Acusan a Trump por documentos secretos

Miami— El Departamento de Justicia tomó el paso legal y políticamente trascendental de presentar cargos penales federales contra el ex presidente Donald Trump, dijeron el jueves varias personas familiarizadas con el asunto, luego de una larga investigación sobre su manejo de documentos clasificados que se llevó consigo al dejar el cargo y luego obstruyendo los esfuerzos del Gobierno para recuperarlos.

Trump dijo el jueves que ha sido acusado formalmente de cargos de mal manejo de documentos clasificados en su finca de Florida, lo que provocó un proceso federal que podría decirse es la más peligrosa de las múltiples amenazas legales contra el ex presidente en su intento de recuperar la Casa Blanca.

El Departamento de Justicia no confirmó públicamente de inmediato la acusación. Pero dos personas familiarizadas con la situación que no estaban autorizadas a discutirla públicamente dijeron que la acusación incluía siete cargos penales. Una de esas personas dijo que los abogados de Trump fueron contactados por los fiscales poco antes de que anunciara en su plataforma Truth Social que había sido acusado.

La acusación involucra al Departamento de Justicia en el proceso judicial políticamente más explosivo de su larga historia.

Su primer caso contra un ex presidente da un vuelco a las primarias presidenciales republicanas que Trump domina actualmente, y cualquier cargo por delito grave aumentaría la posibilidad de una sentencia de prisión de un año.

A los 20 minutos de su anuncio, Trump, quien dijo que debía comparecer ante el tribunal el martes por la tarde, había comenzado a recaudar fondos para su campaña presidencial de 2024. Declaró en un video: “¡SOY UN HOMBRE INOCENTE!” y repitió su conocido estribillo de que la investigación es una “cacería de brujas".

El caso se suma a la profundización del riesgo legal para Trump, quien ya fue acusado en Nueva York y enfrenta investigaciones adicionales en Washington y Atlanta que también podrían conducir a cargos penales. A medida que avanza la acusación, enfrentará las afirmaciones de Trump de un amplio poder ejecutivo contra el mantra del fiscal general Merrick Garland de que ninguna persona, incluido un ex comandante en jefe, debe ser considerada por encima de la ley.

La acusación surge de una investigación de meses realizada por el fiscal especial Jack Smith sobre si Trump violó la ley al retener cientos de documentos marcados como clasificados en su propiedad de Palm Beach, Mar-a-Lago, y si Trump tomó medidas para obstruir los esfuerzos del Gobierno para recuperarlos.

Los fiscales han dicho que Trump se llevó unos 300 documentos clasificados a Mar-a-Lago después de dejar de la Casa Blanca, incluidos unos 100 que fueron incautados por el FBI en agosto pasado en un registro de la casa que subrayó la gravedad de la investigación del Departamento de Justicia.

Trump y su equipo han considerado durante mucho tiempo que la investigación del fiscal especial es mucho más peligrosa que el asunto de Nueva York, tanto política como legalmente. Los asistentes de campaña se habían estado preparando para las consecuencias desde que se notificó a los abogados de Trump que él era el objetivo de la investigación, asumiendo que no se trataba de si se presentarían cargos, sino de cuándo.

Pero no está claro cuáles serán las consecuencias políticas inmediatas y a largo plazo para Trump. Su primera acusación generó millones de dólares en contribuciones de partidarios enojados y no perjudicó a Trump en las encuestas. Pase lo que pase, la acusación, y la lucha legal que sigue, volverá a poner a Trump en el centro de atención, desviando la atención de los otros candidatos que están tratando de generar impulso en la carrera presidencial de 2024.

Trump ha insistido en que tenía derecho a conservar los documentos clasificados cuando salió de la Casa Blanca, y también ha afirmado, sin pruebas, que los había desclasificado.

El caso es un hito para un Departamento de Justicia que había investigado a Trump durante años, como presidente y ciudadano privado, pero nunca antes lo había acusado de un delito. Garland fue designado por el presidente Joe Biden, quien busca la reelección en 2024.

El ex presidente ha tratado durante mucho tiempo de utilizar los crecientes problemas legales para su beneficio político, quejándose en las redes sociales y en eventos públicos de que los fiscales demócratas están impulsando los casos para dañar su campaña electoral de 2024. Es probable que vuelva a confiar en ese libro de jugadas, reviviendo sus afirmaciones de larga data de que el Departamento de Justicia –que, durante su presidencia, investigó si su campaña de 2016 se había confabulado con Rusia–, de alguna manera está armado contra él.

Entre las diversas investigaciones estatales y federales a las que se enfrenta Trump, los expertos legales, incluido el propio ex fiscal general de Trump, habían considerado durante mucho tiempo que la investigación de Mar-a-Lago era una de las más probables de resultar en una acusación y en la que las pruebas parecían favorecer al Gobierno.

Los registros judiciales revelados el año pasado mostraron que los investigadores federales creían que tenían una causa probable de que se habían cometido múltiples delitos, incluida la retención de información de Defensa, la destrucción de registros gubernamentales y la obstrucción de una investigación.

Desde entonces, el Departamento de Justicia ha acumulado evidencia adicional y obtenido testimonios del gran jurado de personas cercanas a Trump, incluidos sus propios abogados.

Los estatutos que rigen el manejo de registros clasificados y la obstrucción son delitos graves que podrían conllevar años de prisión en caso de una condena.

Durante semanas se habían acumulado señales de que se acercaba una acusación, incluida una reunión el 5 de junio entre los abogados de Trump y funcionarios del Departamento de Justicia. Después de esa reunión, Trump dijo en las redes sociales que anticipó que podría ser acusado, incluso cuando insistió en que no había hecho nada malo.

Aunque la mayor parte del trabajo de investigación se había manejado en Washington, con un gran jurado reunido allí durante meses, recientemente se supo que los fiscales estaban presentando pruebas ante un panel separado en Florida, donde muchos de los presuntos actos de obstrucción examinados por los fiscales, incluidos esfuerzos para mover las cajas, se llevaron a cabo.

Los problemas legales de Trump se extienden más allá de la acusación de Nueva York y el caso de documentos clasificados.

El fiscal especial tiene en curso una investigación separada centrada en los esfuerzos de Trump y sus aliados para revocar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020. Y el fiscal de Distrito del Condado de Fulton en Georgia está investigando a Trump por supuestos esfuerzos para trastornar las elecciones de 2020 en ese estado.

Los documentos clasificados en Mar-a-Lago, junto con miles de otros registros gubernamentales no clasificados, fueron llevados de la Casa Blanca al club de Florida después de que Trump dejó el cargo en enero de 2021.

El Departamento de Justicia ha dicho que Trump y sus abogados se resistieron repetidamente a los esfuerzos de la Administración Nacional de Archivos y Registros para recuperar los documentos. Después de meses de estira y afloja, los representantes de Trump devolvieron 15 cajas de registros en enero de 2022, incluidos unos 184 documentos que, según los funcionarios, tenían marcas clasificadas.

Los investigadores del FBI y del Departamento de Justicia emitieron una citación en mayo de 2022 por documentos clasificados que permanecían en posesión de Trump. Pero después de que un abogado de Trump proporcionó tres docenas de registros y afirmó que se había realizado una búsqueda diligente de la propiedad, los funcionarios comenzaron a sospechar que aún quedaban más documentos. Obtuvieron cajas de imágenes de vigilancia de registros que se movían de una sala de almacenamiento en Mar-a-Lago.

La investigación se cocinó a fuego lento durante meses antes de estallar en las noticias de primera plana de manera notable en agosto pasado. Fue entonces cuando los agentes del FBI emitieron una orden de allanamiento en Mar-a-Lago y retiraron 33 cajas que contenían registros clasificados, incluidos documentos ultrasecretos escondidos en una sala de almacenamiento y en un cajón del escritorio y mezclados con pertenencias personales. Algunos registros eran tan confidenciales que los investigadores necesitaron autorizaciones de seguridad mejoradas para revisarlos, dijo el Departamento de Justicia.

La investigación sobre Trump parecía complicada, políticamente, si no legalmente, por el descubrimiento de documentos con marcas clasificadas en la casa de Delaware y la antigua oficina en Washington del presidente Joe Biden, así como en la casa de Indiana del ex vicepresidente Mike Pence. El Departamento de Justicia informó recientemente a Pence que no enfrentaría cargos, mientras que un segundo fiscal especial continúa investigando el manejo de documentos clasificados por parte de Biden.

Pero en comparación con Trump, existen diferencias clave en los hechos y cuestiones legales que rodean el manejo de documentos por parte de Biden y Pence, incluido el hecho de que los representantes de ambos dicen que los documentos fueron devueltos tan pronto como fueron encontrados.

Por el contrario, los investigadores se concentraron rápidamente en si Trump, quien durante cuatro años como presidente expresó su desdén por el FBI y el Departamento de Justicia, había tratado de obstruir la investigación al negarse a entregar todos los documentos solicitados.

El enfoque en la obstrucción fue una reminiscencia de la investigación del fiscal especial que enfrentó Trump como presidente, cuando los fiscales examinaron si Trump intentó frustrar ilegalmente la investigación de Rusia, incluso despidiendo a su director del FBI.