Acusan de violación a 3 ex jugadores de NMSU

Nuevo México— Tres ex jugadores de baloncesto del estado de Nuevo México fueron acusados el jueves (ayer) de múltiples delitos sexuales relacionados con una serie de presuntas agresiones a compañeros de equipo que lo llevaron a la disolución a mediados de la temporada pasada.

Un gran jurado de Nuevo México acusó a los ex Aggies Deshawndre Washington, Kim Aiken Jr. y al Doctor Bradley de múltiples cargos de penetración sexual criminal, conducta sexual criminal y encarcelamiento falso. Washington y Bradley podrían enfrentar 27 años de prisión si son declarados culpables de 13 cargos cada uno. Aiken podría enfrentar 24 años de prisión por 11 cargos.

Al anunciar las acusaciones, el fiscal general del estado no reveló los nombres de las víctimas. A principios de esta semana, dos ex jugadores y un manager estudiantil presentaron una demanda civil contra la escuela, el director atlético Mario Moccia y los ex entrenadores, junto con Washington, Aiken y Bradley, alegando que fueron agredidos sexualmente y amenazados con armas de fuego en el vestuario de New Mexico State.

Esas acusaciones fueron similares a otras presentadas por los ex jugadores Deuce Benjamin y Shak Odunewu en una demanda que la escuela resolvió por $8 millones a principios de este año.

Las denuncias describían un ritual “humilde” en el que los acusados bajaban los pantalones de las víctimas y, en ocasiones, agarraban sus genitales. Las descripciones estaban en línea con los hallazgos de la investigación del Título IX recientemente completada por la escuela sobre los mismos jugadores.

El jueves se presentaron los primeros cargos penales derivados de lo que la escuela inicialmente llamó un incidente de novatadas. Las denuncias relatan episodios que datan de agosto a noviembre de 2022 en los que se acusa a los sospechosos “de retener a jugadores más jóvenes y al personal estudiantil contra su voluntad mientras los violaban. Los presuntos actos incluyeron múltiples incidentes en los que sujetaron por la fuerza a las víctimas mientras agarraban violentamente su área genital”.

Los tres jugadores también están acusados de penetración sexual en segundo grado, que en sí mismo se castiga con hasta nueve años de prisión.

Su primera comparecencia ante el tribunal está prevista para el 22 de noviembre en el condado de Doña Ana, donde tiene su sede el estado de Nuevo México. No se enumeraron abogados para los jugadores.

Ni Washington ni Aiken encontraron nuevos equipos después de abandonar el New Mexico State cuando la temporada se canceló abruptamente y el equipo se disolvió en febrero. Bradley firmó con Nicholls State, aunque un portavoz de la universidad le dijo a la estación de televisión KTSM el jueves que Bradley ya no estaba en el equipo.

El Fiscal General del Estado, Raúl Torrez, también ha estado investigando el manejo por parte de la escuela de los eventos que llevaron a la cancelación de la temporada del equipo.

Los jugadores, entrenadores y administradores “también deben ser conscientes de que si bien esta acción es un primer paso importante para abordar este comportamiento imperdonable, nuestro trabajo para corregir la cultura que permitió que ocurrieran estos crímenes está lejos de terminar”, señaló Torrez en un comunicado.

Nadie ha sido acusado por la muerte de un estudiante de la Universidad de Nuevo México baleado por el delantero de los Aggies, Mike Peake, quien se dictaminó que actuó en defensa propia. Portar armas en el campus o en viajes patrocinados por la escuela va en contra de la política universitaria y es un delito menor en Nuevo México.