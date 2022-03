Acusan a residente de defraudar al ISR

Un gran jurado federal en El Paso emitió el miércoles una denuncia acusando a una residente de esta ciudad por su papel en la preparación de declaraciones de impuestos falsas y cometiendo fraude bancario.

Según documentos judiciales, Dawn Marie Muñoz, de 52 años, presuntamente no declaró sus ingresos al IRS para los años fiscales 2015, 2016, 2017 y 2018. Además, desde marzo de 2016 hasta abril de 2018, Muñoz supuestamente preparó declaraciones de impuestos sobre la renta para otros en las que no declaró ingresos o sobre deducciones notificadas que hacen que las declaraciones sean falsas. Además, Muñoz cobró cheques de manera fraudulenta y se embolsó dinero al que no tenía derecho.

Muñoz está acusada de cuatro cargos de hacer y suscribir una declaración falsa; nueve cargos de complicidad en la preparación y presentación de una declaración falsa; y tres cargos de fraude bancario. La acusada está tentativamente programada para su comparecencia ante el tribunal la próxima semana ante un juez magistrado federal para el Distrito Oeste de Texas. Si es declarada culpable, enfrenta una sentencia máxima de tres años de prisión por cada uno de los cargos de hacer declaraciones falsas y preparar declaraciones falsas y una sentencia máxima de 30 años de prisión por cada uno de los cargos de fraude bancario. Un juez de un tribunal de distrito federal determinará cualquier sentencia después de considerar las Pautas de sentencia de EU y otros factores legales.

El IRS-CI y el FBI están investigando el caso. El fiscal federal adjunto Mallory J. Rasmussen está procesándolo.