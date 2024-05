Acusa Pence a cárteles de controlar la frontera

El ex vicepresidente Mike Pence visitó la frontera en El Paso el martes, con el objetivo de mantener el foco en la crisis migratoria que, según él, afecta a los 50 estados y que atribuyó a los cárteles de la droga que operan ahora el negocio del tráfico humano.

Pence realizó una mesa redonda en las instalaciones de la Universidad de Texas en El Paso (UTEP), con funcionarios de las fuerzas del orden, incluyendo al ex jefe de la Patrulla Fronteriza Rodney Scott, quien sirvió bajo el mando de Pence y el ex presidente Donald Trump. También se reunió con Thaddeus Cleveland, un ex agente de la Patrulla Fronteriza que ahora es el sheriff del Condado de Terrell, Texas.

“Escuchar las historias de sufrimiento a manos de los cárteles en la frontera fue desgarrador y no pararemos hasta que Joe Biden cambie de rumbo, ponga la seguridad del pueblo estadounidense en primer lugar y asegure la frontera”, publicó Pence en su cuenta de la red social X, antes conocida como Twitter.

“Estoy aquí como un estadounidense profundamente preocupado que vive en el corazón del país y sabe que la crisis en nuestra frontera Sur no sólo afecta a los estados del Sur. Afecta a los 50 estados de este país”, dijo Pence en entrevista con el sitio web NewsNation.

Durante la mesa redonda en UTEP, Pence escuchó con atención la ponencia de Rodney Scott, quien aseguró que los cárteles de la droga envían a millones de migrantes a la frontera con falsas promesas, a fin de distraer a los agentes y recursos de Estados Unidos, para de esa manera cruzar mercancías ilícitas a territorio estadounidense.

Después de participar en el foro, donde se tomó una fotografía con la presidenta de UTEP, Joyce Wilson, quien fuera funcionaria de la Fuerza Aérea de EU en tiempos de Trump y anteriormente fue congresista republicana por Nuevo México, Pence se trasladó al muro fronterizo en el área de Sunland Park.

Mientras observaba la frontera en Nuevo México, se podían ver contrabandistas en una cresta, algo poco común durante las visitas políticas a la zona, que generalmente se evitan debido a los peligros, señaló NewsNation.

Pence dijo que los medios han desviado su atención de la frontera, lo cual él llamó un “problema de seguridad nacional”. Su visita se produce antes de una votación en el Senado esta semana sobre un proyecto de ley bipartidista sobre la frontera que se espera que fracase.

Durante la presidencia de Trump, unos 2.5 millones de migrantes fueron expulsados bajo la orden de salud pública del Título 42. Desde 2021, bajo el presidente Joe Biden, alrededor de 2 millones han ingresado a Estados Unidos cada año.

Pence, que no ha respaldado la candidatura de Trump para 2024 en medio de tensiones por los disturbios en el Capitolio del 6 de enero, dijo que asegurar la frontera sería la “prioridad número uno” de Trump si gana un segundo mandato.

El ex vicepresidente ayudó a negociar la política de “Permanecer en México” para los solicitantes de asilo, diciendo, “eso es lo que es negociar” a pesar de la oposición mexicana.

Pence cree que el Congreso prefiere tener un problema de inmigración en lugar de resolverlo, instando a los legisladores a “ponerse a trabajar en ello”.

