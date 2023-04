Advertencias de carta climática se basan en estudio ‘irracional’

Un estudio reciente que advirtió sobre un colapso económico en El Paso si los votantes aprueban la Proposición K fue “erróneo” y proyectó cifras de pérdida de empleos “irracionales”, según un informe publicado esta semana por un grupo de investigadores de una firma consultora de energía con sede en Austin.

La Cámara de El Paso (EPC) contrató a Points Consulting, con sede en Idaho, a principios de este año para producir un informe que calcule los impactos económicos si los votantes de El Paso adoptan la Propuesta K, también llamada Carta Climática, durante las elecciones municipales del 6 de mayo. La Proposición instalaría numerosas políticas de amplio alcance diseñadas para abordar el cambio climático en la carta constitucional de la ciudad.

PUBLICIDAD

El estudio de la Cámara tuvo una conclusión alucinante: si se aprueba, la Carta Climática reduciría drásticamente el suministro de electricidad en El Paso y obligaría a las empresas a cerrar en masa. Para 2030, la Propuesta K eliminaría aproximadamente la mitad de los empleos de la ciudad, según el estudio.

Pero los hallazgos presentados por Points Consulting tienen graves fallas, de acuerdo a un nuevo informe de la consultora IdeaSmiths.

Las “predicciones de colapso económico del estudio de la Cámara de El Paso se derivan de la suposición de que la ciudad perdería más del 70% de su energía para 2045, lo cual es atroz y muestra un malentendido fundamental de cómo funcionan los sistemas de energía, particularmente en Texas”, según el informe de IdeaSmiths.

Un comité de acción política de la Cámara y un comité de acción política separado con sede en Houston llamado Consumer Energy Alliance han enviado volantes de campaña y mensajes de texto a los votantes antes de las elecciones de mayo, que repiten la afirmación de que la Propuesta K eliminaría 170 mil empleos para el 2030, o aproximadamente la mitad de la fuerza laboral total de la ciudad.

Andrea Hutchins, presidenta y directora ejecutiva de la Cámara de El Paso, desestimó el informe de IdeaSmiths y dijo que “no ofrece un argumento afirmativo a favor de la Carta Climática” y que no tiene en cuenta los impactos de otros elementos, como una disposición que haría que la ciudad examinara convertir a El Paso Electric, propiedad de los inversionistas, en propiedad de la ciudad.

“Los proponentes locales parecen incapaces de ofrecer un argumento claro a favor de la carta excepto para criticar los datos encargados por la Cámara”, dijo. “La afirmación repetida de que el estudio de EPC está sesgado, en lugar de defender una política sólida, es un claro indicador para nosotros de que la propuesta no puede defenderse por sus méritos”.

Joshua Rhodes, uno de los autores del informe IdeaSmith y científico investigador de la Universidad de Texas en Austin, es un destacado investigador de energía en le estado que ayudó a indagar la causa de la mortal tormenta invernal de 2021 que cubrió gran parte del estado y provocó apagones de varios días. Aunque el informe se realizó de forma independiente, cada uno de los tres autores son miembros o ex alumnos de Webber Energy Group, un equipo de investigación de energía dentro de la Escuela de Ingeniería Cockrell de la Universidad de Texas en Austin.

En una entrevista el jueves, Rhodes dijo que IdeaSmiths inicialmente se propuso hacer una revisión de los estudios que muestran cómo el empleo podría verse afectado a medida que Estados Unidos en su conjunto se acerca a funcionar con electricidad libre de carbono. El grupo no tomó una posición de apoyo u oposición a la Propuesta K.

Dijo que la mayoría de los análisis muestran que la transición a la energía sin carbono probablemente generaría empleos en general, con la industria de la energía eléctrica, incluidos los empleos en transmisión, distribución y producción de hidrógeno, creciendo más rápido de lo que se reduce la industria de los combustibles fósiles.

Pero cuando el grupo IdeaSmiths vio que el estudio de Points Consulting proyectaba un colapso económico en El Paso por la transición de la energía basada en combustibles fósiles, el grupo tuvo que comentar, dijo Rhodes.

“Acabamos de descubrir que estaban haciendo algunas suposiciones que, francamente, no eran realistas”, señaló.

El estudio de la Cámara de El Paso estimó que, debido a que la ciudad se vería obligada a cambiar hacia la energía renovable como la solar y la eólica según la Carta Climática, el suministro de electricidad de la ciudad disminuiría en un 72% para 2045 si los votantes aprueban la medida. Eso se debe a que Points Consulting proyectó una abolición de los combustibles fósiles en la ciudad, lo que, según el estudio, requeriría que cada hogar y empresa comprara electrodomésticos totalmente eléctricos y obligaría a cerrar las plantas de energía de El Paso Electric. Como resultado, la falta de energía obligaría a las empresas a cerrar, según Points Consulting.

Pero la Proposición K no aboliría los combustibles fósiles en El Paso ni exigiría a los residentes a comprar nuevos electrodomésticos. Rhodes comentó que el consultor de la Cámara usó un software de modelado de impacto económico aceptado para su estudio. Pero un modelo, dijo, “solo es tan bueno como los datos que pones en él”.

“Entonces, si hace suposiciones tan estrictas –y su hipótesis principal es que la ciudad pierde más del 70 por ciento de su energía– entonces sí, eso conducirá básicamente a un colapso social”, dijo Rhodes. “Eso es como volver a poner a EP en el siglo XIX.

Points Consulting señaló que la ciudad perdería gran parte de su suministro de energía si los votantes aprueban la Proposición K. Eso se debe a que la carta no define la electricidad producida en plantas de energía nuclear como Palo Verde en Arizona –que proporciona alrededor del 45 por ciento de la electricidad de El Paso– como energía renovable, dice el nuevo estudio. La Proposición K requeriría que la ciudad dependa casi por completo de fuentes renovables, como parques eólicos y solares, que son intermitentes; el sol no siempre brilla y el viento no siempre sopla.

Pero eso ignora el hecho de que El Paso Electric (EPE) puede importar energía de otras empresas de servicios públicos en el estado y en todo el Oeste de los Estados Unidos, señala el informe. Y Points Consulting subestimó enormemente la cantidad de generación solar que los desarrolladores podrían instalar en la ciudad para 2045 para ayudar a reemplazar la energía que generan las turbinas de gas natural de El Paso Electric, según IdeaSmiths.

EPE también podría algún día reemplazar el gas natural que alimenta sus centrales eléctricas con hidrógeno sin carbono.

“La suposición de que El Paso pierde la mayor parte de su suministro de energía, y no la reemplaza, es fundamentalmente errónea desde el punto de vista tecnológico, económico y político”, según el informe de IdeaSmiths.

Así mismo el estudio señaló que El Paso Electric se comprometió anteriormente a generar energía completamente libre de carbono para 2045. El plan de recursos de la empresa de servicios públicos para 2021 ilustró un camino para generar energía 100% libre de carbono en el área sin causar escasez de electricidad o masiva pérdidas de empleo.

“El propio modelo de El Paso Electric... indica que es muy posible impulsar una economía en crecimiento de la ciudad mientras se reducen enormemente las emisiones”, se lee en el informe de IdeaSmiths. “La suposición de que las fuentes de energía no se pueden reemplazar, y que el efecto posterior es que gran parte de los negocios de la ciudad cierran o se mudan, es irracional”.

El Paso Electric se opone a la Propuesta K, en parte debido a la disposición que llama a estudiar la conversión de EPE en una entidad de propiedad de la ciudad.

Hasta el 27 de marzo, EPE había donado $50,000 al comité de acción política de la Cámara de El Paso, llamado El Pasoans for Prosperity, que está haciendo campaña contra la Carta Climática y ha enviado correos que hacen referencia al estudio de Points Consulting.

Consumer Energy Alliance (CEA), con sede en Houston, que también está haciendo campaña contra la Proposición K, informó que no había recibido contribuciones políticas hasta el 27 de marzo. A fines de la próxima semana, el comité de acción política de CEA divulgará sus donaciones más recientes.

Los miembros de Consumer Energy Alliance incluyen algunas de las empresas de servicios públicos, compañías de petróleo y gas y grupos de defensa más grandes del país, como ExxonMobil, Centerpoint Energy y la Asociación de Petróleo y Gas de Texas. Los materiales de la campaña de la CEA citan regularmente el estudio de Points Consulting.

Matthew Gonzales, director ejecutivo del Suroeste de CEA, dijo que el informe de IdeaSmith muestra que El Paso Electric tiene “un plan sólido para proporcionar energía libre de carbono de manera confiable y asequible a las familias y empresas de El Paso”.

“La Proposición K propone lo mismo a un costo mínimo de $9 mil millones para que los contribuyentes compren el servicio público, algo que el informe no menciona”, dijo Gonzales, refiriéndose al costo que Points Consulting estimó que la ciudad probablemente tendría que pagar para adquirir El Paso Electric , aunque la Propuesta K no obliga a la ciudad a adquirir el servicio público. “¿Por qué pagar miles de millones más para llegar al mismo lugar bajo la Carta Climática, sólo que con impuestos y costos de energía continuos más altos?”.