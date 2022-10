Advierte Partido Demócrata vs reelección de regidora

Aunque las elecciones para el Cabildo y la alcaldía de la Ciudad de El Paso no son partidistas, el fin de semana el capítulo local del Partido Demócrata tomó una acción fuera de lo común.

La institución política lanzó un comunicado “para advertir a la comunidad” sobre la concejal Claudia Rodríguez, que representa al Distrito 6 en el Concilio municipal y que busca la reelección.

PUBLICIDAD

“Honramos la naturaleza de las contiendas no partidistas y enfocamos nuestro trabajo en el compromiso con los votantes durante las elecciones partidistas. Sin embargo, en casos atroces, especialmente en los casos en que un candidato actúa en contra de los valores de nuestra comunidad, hemos dado el paso extraordinario de alertar al público”, señala el texto, del que obra una copia en poder de El Diario de El Paso.

Para el Partido Demócrata paseño, institución que domina la escena política de la localidad, queda claro que Rodríguez es de filiación republicana y ha votado en las primarias del GOP, siendo que representa a un distrito de mayoría demócrata.

“La señora Rodríguez ha llevado el partidismo de su partido a su puesto, como ha sido evidente en sus posturas en el Cabildo”, expresan.

Como una muestra, se cuestiona a Rodríguez por haber votado en contra tanto de crear una Comisión de Mujeres para El Paso como de ordenar a la Policía de El Paso que haga de la investigación de los abortos una prioridad de bajo nivel para el departamento.

“Esta medida habría evitado que el Departamento de Policía de El Paso utilizara sus recursos para atacar a mujeres que podrían haberse sometido a un aborto”, señala el texto.

El comunicado agrega que Rodríguez ha abogado en contra de brindar apoyo humanitario a los migrantes en la comunidad y se ha convertido en una participante habitual de la cadena de televisión Fox News.

“Sus múltiples apariciones en la red de noticias por cable republicana se han centrado en sus quejas personales con el alcalde. Al hacerlo, ha traído una atención muy negativa a nuestra comunidad en una red que promueve el odio a los extranjeros, la desinformación y las teorías de conspiración. El Paso es una comunidad que históricamente ha tenido una historia positiva de aceptar nuestra ubicación en la frontera EU-México y tratar a los migrantes con dignidad”, señala el texto.

A lo largo de la más reciente crisis migratoria por la que ha atravesado El Paso, con la llegada de más de 2 mil aspirantes diarios al asilo político procedentes de Venezuela durante septiembre y octubre, Rodríguez presionó al alcalde Oscar Leeser “para declarar una emergencia”.

Incluso, en declaraciones al diario The New York Post, Rodríguez aseguró que Leeser fue presionado por la administración Biden para no hacerlo, con el fin de no hacer ver mal al presidente de Estados Unidos. El alcalde de El Paso negó haber recibido coacción alguna.

“Si bien el Partido Demócrata no respalda esta contienda, es imperativo que el público sea consciente de la falta de transparencia de la señora Rodríguez, las violaciones de financiamiento de campaña y el hecho de que sus valores son contrarios a los que sostiene la mayoría en su distrito. Instamos a los votantes del Distrito 6 a que voten por cualquiera de sus dos oponentes”, señala el texto.

Por su parte, Rodríguez rechazó la noción de que sus acciones como representante de la Ciudad hayan sido guiadas por la política partidista.

“Vale la pena luchar por El Paso”, dijo Rodríguez en un mensaje de texto a El Paso Times. “No juego a la política. Cada decisión que tomo se basa en mi experiencia como latina, propietaria de una pequeña empresa, esposa, madre de cuatro hijos, con doble ciudadanía y residente de toda la vida del Distrito 6”.

Falta de transparencia

La alerta hace mención a un artículo periodístico de El Paso Matters, en el que se cuestiona la falta de transparencia de la campaña de reelección de Claudia Rodríguez, quien ha recaudado más del doble que sus rivales combinados, según los informes financieros de campaña más recientes a unas semanas de la elección.

Pero los informes de Rodríguez carecen de información clave, como las direcciones de los donantes y las fechas de las contribuciones, sobre los $35 mil 760 en donaciones que ha recibido desde mayo de 2022 y dónde ha gastado ese dinero su campaña, una posible violación de la ley de financiación de campañas de Texas.

En una entrevista telefónica el 12 de octubre con El Paso Matters, Rodríguez dijo varias veces que “todo se hizo legalmente” en las revelaciones del informe. Cuando se le preguntó si sentía que había sido transparente en las revelaciones de su campaña, Rodríguez señaló que “estamos viviendo en un clima político muy intenso y muy caliente en este momento”, y dijo que había ocultado direcciones “en su mayor parte para proteger a mis donantes”.

En los días previos a una elección, los candidatos políticos de Texas deben presentar informes financieros de campaña que detallen las contribuciones políticas que han recibido y el dinero que han gastado durante sus campañas. Según las leyes electorales de Texas, los candidatos o los comités políticos deben divulgar las donaciones de más de $90 e incluir los nombres, las direcciones y las fechas de las donaciones de los donantes. Lo mismo se aplica a los gastos de campaña superiores a $190.