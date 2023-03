Acusan desaire de secretario de DHS

Como ha sido su costumbre, el secretario de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, visitó el miércoles por quinta ocasión El Paso, Texas, en medio del sigilo y casi en ‘secreto’.

En esta ocasión no sorprendió el que la gira fuera a puerta cerrada –sin permitir ingreso a los medios de comunicación– si no que, a diferencia de lo que pasó en Tucson, su parada anterior de la gira, no convocó a líderes comunitarios para que se enteraran de las acciones que realiza la agencia que preside en materia migratoria y en aras del levantamiento del Título 42 que culminará el 11 de mayo.

“No lo veo como una ofensa para mí como individuo, pero lo veo como una ofensa para la comunidad. La comunidad trabaja muy duro”, dijo Ricardo Samaniego, juez del Condado, tras lamentar que no los haya convocado ni se haya dado el tiempo para informar sobre la situación actual.

“Estamos haciendo todas estas cosas para prepararnos y hubiera sido una excelente oportunidad para que la comunidad viera que está interesado en lo que hacemos”, agregó el político demócrata de la misma filiación que Mayorkas.

La anulación de la medida de salud pública conocida como Título 42, implementada por la administración Trump, con el fin de expulsar de Estados Unidos a las personas migrantes hacia México o a sus países de origen, mantiene en ascuas a la población.

La falta de atención y convocatoria a los actores políticos locales y a la misma población ha sido calificada como una ofensa y un desaire a las autoridades de la Ciudad, el Condado y líderes comunitarios.

De acuerdo a la agenda de Mayorkas, este lunes comenzó sus actividades para atender un evento en Arizona, con el fin de promocionar los esfuerzos para detener el tráfico de fentanilo a través de una operación de múltiples agencias llamada Blue Lotus.

Según un comunicado de prensa, allí se reunió con funcionarios locales, incluida la gobernadora de Arizona, Katie Hobbs, pero en El Paso, el funcionario federal no se reunió con funcionarios locales durante su visita y eso molestó a quienes están tratando de detener una gran crisis humanitaria que se avecina con el fin del Título 42.

“Aún estamos en el limbo, no sabemos qué va a ocurrir con nuestros casos y lo malo es que nadie nos dice nada”, dijo un inmigrante venezolano que deambulaba por la calle Oregon.

No obstante el juez del Condado dijo que a pesar de la falta de información federal, los funcionarios locales están recibiendo informes de los migrantes venezolanos que cruzan la frontera a Juárez, de que hay caravanas de migrantes que se forman en el Sur de México con la intención de llegar a la frontera.

“Si hubiera tenido la oportunidad de hablar con Mayorkas le habría preguntado si la infraestructura migratoria de El Paso es suficiente para lidiar con lo que venga después del 11 de mayo”, dijo Samaniego.

Expresó que de igual forma lo hubiera enterado de las acciones que realizan para atender a los refugiados a través del centro de procesamiento recién inaugurado por el Condado.

“Es lamentable que funcionarios electos de ese nivel actúen de esta manera e ignoren a la comunidad que gracias a ésta llegaron al puesto que ocupan. Así son de malagradecidos, pero sobre todo es una falta de respeto el que desairen y no se reúnan con las autoridades locales para enfrentar juntos la emergencia migratoria”, apuntó Sergio Aguirre, residente de la zona Este de la ciudad.

Pocos detalles

En su visita a la ciudad el secretario de DHS sólo se reunió con jefes y personal de la agencia de Seguridad y Protección Fronteriza y la Patrulla Fronteriza, pero no se dieron pormenores de lo tratado.

En un escueto boletín emitido por la dependencia federal sólo se agregó un párrafo en el que se informa de la visita a esta ciudad. El resto de la información describió las acciones realizadas en Arizona, donde sí se reunió con funcionarios locales, incluida la gobernadora Hobbs.

“El secretario Mayorkas también viajó a El Paso donde se reunió y agradeció a los agentes de USBP y a la Oficina de Oficiales de Operaciones de Campo de CBP por su trabajo y dedicación, y está esperando una respuesta”, documenta el comunicado.

Samaniego manifestó que ahora se está pidiendo a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias $24 millones en fondos adelantados para hacer frente a un aumento de inmigrantes posterior al Título 42 y necesitan estar seguros de que el Gobierno federal está dispuesto a ayudar financieramente al Condado. Esa pudo ser una respuesta de Mayorkas.

“Estamos haciendo todas estas cosas para prepararnos y hubiera sido una excelente oportunidad para que la comunidad viera que está interesado en lo que hacemos”, puntualizó.

Demandas insatisfechas

La Red Fronteriza por los Derechos Humanos, que dirige Fernando García, al igual que otras similares dedicadas a la protección y orientación de los refugiados, han mostrado su molestia por la falta de atención a sus demandas, enfocadas en el respeto, atención y solución a los miles de migrantes asentados en el país.

Nuestras demandas son muy claras, una: solución a los migrantes que están varados en las calles, que están en el limbo… y aún no hay una solución a su petición. No la hay”, expresó García en una entrevista con este medio.

“Y dos: la eliminación inmediata del Título 42, que es una provisión de ley que se está utilizando como estrategia migratoria pero que violenta los derechos humanos, violenta el derecho al asilo”, dijo García. “Es ilegal de muchas formas… el mismo presidente dijo en un principio que no la apoyaba pero en lugar de eliminarla la extendió a migrantes de diversas nacionalidades”.

Desde que tomó posesión como presidente de los Estados Unidos Joe Biden la organización lanzó su campaña para lograr una reforma migratoria pero a más de dos años de mandato no se ven visos de que se haga realidad.

“Es una entera frustración y decepción con respecto a lo que no está haciendo y sí está haciendo el presidente”, dijo García a principios de 2023 cuando sufrieron el desaire del presidente Biden, quien no los tomó en cuenta para armar la iniciativa de control a la avalancha de migrantes que ingresaron al país por los puentes internacionales de la región fronteriza.

Al igual que el resto de otras organizaciones dedicadas a ofrecer servicios de atención, orientación, cobijo y alimentación a los extranjeros no ha sido tomada en cuenta para participar en la solución de la problemática.

