Adquiere maquiladora Eaton el edificio de Helen of Troy

El misterio se resolvió: ya se sabe qué empresa comprará las emblemáticas oficinas de Helen of Troy –la única empresa de El Paso que cotiza en Wall Street– con su almacén adjunto. Se trata de Eaton Corporation, una empresa manufacturera a nivel mundial con operaciones en Ciudad Juárez y en El Paso.

El edificio del Noroeste de El Paso servirá para que Eaton establezca parte de sus operaciones, lo cual le resulta conveniente ya que tiene algunas plantas en la zona aledaña a Helen of Troy.

De hecho, en 2019 Eaton abrió una gran fábrica en el Northwest, que complementa con la instalación de Juárez donde también fabrica y ensambla productos eléctricos.

Los funcionarios de Helen of Troy anunciaron recientemente que la compañía de productos de consumo tenía un contrato pendiente para vender su enorme y ultramoderno edificio de sede corporativa y su almacén adyacente.

La Corte de Comisionados del Condado de El Paso aprobó el martes por la mañana una hoja de términos no vinculante con Eaton. Sin embargo, no se hicieron públicos detalles de esa hoja de términos, que probablemente proporcionaría incentivos del Condado para el proyecto de Eaton.

Se esperaba que el Concejo municipal de El Paso aprobara algunos incentivos tentativos para Eaton en su reunión del martes. Su agenda tiene puntos en su sesión ejecutiva para discutir incentivos económicos.

Alex Mora, gerente de la planta de Eaton en El Paso, habló brevemente en la reunión de la Corte de Comisionados de ayer.

Una fuente con estrechos vínculos con Helen of Troy y dos personas de la industria de bienes raíces de El Paso le dijeron recientemente a El Paso Times que Eaton es la compañía que planea comprar la propiedad de Helen of Troy. No quisieron ser citados.

La venta del edificio está por cerrarse. El complejo incluye el edificio de oficinas de 115 mil pies cuadrados, en la parte delantera, y el almacén de 412 mil pies cuadrados, en la parte trasera.

Según un correo electrónico que Helen of Troy envió a El Paso Inc., la compañía continuará operando en las instalaciones en el futuro cercano y luego trasladará su operación restante de El Paso, que incluye cientos de empleados, a una nueva instalación en la ciudad.

“El Paso es actualmente el centro de servicios compartidos más grande para Helen of Troy y esperamos que continúe desempeñando un papel importante y continuo para la empresa y la comunidad”, afirma el correo electrónico.

Los altos cargos jurídicos, financieros, impositivos, de tesorería, recursos humanos, sistemas y la mitad de los directores ejecutivos de la compañía seguirán radicados en El Paso.

Helen of Troy dijo que espera que la venta del edificio se complete en septiembre u octubre y comenzará a trasladar su negocio de belleza, que incluye las marcas Curlsmith, Drybar y Revlon, a Boston en marzo.

“Esta consolidación tiene como objetivo unir el negocio para permitir una mayor oportunidad de capturar sinergias entre belleza y bienestar”, afirma el correo electrónico. “Con el equipo de U.S. Beauty en un área geográfica, permite que los equipos estén cerca para una mayor innovación y colaboración”.

Los últimos meses han sido una época de cambios para Helen of Troy, un gigante minorista global que fabrica Hydro Flask, OXO, Vicks y otros productos de marca. En julio, los ejecutivos informaron a los empleados sobre la posibilidad de vender la sede de la empresa, donde se encuentra desde hace unos 20 años.

En marzo, el director financiero, Matt Osberg, dimitió. El director ejecutivo de Helen of Troy, Julien Mininberg, anunció su retiro en abril después de 10 años en la empresa. El último día de Mininberg es el 29 de febrero de 2024, y Noel Geoffroy lo sucederá el 1 de marzo.