ingresan ilegalmente al país, eliminando la ventaja percibida de llegar como una familia.

En cambio, las familias serían priorizadas para la expulsión expedita, dijo un funcionario de la administración de Biden, que pidió el anonimato para discutir la acción ejecutiva.

“Esto parece ser una estrategia notablemente cínica para aumentar el número de deportados al apuntar al segmento más vulnerable del flujo migratorio”, dijo Wayne Cornelius, director emérito del Programa de Investigación de Campo sobre Migración Mexicana en la Universidad de California en San Diego.

Pero con el número de personas cruzando la frontera en niveles récord, la nueva política fue un intento de reducir la inmigración ilegal y mejorar una de las mayores vulnerabilidades de Biden en su campaña contra el ex presidente Donald Trump. Biden está bajo presión, incluso dentro de su propio partido, para hacer algo sobre la inmigración.

En un cambio significativo que imita una práctica de la era Trump, algunas familias que argumentan que deberían ser una excepción a las nuevas restricciones de asilo tendrán una llamada entrevista de temor creíble durante la detención en la frontera, que es difícil de superar mientras se está bajo custodia y sin un abogado.

“Es horrible escuchar que la administración Biden está implementando silenciosamente uno de los peores programas piloto fronterizos de Trump, sometiendo a las familias a entrevistas rápidas de miedo creíble mientras están detenidas bajo la custodia de la Patrulla Fronteriza”, dijo Taylor Levy, abogada de inmigración.

La expulsión de familias se facilita por el hecho de que la mayoría son de Guatemala, Honduras y otros países del Hemisferio Occidental. Esos países están relativamente cerca de los Estados Unidos y ya aceptan repatriaciones, a diferencia de muchos países de África y Asia, que están lejos y cuyos gobiernos son menos propensos a aceptar deportados.

La orden de Biden, que entró en vigor el miércoles, autoriza a los agentes fronterizos a rechazar –o deportar rápidamente– a los migrantes que ingresen ilegalmente al país, con pocas excepciones.

La frontera se reabrirá sólo cuando el número de cruces no autorizados baje a menos de 1,500 durante siete días seguidos y se mantenga así durante dos semanas. Los números no han sido tan bajos en años; en diciembre, hubo alrededor de 10 mil cruces ilegales cada día.

Más recientemente, las cifras han rondado alrededor de 3 mil cruces por día.

Durante décadas, los hombres adultos solteros con la intención de trabajar en los Estados Unidos representaban la gran mayoría de los migrantes que llegaban al país. Dejaban a sus esposas e hijos atrás y enviaban dinero a casa para apoyarlos.

Alrededor de 2013, familias enteras comenzaron a migrar en números considerables desde América Central, impulsadas en gran parte por un aumento de la violencia relacionada con pandillas. La administración de Obama luchó con el influjo y lo consideró una emergencia.

La marea continuó aumentando y no ha disminuido en más de una década.

“La migración de familias enteras se volvió cada vez más importante como una estrategia para proteger a los niños de la violencia relacionada con cárteles y pandillas”, dijo Cornelius.

Sin sitios de detención de inmigrantes equipados para mujeres con niños y límites sobre cuánto tiempo los niños podían ser confinados, las familias fueron liberadas rápidamente por la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos con una orden de comparecer en la Corte para audiencias de deportación. Las familias luego viajaron para unirse a parientes que vivían en los Estados Unidos.

La mayoría de los adultos solteros continuaron siendo detenidos durante días o más, y, a menudo, para ser procesados para deportación inmediata.

Los migrantes que viajaban como familias enviaron noticias de regreso a casa de que se les había permitido permanecer al menos temporalmente en los Estados Unidos, lo que motivó a otros a hacer el viaje hacia el Norte.

Los contrabandistas alimentaron rumores de un trato especial para las familias para generar más negocio, ya que los padres con hijos eran menos propensos a intentar el peligroso viaje sin un guía.

Pronto, los hombres adultos que buscaban trabajar en los Estados Unidos también comenzaron a cruzar la frontera con niños, quienes sabían que les permitirían quedarse en el país.

Las familias con niños se convirtieron rápidamente en una parte significativa y de rápido crecimiento de la población migrante. Al mismo tiempo, las aprehensiones de adultos solteros, como parte del total, se desplomaron. Algunos años, su número absoluto fue superado por el de personas que venían en familias.

Entre 2018 y 2019, por ejemplo, el número de migrantes en unidades familiares que cruzaron ilegalmente la frontera saltó a 432 mil 838 desde 77 mil 794, un aumento del 456 por ciento. El número de migrantes aprehendidos que eran adultos solteros subió un 30 por ciento, a 258 mil 375 desde 198 mil 492.

El año pasado, 621 mil 311 unidades familiares fueron aprehendidas después de cruzar la frontera Sur.

En los últimos años, las familias mexicanas desplazadas por los cárteles que controlan extensas zonas de territorio han cruzado la frontera en números cada vez mayores para buscar seguridad en los Estados Unidos.

En los primeros ocho meses del año fiscal 2024, que comenzó el 1 de octubre, la Patrulla Fronteriza aprehendió a casi 150 mil familias de migrantes mexicanos que ingresaban ilegalmente a los Estados Unidos, en comparación con 87 mil 014 en 2023 y 17 mil 040 en 2020.