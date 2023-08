Acusan a Trump de al menos un delito electoral

Atlanta— Un gran jurado en Georgia que ha estado investigando al ex presidente Donald Trump por sus esfuerzos para deshacer los resultados de las elecciones de 2020 en ese estado, emitió al menos una acusación formal el lunes, aunque no quedó claro de inmediato contra quién.

No hubo confirmación inmediata de los fiscales del Condado de Fulton sobre quién fue acusado y por qué, pero la existencia de acusaciones se hizo evidente alrededor de las 9 p.m. cuando el juez que durante meses ha estado presidiendo la investigación del gran jurado fue presentado por funcionarios de la oficina del secretario con un conjunto de papeles en una sala llena de reporteros anticipando noticias.

Dentro del juzgado, las cámaras ofrecieron transmisiones en vivo de los movimientos del juez y otros funcionarios del Condado, pero nadie ofreció claridad sobre cuándo podría publicarse una acusación.

El gran jurado en Georgia escuchó a los testigos hasta la noche del lunes en la investigación de subversión electoral de Donald Trump, un largo día de testimonios marcado por la misteriosa y breve aparición en un sitio web del Condado de una lista de cargos penales contra el ex presidente que los fiscales luego desautorizaron.

Los fiscales del Condado de Fulton estaban presentando evidencia al gran jurado mientras avanzaban hacia una posible acusación, convocando a varios ex funcionarios estatales, incluido el ex vicegobernador, como testigos.

Pero el proceso se topó con un obstáculo inesperado a mitad del día, cuando la agencia de noticias Reuters informó sobre un documento que enumeraba los cargos penales que se presentarían contra Trump, incluidos los cargos estatales de extorsión, conspiración para cometer declaraciones falsas y solicitud de violación del juramento por parte de un funcionario público.

Reuters, que luego publicó una copia del documento, dijo que la presentación fue retirada rápidamente. Un portavoz de la fiscal de Distrito del Condado de Fulton, Fani Willis, dijo que el informe de los cargos presentados era “inexacto”, pero se negó a comentar más sobre un alboroto que el equipo legal de Trump aprovechó rápidamente para atacar la integridad de la investigación.

La oficina del secretario de los tribunales del Condado de Fulton emitió más tarde una declaración que parecía sólo generar más preguntas, calificando el documento publicado como “ficticio”, pero sin explicar cómo llegó al sitio web del tribunal. La oficina del secretario dijo que los documentos sin números de casos oficiales “no se consideran presentaciones oficiales y no deben tratarse como tales”. Pero el documento que apareció en línea tenía un número de caso.

Cuando se le preguntó sobre el documento “ficticio” el lunes por la noche, el secretario de la Corte, Che Alexander, dijo: “Quiero decir, no sé qué más decir, como, gracia... no sé, no he visto una acusación, cierto, así que no tengo nada”.

Sobre la pregunta de si el sitio web había sido hackeado, dijo: “No puedo hablar de eso”.

Trump y sus aliados, que han caracterizado la investigación como políticamente motivada, inmediatamente aprovecharon el aparente error para afirmar que el proceso fue amañado. La campaña de Trump tenía como objetivo recaudar fondos, enviando un correo electrónico con el documento eliminado desde entonces incrustado.

“El testimonio del Gran Jurado ni siquiera TERMINÓ, pero está claro que el fiscal de Distrito ya decidió cómo terminará este caso”, escribió Trump en el correo electrónico, que incluía enlaces para dar dinero a su campaña. “Esta es una desgracia absoluta”.

El equipo legal de Trump dijo que no fue un “simple error administrativo”. Más bien fue “emblemático de las violaciones constitucionales generalizadas y flagrantes que han plagado este caso desde su inicio”, dijeron los abogados Drew Findling, Jennifer Little y Marissa Goldberg.

No estaba claro por qué se publicó la lista mientras los miembros del gran jurado aún escuchaban a los testigos en la extensa investigación sobre las acciones tomadas por Trump y otros en sus esfuerzos por revertir su estrecha derrota en Georgia ante el demócrata Joe Biden.

Tampoco estaba claro si los miembros del gran jurado sabían que la presentación se publicó en línea. Todavía tendrían que votar por los cargos, por lo que los cargos enumerados en la publicación pueden o no ser presentados en última instancia contra Trump.

Los expertos legales dijeron que era probable que se tratara de un error administrativo al enumerar los cargos que los fiscales planeaban pedirle al gran jurado que votara. Los fiscales redactan las acusaciones y las presentan al gran jurado, que finalmente decide si presenta los cargos.

“Creo que esto nos dice lo que planean presentar al gran jurado, y el gran jurado podría decir que no”, dijo Clark Cunningham, profesor de Derecho de la Universidad Estatal de Georgia. Dijo que si bien el error le dará al equipo legal de Trump motivos para quejarse, “no hundirá el caso”.

“¿Sus abogados harán mucho ruido al respecto? Sí, lo harán. ¿El señor Trump hará mucho ruido al respecto? Sí, lo hará. Estoy seguro de que tendrá que haber una explicación para ello”, dijo Cunningham.

Una persona que dijo que había sido llamada a testificar ante el gran jurado sugirió el lunes que el proceso podría avanzar más rápido de lo previsto. George Chidi, un periodista independiente, había tuiteado previamente que se le pidió que testificara el martes, pero luego publicó que iría a la Corte el lunes y agregó: “Se están moviendo más rápido de lo que pensaban”.

Chidi escribió en The Intercept el mes pasado que irrumpió “en una reunión semiclandestina de republicanos que pretendían ser los electores oficiales de Georgia en diciembre de 2020”. Describió que lo echaron de la habitación justo después de entrar y le dijeron que era una “reunión educativa”.

El ex vicegobernador Geoff Duncan, quien durante el fin de semana dijo que también se le había pedido que testificara el martes, compareció ante el gran jurado el lunes. Dijo a los periodistas fuera del juzgado que las elecciones de 2020 habían sido “justas y legales” y dijo que ahora era la “oportunidad de sacar a la luz la historia verdadera”.