Adquisición de EP Electric costaría billones a la Ciudad

El Cabildo de la Ciudad de El Paso recibió una presentación el martes en la sesión regular para considerar si el municipio podría ser acreedor a la compra de la compañía de El Paso Electric.

Aunque el gasto representaría un costo multimillonario, algunas personas se han levantado para defender la compra al alegar que ‘podría generar beneficios a largo plazo, como el control local sobre las tarifas de los clientes’.

Como se informó anteriormente, un grupo de inversión vinculado a JP Morgan está en el proceso de comprar El Paso Electric Company por un precio de 4.3 mil millones de dólares.

Robert Cortinas, director del Departamento de Finanzas de la Ciudad de El Paso enfatizó en una presentación que para que la Ciudad de El Paso pueda tomar las riendas de la compañía, se tendría que contratar más personas, además todo el proceso de compra y asentamiento, tardaría hasta una década.

“Tendría que haber un estudio de viabilidad, análisis financiero, análisis legal, así como de adquisición y transición. Por lo que esto podría tardar de 5 a 10 años, es el tiempo en para adquirir una compañía de servicios públicos”, dijo Cortinas.

Cortinas expresó que se tiene que ver de cerca las tasas de interés después de la posible compra.

“Existe un acuerdo de 4.3 mil millones con un pago anual de 263 millones de dólares con un costo de casi 8 mil millones de dólares en interés al final del pago del servicio de la deuda. Eso es por 30 años”, expresó Cortinas.

Pero también existe una opción en un plazo por 40 años, que en última instancia el interés que pagaría la Ciudad sumarían 9 mil millones de dólares, por una década más de ‘préstamo’, explicó.

Para que la Ciudad pueda operar y además cubrir la deuda, en préstamos e interés para la compra de la compañía de luz, se tendrían que ajustar las cuentas, y prácticamente caer en austeridad.

“Habría una escasez por 169 millones en operaciones anuales para que la ciudad cubra el servicio de la deuda debido a deficiencias en los ingresos netos”, detalló Cortinas. “Pero también representaría un aumento en la tasa ya fija”, comentó.

El Paso Electric, el Fondo de Inversiones en Infraestructura, (IIF), el personal de la Comisión de Servicios Públicos de Texas y la mayoría de los opositores a la venta propuesta de 4.3 billones informaron que se ‘había llegado a un acuerdo sobre los términos principales’ de la venta, según se informó mediante un documento entregado a finales de noviembre a la Comisión Pública de Utilidades (PUC).



Habla la comunidad de El Paso

Este tema, ha sido uno de los más controversiales en la voz pública. Este martes, poco más de 40 personas se enlistaron para poder expresar su opinión referente a la compraventa de El Paso Electric, en donde también empleados de la compañía expresaron su sentir, incluso recomendando al Cabildo de no ‘municipalizar’ la compañía de servicio eléctrico.

“Le pido a la Ciudad que considere no municipalizar El Paso Electric, así como me preocupo por comunidad, creo que mi voz tiene que ser escuchada. Creo que El Paso Electric siempre ha sido una voz activa, una compañía que brinda a la comunidad, y que esta en buenas causas”, comentó Jesús González, quien ha sido un empleado en El Paso Electric por 13 años.



Autoridades del Condado se oponen

El lunes, el tema también fue discusión en la sesión de la Corte de Comisionados del Condado de El Paso.

Luego de más de una hora y media en sesión ejecutiva, las autoridades del Condado se opusieron de forma unánime a la venta de la compañía eléctrica de El Paso a JP Morgan.