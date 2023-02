Advierte sheriff sobre ataques de perros

Cada año aproximadamente 4.7 millones de personas son atacadas y mordidas por perros, en su mayoría de la raza pitbull, y una de cada cinco víctimas requiere tratamiento médico de emergencia, según información del Centro de Control de Enfermedades (CDC). Los niños de 5 a 9 años son los que más son apresados por los caninos que cualquier otra edad.

A nivel local los ataques por mordeduras de perros ha sido un problema recurrente.

PUBLICIDAD

Y es que en los últimos cuatro días cuatro personas sufrieron mordeduras graves al ser atacadas por tres pitbulls, uno de éstos baleado por la Policía, y un bulldog, en hechos separados y en donde las víctimas tuvieron que ser hospitalizadas.

“Queremos recordarle a la comunidad que es importante que cuiden a sus mascotas de no hacerlo pueden recibir una infracción de hasta 500 dólares, pero si el perro sale y muerde a una persona, aunque no es un acto criminal sí puede procederse por la vía civil”, informó un portavoz del Departamento de Policía de El Paso (EPPD).

Ante esta realidad, las autoridades piden a los poseedores de caninos que los aseguren y les brinden los cuidados que requieren para evitar agresiones que puedan desencadenar en una muerte.

De acuerdo con las autoridades, las lesiones por mordedura de perro en niños suelen ser más graves que las sufridas por víctimas adultas debido a que los niños son más pequeños y débiles y, por lo tanto, menos capaces de defenderse de los ataques de perros, sobre todo porque al ser de menor estatura, su cabeza, cuello y cara están más cerca de la boca del animal.

Apenas el martes, un niño de 11 años de edad fue atacado y mordido por un perro pitbull mientras caminaba a la altura de la cuadra 100 del Lago Chaplin en el poblado de Tornillo, por fortuna fue auxiliado a tiempo por oficiales de Bienestar Animal del Sheriff y sufrió heridas leves. Pese a la búsqueda no se logró capturar al perro salvaje.

Un día antes, una mujer de la tercera edad fue atacada aproximadamente a las 4:15 pm, en la cuadra 200 de Oil Mill, luego de que un pitbull y un bulldog atacaron a una anciana y la mordieron varias veces en la cara, las piernas y los brazos.

La víctima fue transportada a un hospital de la localidad para recibir tratamiento médico al presentar una condición grave pero estable, informaron las autoridades que atendieron la emergencia.

Se informó que la Unidad de Bienestar Animal emitió varias citaciones a los dueños de los perros y confiscó a los perros para la eutanasia, en tanto los detectives investigan el incidente.

Otro de los casos fue el registrado el pasado domingo, cuando dos perros de raza pitbull mordieron al menos a dos personas en el lado este de El Paso, resultando con heridas leves que fueron tratadas en una clínica.

Alrededor de la una de la tarde, operadores comenzaron a recibir múltiples llamadas al 911 sobre dos pitbulls que habían mordido al menos a dos personas en la cuadra 12400 de Tierra Limón; sin embargo, en el momento en que se originó la llamada no había unidades disponibles para atender. También se solicitó apoyo a Control Animal.

No fue hasta la 1:54 pm que llegó una patrulla y donde el Oficial se vio obligado a disparar su arma de fuego a uno de los perros, porque el perro estaba siendo agresivo con las personas. El can resultó gravemente herido y trasladado a la oficina de Servicios para Animales, mientras que el segundo perro también fue capturado y no resultó herido.

Aunque cualquier raza de perros puede ser agresiva en caso de que se sientan amenazados y no saber qué hacer al estar libres, los pitbulls son el grupo de perros que más atacan a las personas y éstos incluyen mezclas de razas como: american pitbull terrier, american bully, american staffordshire terrier, staffordshire bull terrier y america bulldog.

Según los conocedores, estas razas de perros son intrínsecamente agresivas cuando se les provoca, por lo que se cruzaron para desarrollar los mejores perros de pelea. Los pitbulls se crearon cuando los bulldogs y los terriers se criaron juntos hace varios cientos de años.

“Los criadores buscaron combinar la fuerza del bulldog con la velocidad, agilidad y asertividad del terrier”, dijo Arnulfo Pérez, quien ha tenido contacto con este tipo de caninos, que pueden pesar entre 35 y 100 libras dependiendo de las razas que se mezclen.

Considerado el perro más agresivo de Estados Unidos por la mayoría, los pitbulls y las mezclas de pitbulls representan casi el 60 por ciento de todas las muertes por ataques de perros, a pesar de que representan sólo el 6 por ciento de la población canina, se dijo.

Sin embargo, para Vanesa Acosta, especialista en el cuidado animal, el que se etiquete a un pitbull como un peligro es algo injusto. “Muchas veces tiene que ver cómo las personas traten o críen a sus perros, puede ser otra raza como chihuahua u otro perro: si uno no les pone atención, los tienen siempre amarrados en la yarda sin la atención, sin darle amor de una persona, pues no van saber cómo reaccionar”.

Comentó que de acuerdo con la Ley de Texas, los caninos pueden ser amarrados siempre y cuando tengan un collar sujetado de un cable de 10 pies (tres metros) y ser cuidadoso para que no se amarre. “No puede ser con cadena y las personas deben tener los cuidados para que siempre cuenten con agua y comida”.

Cuitláhuac Guerrero, propietario de un par de perros, dijo que es importante que todos los que tienen a un canino sean responsables de sus cuidados y extremen medidas preventivas para evitar que escapen de los patios.

“Este tipo de accidentes ocurren porque los dueños no son responsables de sus animales y no prevén el tener una barda alta ni una buena puerta con candado para que no se salgan”, dijo el propietario de la compañía PC Zone, quien a pesar de que sus perros son pequeños subió su pared.

Expresó que es importante que inviertan un poco en este tipo de infraestructura básica para que los canes estén seguros y, sobre todo, no se vean envueltos después en un acto de conciencia porque su perro mordió a una persona en la calle.

“Muchas personas tienen miedo salir a la calle porque no saben en qué momento va a salir un perro bravo y los va a atacar”, dijo angustiado luego de que una de sus vecinas estuvo a punto de ser mordida cuando paseaba con su bebé por una de las calles del vecindario.

Otra de las recomendaciones es que lleven a sus perros a la oficina del Servicio Animal para que les pongan su chip, ya que muchos de los caninos no los portan y eso es una irresponsabilidad de los dueños. La multa por la ausencia del chip es de alrededor de 300 dólares.

La Oficina del Sheriff del Condado de El Paso recordó a la comunidad que el delito de no tener a su canino con correa o encerrado en el patio es un delito menor de clase C punible con una multa de hasta $500 por incidente.

Si un perro no está contenido o si el dueño no asegura al canino y el perro ataca a una persona sin provocación, el dueño podría ser acusado de un delito grave de tercer grado si el perro causa lesiones corporales graves y hasta un delito de segundo grado, delito grave si el perro causa la muerte de una persona.

jtorres@diariousa.com