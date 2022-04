Acuerdan no emplear a indocumentados

Dos empresas de El Paso se asociaron el día de ayer con las Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para fortalecer sus prácticas de contratación corporativa y reducir el empleo no autorizado.

Transmountain Corral LLC, DBA Golden Corral y Access Communications Group LLC, (AGC) se asociaron con “IMAGE”, un acuerdo mutuo de ICE entre empleadores gubernamentales.

PUBLICIDAD

La empresa de comunicación y restaurante estilo buffet se unió a más de 15 empresas que son socias de IMAGE en el área de responsabilidad de SAC EI Paso, que se extiende desde Alpine, Texas, hasta Albuquerque, Nuevo México.

“HSI da la bienvenida y felicita a estas dos empresas por su compromiso no sólo de proteger la integridad de su fuerza laboral, sino también de mantener las mejores prácticas en lo que respecta a la contratación”, dijo Frank B. Burrola, agente especial a cargo de HSI El Paso.

“Las empresas que eligen unirse a IMAGE ayudan a reducir el empleo no autorizado y el uso de documentos de identidad fraudulentos que pueden poner en riesgo nuestra seguridad nacional”, añadió.

Burrola dijo que el HSI se compromete a defender las leyes que rigen la explotación laboral.

“Estas leyes ayudan a proteger los empleos de los ciudadanos estadounidenses y otras personas que están empleadas legalmente, reducen el incentivo de la migración ilegal, eliminan las ventajas competitivas injustas para las empresas que contratan mano de obra ilegal y, en última instancia, ayudan a fortalecer la seguridad pública y la seguridad nacional” aseveró.

Transmountain Corral LLC, DBA Golden Corral, es una cadena de restaurantes estadounidense que ofrece buffet libre y grill. Es una empresa privada con sede en Raleigh, Carolina del Norte, con ubicaciones en 43 estados. La ubicación de Transmountain emplea a 56 trabajadores.

Por su parte, ACG administra proyectos a gran y pequeña escala, desde construcción y cámaras de seguridad hasta ingeniería y servicios audiovisuales.

Sus clientes incluyen el Departamento del Interior, Departamento de Defensa, Fuerza Aérea Alemana, NASA, así como múltiples distritos escolares. Cuenta con 27 empleados.

Julio Chairez, gerente general de Transmountain Golden Corral, y Ana Espinoza, presidenta y directora ejecutiva de ACG, representaron a sus empresas el miércoles.

“Decidimos convertirnos en un socio de IMAGE para ayudar a nuestra empresa a mejorar nuestro cumplimiento de nuevas contrataciones y prácticas comerciales”, dijo Chairez.

“Recomendamos a todas las pequeñas empresas que se unan a IMAGE para evitar multas costosas debido al incumplimiento de I-9 y/o errores en los documentos. IMAGE nos atrajo porque es absolutamente gratis y lo vemos como una herramienta o servicio proporcionado por HSI para ayudarnos a educarnos como empleadores”, añadió.

Espinoza, quien ha aprovechado las capacitaciones de IMAGE ofrecidas por HSI, dijo: “Como una pequeña empresa que está creciendo rápidamente, debemos asegurarnos de cumplir. A lo largo del viaje para convertirnos en socios de IMAGE, hemos aprendido lecciones valiosas y el apoyo que nos ofrecieron fue incomparable.

“Estamos agradecidos de haber podido aprender y evitar las trampas comunes que las empresas en crecimiento pueden ver cuando su enfoque no está en el cumplimiento. El programa IMAGE es uno que recomendaría a todas y cada una de las empresas, grandes o pequeñas. Las capacitaciones de IMAGE a las que asistí me dieron la oportunidad de ver las deficiencias y los riesgos que podríamos haber tomado si no nos asociamos con IMAGE”, añadió.

Para calificar para la certificación IMAGE, los socios deben aceptar las siguientes condiciones: realizar una autoevaluación de sus prácticas de contratación para descubrir vulnerabilidades que podrían ser aprovechadas por trabajadores no autorizados; inscribirse en E-Verify, un programa de verificación de elegibilidad de empleo; capacitar al personal sobre las mejores prácticas de empleo de IMAGE y el uso de nuevas herramientas de evaluación; puede someterse a una auditoría del Formulario I-9 por parte de ICE.

Los trabajadores indocumentados obtienen trabajos a través de medios engañosos, como presentar documentos falsos, completar solicitudes de beneficios fraudulentas y robar la identidad de los trabajadores estadounidenses legales.

El programa IMAGE ayuda a combatir el empleo ilegal y reduce las vulnerabilidades que ayudan a los no ciudadanos a obtener dicho empleo.

El programa IMAGE se anunció en julio de 2006 para ayudar a los empleadores a desarrollar una fuerza laboral más segura y estable. También mejora la concienciación sobre documentos fraudulentos a través de la educación y la formación.

Para obtener más información, los propietarios de negocios de El Paso deben comunicarse con el coordinador de IMAGE de HSI El Paso al (915) 857-6150 o (915) 857-6370.