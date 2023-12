Acusan a fiscal de Distrito de politizar el caso Crusius

El fiscal de Distrito (DA) de El Paso, Bill Hicks, está jugando a la política con el caso del tiroteo masivo en Walmart, y las decisiones en el caso se toman con miras a que sea elegido en 2024, según la ex fiscal principal del caso, quien renunció en noviembre.

“No me dieron los recursos para preparar y limpiar adecuadamente el caso”, escribió la ex fiscal adjunta de Distrito Loretta Hewitt en su entrevista de salida con el Condado, que fue obtenida por El Paso Matters. “El señor Hicks y su administración no mostraron ningún aprecio por el trabajo que estaba haciendo. Sólo le preocupaba quedar bien en las entrevistas de noticias.

“Poco después de ser contratada, me dijeron que todas las decisiones relacionadas con el caso Walmart se tomarían para que el señor Hicks fuera reelegido para afectar positivamente su campaña de reelección”.

No se pudo contactar a Hewitt, quien fue contratada en enero por Hicks, para que hiciera comentarios.

Hicks, quien fue nombrado fiscal del Distrito en diciembre de 2022 en parte para preparar el caso de Walmart para el juicio, dijo a El Paso Matters el viernes por la noche que fue decepcionante leer los comentarios de Hewitt.

También dijo que algunas de las cosas que ella escribió, incluido que ella fue la única que se reunió con todas las víctimas y sus familias, simplemente no son ciertas.

“Mi prioridad número uno era volver a encarrilar el caso de Walmart”, dijo Hicks. “Decir lo que ella dijo es algo cínico y horrible. En los últimos 11 meses hemos tomado un caso que fue manejado horriblemente –estaba en una situación que era horrible– y estamos listos para ir a juicio, donde podremos proteger adecuadamente los intereses de esta comunidad”.

Cuando Hewitt renunció en noviembre, Hicks emitió un comunicado diciendo que Hewitt era la “abogada número uno a cargo de organizar el caso, preparar a los testigos y revelar los hallazgos a la defensa”.

El comunicado de la oficina también decía que Hicks fue el “primero a cargo”.

“Es importante entender que el fiscal Hicks siempre ha sido el procurador a cargo de la acusación de Walmart y será el “primer presidente del caso cuando llegue a juicio”, señala el texto del DA.

Esa declaración de noviembre contradice lo que dijo Hewitt durante su entrevista de salida.

También contradice lo que Hicks dijo a KFOX-TV durante una entrevista en enero. En esa entrevista, Hicks dijo que Hewitt era la nueva jefa del equipo de juicio para el caso Walmart. Hicks también le dijo a El Paso Inc. que Hewitt fue “traída aquí a El Paso para liderar el caso para nosotros”.

Hicks reiteró el viernes que él es y será el principal acusador del caso cuando llegue a juicio.

“Los abogados que trabajan en este caso funcionan como un equipo”, dijo. “En cuanto a quién está a cargo de las decisiones estratégicas y de la estrategia general, esas decisiones son mías”.

Hewitt fue asistente del fiscal de Distrito del Condado de Bexar en San Antonio, donde procesó varios casos de asesinato capital.

“Me contrataron como jefa del equipo de juicio del caso del tiroteo masivo en Walmart y me dijeron que yo estaría a cargo de tomar todas las decisiones del juicio sobre el caso, que estaría a cargo del equipo que supervisaba y que tomaría las principales decisiones relativas a la preparación del caso para el juicio.

“El fiscal de Distrito no cumplió con estas condiciones de trabajo”, escribió Hewitt en su entrevista de salida.

También señaló que cuando se trata de procesar casos de asesinato capital, tiene más experiencia que nadie en la Oficina del Fiscal de Distrito, incluido Hicks.

“A pesar de que me dijeron que yo era la jefa a cargo del caso, no fui incluida en la mayoría de las decisiones, discusiones o reuniones sobre el caso. En cambio, el señor Hicks consultó con el jefe de gabinete, Luis René Díaz y su amigo, John Briggs”, escribió.

“Mi empleador ignoró por completo mi experiencia y mis conocimientos, especialmente cuando no estaba de acuerdo con sus decisiones”.

Aunque Hewitt ya no está, Hicks dijo que el caso sigue encaminado.

“Todo lo que hacemos es en equipo y el que ella deje la oficina simplemente significa que la siguiente persona entra y hace el trabajo aún mejor”, dijo.

Hicks es el tercer fiscal de Distrito que supervisa el caso estatal en el ataque terrorista a Walmart del 3 de agosto de 2019. Al menos nueve fiscales que anteriormente estaban a cargo del proceso renunciaron o se mudaron.

El pistolero, Patrick Crusius, se declaró culpable de varios delitos de odio y cargos por posesión de armas en un tribunal federal. Había publicado un discurso en línea diciendo que estaba tratando de “detener la invasión hispana de Texas”. Fue sentenciado a 90 cadenas perpetuas consecutivas después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos decidiera no solicitar la pena de muerte, y actualmente se encuentra recluido en el Centro de Detención del Condado de El Paso.

No se ha fijado una fecha para el juicio estatal.

Hicks fue nombrado fiscal de Distrito por el gobernador Greg Abbott después de que la ex fiscal de Distrito Yvonne Rosales renunciara en diciembre de 2022 en medio de acusaciones de fallas masivas en su oficina, incluido el procesamiento del caso Walmart.

Hicks ha anunciado que buscará la nominación del Partido Republicano para fiscal de Distrito durante las primarias de marzo. Tres demócratas buscan la nominación. Los ganadores de las primarias se enfrentarán en noviembre.