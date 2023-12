Acusa paseña a doctor por embarazo no deseado

Grissel Velasco no quería más hijos.

En 2014, Velasco, que en ese momento tenía 31 años, estaba esperando su tercer hijo y estaba recibiendo atención en Sun City Women’s Health Care en El Paso, propiedad del obstetra-ginecólogo y entonces miembro del Concejo Municipal de El Paso, Dr. Michiel Noe.

Con la orientación del personal de Sun City, supuestamente por recomendación de Noe, pagó para recibir una ligadura de trompas al mismo tiempo que daba a luz a su bebé. Tener más partos por cesárea en el futuro sería riesgoso, recuerda que le dijeron.

“Ellos eran los que me leían los papeles, y por eso firmé para no tener hijos”, dijo Velasco en español durante una entrevista con KERA News. “Acepté no tener más hijos”.

Pero alrededor de octubre de 2015, una prueba de embarazo casera resultó positiva. Una ecografía en una clínica de Nuevo México confirmó que Velasco estaba embarazada de cuatro o cinco meses de una niña sana.

Velasco dijo que salió de la cita llorando, aterrorizada. Recuerda que más tarde intentó explicarle al médico de su hijo cómo estaba embarazada de nuevo cuando su hijo tenía sólo un año.

“Rompí a llorar y le dije a ella: ‘No es mi culpa’”, dijo Velasco. “Ella me dice: ‘¿Cómo es que esto no es culpa tuya?’ Le digo que no, no es mi culpa. O sea, pagué para que me operaran y no sé qué hizo el doctor, porque estoy embarazada otra vez”.

Casi 10 años después, la demanda por negligencia médica de Velasco contra Noe y su clínica está ante la Corte Suprema de Texas. El fallo del tribunal podría determinar hasta qué punto se puede conceder a las personas una indemnización por la carga de un embarazo no deseado, o podría proteger a los profesionales médicos de la responsabilidad por causar esos embarazos debido a negligencia.

También es un fallo que podría tener implicaciones importantes en un estado como Texas, donde las estrictas leyes sobre el aborto hacen que lograr un aborto sea casi imposible después de la anulación de Roe vs. Wade.

Lo que dice la ley

Las prohibiciones del aborto en Texas dan prioridad al nacimiento en casi todas las circunstancias. La Corte Suprema de Texas examinó las estrechas exenciones médicas del estado para el aborto en la Corte el mismo día que los abogados de Velasco y Noé presentaron sus argumentos ante los jueces estatales.

Velasco, que ahora tiene 40 años, dijo que no quería abortar y llegó a amar a su hija antes de que naciera. Pero el embarazo no deseado despertó sentimientos complicados y puso en suspenso sus planes de vida. La nativa de Ciudad Juárez es técnica en uñas y esperaba estudiar cosmetología y eventualmente abrir su propio salón.

“Tardé en aceptar mi embarazo”, dijo. “No fue nada fácil para mí. Estaba muy deprimida, lloraba mucho, a veces incluso tenía muy mal genio”.

En una declaración jurada, Velasco también afirmó que a veces se sentía suicida, enojada, angustiada y culpable por sentirse así.

La abogada de Dallas, Linda Turley, dijo que los tribunales de Texas han dictaminado de varias maneras si se pueden conceder daños y perjuicios por un embarazo no deseado causado por negligencia y en qué medida. Turley, que no está involucrada en la demanda pero tiene experiencia en casos de negligencia médica, dijo que la novedad del caso es probablemente la razón por la que el tribunal más alto del estado lo aceptó.

“Lo que este caso señala, junto con la eliminación de derechos bajo Roe, es que cuando una mujer tiene un embarazo no deseado en Texas, no tiene opciones”, dijo Turley. “Tenemos una ley antiaborto muy estricta, y una mujer básicamente no tiene derecho a interrumpir su embarazo, por lo que en situaciones como la de la Sra. Velasco, es mucho más probable que veamos que el embarazo llegue a término, aunque no sea deseado, cuando resulta de negligencia médica en la prestación de atención”.

Un juez de Distrito de El Paso primero desestimó las acusaciones de Velasco de negligencia médica, fraude, imposición intencional de angustia emocional y otras acusaciones. Pero un tribunal de apelaciones estatal decidió más tarde que la evidencia respaldaba su reclamo de negligencia médica. Los abogados de Noe no estuvieron de acuerdo y llevaron el caso a la Corte Suprema del estado.

Noe, de 62 años, es propietario y opera Sun City Women’s Health Care desde 2001. Su abogada Diana Faust rechazó las solicitudes de comentarios de KERA.

En los documentos judiciales y durante los argumentos orales, Noé y sus abogados dicen que no le realizó la ligadura de trompas a Velasco porque sus registros médicos indicaban que ella no la solicitó. Noe testificó que Velasco tampoco esperó el período completo de consentimiento de 30 días antes de ligarse las trompas, como lo exige la ley.

Faust no cuestiona completamente la validez de los reclamos de Velasco, pero dijo que si Noé tuviera que pagar daños por negligencia médica, la cantidad tendría que ser igual a los gastos médicos de Velasco causados por el embarazo y parto no deseados, nada más.

Durante los argumentos orales de la Corte Suprema el mes pasado, señaló que no hay otros gastos médicos registrados para el embarazo y el parto aparte de los $400 que Velasco pagó por la ligadura de trompas, que fueron reembolsados alrededor de noviembre de 2015. El límite en Texas para daños no económicos en una demanda por negligencia médica es de $250,000, según la ley estatal.

“El tribunal tendría que concluir que este beneficio, esta alegría, esta bendición que es para ser presumida del nacimiento de un niño sano no es un daño legal por el cual se puedan recuperar daños”, dijo.

‘Regla prevaleciente sobre beneficios’

Si tener un hijo es un beneficio absoluto, considerando también su salud y sus posibilidades de supervivencia, es una cuestión que los tribunales de Texas han sopesado en una serie de casos durante décadas.

La Corte Suprema de Texas dictaminó en 1975 que una pareja podía recibir una compensación por los gastos médicos y hospitalarios de su hijo discapacitado. La pareja argumentó que Dortha Jean Jacobs podría haber interrumpido su embarazo si su médico no le hubiera malaconsejado sobre los efectos de la rubéola en la salud de su hijo.

Una Corte de Apelaciones de Waco dictaminó en 1995 que, aunque Sandra Flax dio a luz a un niño sano después de un procedimiento anticonceptivo fallido, aún podía recuperar daños y perjuicios debido a los problemas de salud que enfrentó durante el embarazo no deseado.

Aparte de las demandas por negligencia médica, la Corte Suprema de Texas dictaminó recientemente que, si bien el feto de Kate Cox recibió un “diagnóstico trágico” de trisomía 18, la nativa de Dallas no podía abortar legalmente en el estado porque ella y su médico no habían demostrado que era una condición potencialmente mortal para Cox bajo la exención médica del estado.

Joe López, abogado de Velasco, argumentó que el caso de su cliente no se trata de la salud, el beneficio o el valor monetario de un niño. Tampoco se trata de un procedimiento fallido, afirmó. Se trata de que Noé y su personal supuestamente no le dijeron a Velasco que el procedimiento no se había realizado.

Según ese razonamiento, ella merecería una compensación por la angustia mental, el dolor y el sufrimiento que causó la supuesta negligencia, algo que, según López, debería decidir un jurado.

“El tribunal no puede decir: ‘Dios mío, ella tuvo un bebé, esto es fantástico’”, dijo a los jueces. “Ya no es así como funciona el mundo”.

Velasco no siente nada más que amor por su familia, que ha crecido a cinco hijos; le ligaron las trompas hace tres años cuando dio a luz al más pequeño. Habiendo abortado antes, Velasco dijo que ser madre es lo mejor que le ha pasado.

Aun así, Velasco dijo que reconocería el embarazo inesperado si creyera que fue culpa suya.

“En este caso, puedo decirles que amo a mi hija”, dijo Velasco. “Pero el médico cometió un error. Entonces, no es que esté exigiendo dinero, ni mucho menos. Es sólo que el médico... ¿qué hace como médico?