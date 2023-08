Acusan a ex regidora de violar Código de Ética

Aunque perdió su reelección, la ex regidora Claudia Rodríguez todavía enfrenta la posibilidad de ser amonestada por parte de la Comisión de Revisión de Ética de El Paso.Esta semana, un ciudadano presentó una queja en su contra por el uso de su tarjeta de gasolina emitida por la ciudad el año pasado.

Rodríguez gastó casi 5 mil 300 dólares en mil 459 galones de gasolina, según una auditoría realizada por el Auditor Interno en Jefe, Edmundo Calderón.

"La última denuncia presentada en mi contra es prueba de que se trata de un golpe político", escribió Rodríguez en un comunicado. "¿Por qué? Porque ya no estoy en el cargo. Mi posición es que no hice nada malo y no participaré en este proceso judicial irregular".

La denuncia contra Rodríguez fue presentada el lunes por la mañana por Tom Laign, un residente del Distrito 6, que ahora está representado por el representante de la ciudad Art Fierro, quien derrotó a Rodríguez en las elecciones del año pasado.

"Cada vez que alguien es elegido para un cargo público, se le otorga una posición de confianza pública", dijo Laign. "Incluso cuando dejaron el cargo, como lo hizo Claudia Rodríguez en este caso, ella todavía mantuvo esa confianza pública mientras aún estaba en el cargo".

Laign señala en su denuncia una letanía de errores cometidos por Rodríguez, que fueron identificados originalmente por el Auditor Interno Jefe Edmundo Calderón en el informe de su oficina a principios de este año. El informe mostró tres casos de repostajes consecutivos y dos casos de compra de más de 14 galones el mismo día.

Además, el informe de Calderón también mostró que Rodríguez había usado su tarjeta de combustible de la ciudad para comprar gasolina en Van Horn, Fort Stockton y Carlsbad, Nuevo México. Calderón determinó que Rodríguez probablemente estaba llenando combustible en varios vehículos y describió su uso de combustible como "excesivo".

"Las acciones de la representante Rodríguez son completamente inaceptables para una representante electa del pueblo", escribió Laign en su denuncia, "y hay que pedirle cuentas".

Una denuncia de ética similar fue presentada contra la representante del Distrito 3 Cassandra Hernández. La Comisión de Revisión de Ética emitió una carta de reprimenda contra Hernández por el uso de su tarjeta de combustible para 2022.

Hernández gastó $6,700 en gastos de combustible con la tarjeta de combustible financiada por los contribuyentes. Desde entonces ha devuelto el dinero, pero introdujo una moción para reconsiderar la reprimenda.

La Comisión de Revisión de Ética votó unánimemente para rechazar la solicitud de la regidora. El comité determinó el miércoles 23 de agosto que las pruebas que Hernández buscaba presentar como fundamento para una segunda audiencia no cumplían con el umbral legal de "evidencias recientemente descubiertas" y, por lo tanto, no justificaban una mayor investigación.

En una carta a los funcionarios de la ciudad, Hernández afirmó que debía tener una segunda audiencia por el hecho de que el presidente de la Comisión de Revisión de Ética, Casey Williams, quien libró una campaña agotadora contra Hernández en 2017 para el puesto del consejo del Distrito 3 y presentó una queja de ética contra dos años más tarde, debería haber sido recusada de supervisar la primera audiencia.

Uso más que frecuente

Claudia Rodríguez, quien lanzó su candidatura a la reelección en septiembre de 2022 y perdió su escaño en la segunda vuelta de diciembre, usaba su tarjeta de gasolina cada pocos días, según los hallazgos de la auditoría.

De enero a mayo, la auditoría muestra que Rodríguez se estaba llenando después de unos tres o cuatro días con compras de gasolina sin plomo suprema y regular.

Rodríguez dijo que admite que su vehículo consume mucha gasolina, pero dijo que nunca le dijeron que no podía usar la tarjeta emitida por la ciudad para un tipo específico de gasolina. Dijo que uno de sus vehículos usa gasolina suprema, mientras que un vehículo alternativo usa gasolina regular sin plomo. Las veces que hubo compras de ambos tipos de combustible, dijo que uno de sus autos estaba en reparación o tuvo que recurrir a un alquiler.

“Ese es el auto que uso para trabajar. Ese era el auto que usaba para ir a mis reuniones y a cualquier evento de la ciudad y era algo diario que usaba mi vehículo para eso”, dijo Rodríguez.

En septiembre, los registros muestran que realizó ocho compras de gasolina con un intervalo de aproximadamente cuatro días; nueve compras con aproximadamente seis días de diferencia en octubre; y 10 compras con menos de tres días de diferencia en noviembre.

La auditoría también encontró que Rodríguez usó su tarjeta de gasolina en Van Horn, Texas, en mayo y agosto sin poder determinar el motivo de los gastos. También realizó compras de combustible en días consecutivos en al menos tres ocasiones.

En noviembre, Rodríguez usó su tarjeta de gasolina varias veces al día durante al menos tres días: el 7 de noviembre, un día antes de las elecciones de mitad de período, el 13 y el 28 de noviembre.

Rodríguez dijo que no sabía por qué había cargos en Van Horn, aunque dijo que ella era la única que usaba la tarjeta de gasolina. Durante el período de noviembre, dijo que estaba trabajando mucho en su distrito a pesar de postularse para la reelección.

“No dejé de trabajar. Seguí yendo al Ayuntamiento, todavía tuve reuniones con mis electores. Trabajé mucho”, dijo Rodríguez.

En diciembre hubo seis compras con un intervalo de aproximadamente seis días. El último reabastecimiento de Rodríguez fue en su último día en el cargo.

“Con base en la cantidad de combustible que se compra, la frecuencia de las compras de combustible en días consecutivos/mismos días y el tipo de combustible comprado en el año calendario 2022; los datos indican que dos o más vehículos están recibiendo combustible”, afirman los resultados de la auditoría.