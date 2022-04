Acuerda pagar ex médico de EP $350 mil por acusaciones

El Dr. Herbert Nassour, un ex médico que antes practicaba su profesión en El Paso, acordó pagar $350 mil en virtud de un acuerdo civil para resolver las acusaciones de que violó ciertas disposiciones de la Ley de Sustancias Controladas (CSA).

Nassour era un médico registrado en la Administración de Control de Drogas (DEA) para recetar y dispensar sustancias controladas a través de su práctica privada ubicada en El Paso. Los Estados Unidos sostienen que el Dr. Nassour violó la CSA al no contabilizar adecuadamente más de 11 mil dosis de hidrocodona y al no mantener el inventario adecuado o los registros de dispensación de sustancias controladas según lo exige la ley. El hecho de que no se tengan en cuenta dosis tan grandes de opioides plantea serias preocupaciones sobre el posible desvío de sustancias controladas.

El acuerdo refleja el compromiso continuo del Departamento de Justicia y la DEA para abordar la crisis de opioides y prevenir, detectar e investigar el desvío de sustancias controladas.

“Los médicos deben cumplir con sus obligaciones bajo la CSA para garantizar que las sustancias controladas no se desvíen ilegalmente a nuestra comunidad”, dijo la abogada Ashley C. Hoff. “Proteger a nuestra comunidad del desvío de sustancias controladas es una prioridad para la DEA y esta oficina”.

“El uso indebido y el abuso de opioides permanecen en niveles epidémicos en los Estados Unidos”, dijo Greg Millard, agente especial a cargo de la División de El Paso de la Oficina de Control de Drogas. “Debido a que la mayoría de las adicciones a los opioides en los Estados Unidos comienzan con las píldoras recetadas, los solicitantes de registro deben hacer su parte y cumplir con las normas y reglamentos establecidos por la Ley de Sustancias Controladas. A través de nuestra supervisión, la DEA se asegurará de que los solicitantes de registro cumplan con la ley”.

El Grupo de Desviación de El Paso de la DEA investigó este asunto. El abogado Eduardo R. Castillo manejó este caso en nombre del Gobierno.