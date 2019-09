Acusan a ex tesorera escolar de malversar fondos

Stacey Telles, ex tesorera de la banda de música de Montwood High School, es buscada por las autoridades bajo sospecha de malversación de fondos que ascienden a 50 mil dólares, informó el Departamento de Policía de El Paso (EPPD).

Por medio de un comunicado de prensa, la autoridad señaló a Telles como prófuga de la justicia bajo la sospecha de que a lo largo de seis meses dispuso de la cantidad de dinero que fue puesta bajo su cuidado en su cargo de tesorera de la banda de música de los Rams de Montwood.

Trascendió que Telles había hecho arreglos con su abogado para entregarse a la autoridad durante la mañana del martes 2 de septiembre, sin embargo, la mujer no se presentó.

Ante el incumplimiento del acuerdo con la ley, detectives de EPPD se presentaron en el domicilio de Telles, ubicado en la cuadra 11700 de la calle Royal Banner.

Sin embargo, los detectives no encontraron a la mujer quien ahora es requerida por la justicia, además de que el domicilio fue abandonado por sus ocupantes.